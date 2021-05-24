Tasarım Ürünlerin Ötesine Geçince





Ürünlerin çekiciliğini artıran ve genel estetiğini güçlendiren ambalaj tasarımlarıyla her bir LG markasının kimliğini ifade etmenin başka bir yolunu sunan LG'nin isimsiz marka ve ambalaj tasarımcılarının oynadığı önemli role tanıklık edin.

Tüketici elektroniği endüstrisinde, "tasarım" terimi genellikle bir çizim tahtasındaki cihazların görüntülerini çağrıştırıyor. Bir ürünün görünüşü şüphesiz popülaritesinin önemli bir faktörü olsa da, ambalajlama ve logosu da önemli. Bu iki unsur iyi yapıldığında, tüketiciler arasında yankı uyandıran, bir ürünün veya serinin ve onları oluşturan şirketin temel değerlerini ileten benzersiz, anında tanınabilir bir kimlik yaratma yolunda uzun bir yol kat edebiliyor.

LG'de logo ve ambalaj tasarımının sorumluluğu, LG Kurumsal Tasarım Merkezi'ndeki Görsel Kimlik (VI) ekibine ait. VI ekibi, yeni bir model veya ürün yelpazesi için bir logo veya paket tasarlarken, tüketicilerin ihtiyaçları ve kullanılabilirlik gibi bir dizi faktöre dikkat etmenin yanı sıra, iyi bir ilk izlenim yaratan net bir kimlik oluşturma hedefini asla atlamazlar. Aynı zamanda markanın neyi temsil ettiğine dair anlayışı da göz önünde bulundururlar.

Herhangi bir iyi markanın görsel kimliğinin özünde ayırt edici bir logo yer alır. LG’nin VI ekibi, her ürünün özünü somutlaştıran ve farklılaştırılmış değerlerini etkili bir şekilde ileten bir logo geliştirir. LG SIGNATURE, LG PuriCare, LG CordZero, LG OLED TV ve LG UltraGear, ekibin bugüne kadar oluşturduğu dünya çapında tanınan logolardan sadece birkaçı.

Bir ürünün çekiciliğini artıran ve genel estetiğini güçlendiren ambalaj tasarımı, ürünün ayırt edilmesini sağlayarak şirkete koruma sunmanın yanı sıra, VI ekibine her bir LG markasının kimliğini ifade etmenin başka bir yolunu sunuyor.

LG UltraGearTM oyun monitörleri, mükemmel görüntü kalitesi ve performans sağlayarak dünya çapındaki ciddi oyuncular arasında bir isim yaptı. Monitörlerin güçlü itibarını dinamik bir logoyla eşleştirmeyi amaçlayan LG, 2020'de yeni bir UltraGear logosunu tanıttı. VI ekibi, LG UltraGear'ın "zaferi arayışta önemli bir silah" olduğunu iletmek için, Isis'in kalkanı, Kral Arthur'un Excalibur'u ve Perseus'un Harpe'si gibi efsanevi kahramanların ve tanrıların efsanevi silahlarını araştırmaya başladı. Ekip nihayetinde, Semadirek'in Nike olarak da bilinen, aksiyon ve zaferi temsil eden ünlü Yunan heykelinden ilham aldı.

Kanatlı motif, kanatların yaygınlığı ve önemi nedeniyle UltraGear logosu için mükemmel bir seçim gibi görünüyor. Kanatlar, rakiplere karşı havadan üstünlük, yeni yerlere hızlı seyahat, yukarıdan araştırma yaparak taktik oluşturma gibi birçok şeyi sembolize ediyor. Logonun son hali ise, stilize edilmiş U ve G şeklinde biri düz ve diğeri 3D olmak üzere iki versiyonda Nike'ın kanatlarını tasvir ediyor.

LG’nin VI ekibinden Seo Young-seok "LG UltraGear amblemini oluşturmak ve geliştirmek anlamlı bir süreçti. Birinci sınıf oyun monitörü markamızın kimliğini ve LG'nin oyun topluluğunun ihtiyaçlarını ne kadar ciddiye aldığını başarıyla ifade ettiğini düşünüyoruz" diyor.

LG lansman sırasında, tüketici farkındalığını artırmak amacıyla UltraGear hayranlarını yaratıcı sürece dahil etmek için, ürünün değerini harika bir tasarımla görsel olarak iletmekten daha güçlü bir şey olamayacağını düşünerek bir sanat yarışmasına da ev sahipliği yaptı.