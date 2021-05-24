Yeni Bir LG TV ile Avrupa Şampiyonası’na Hazır Olun

LG OLED ve NanoCell TV’lerin üstün ses ve görüntü kalitesi, izleyicilere stadyum atmosferi sağlayarak sahadaki tüm detayları evlerin salonuna taşıyor.

Üstelik, 24 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında seçili OLED ve NanoCell TV’ler Avrupa Şampiyonası’na özel kampanyalı fiyatlarla satışa sunulacak.

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası’na sayılı günler kaldı. Futbol tutkunlarının büyük bir heyecanla takip ettiği, oyuncuların her hareketini hatta mimiklerini görebilmek için gözlerini ekranlara kilitlediği maçlar Haziran ayının en önemli gündemlerinden bir tanesi olacak. Futbolseverlerin bir başka gündemi de, maçları nasıl daha kaliteli, daha canlı ve stadyumdaymış hissiyle izleyebilecekleri olacak… Futbol izleyicilerinin bu isteğini yakından bilen LG, Avrupa Futbol Şampiyonası’nın en heyecanlı anlarını stadyum atmosferi ile evlere taşıyor. Evlerde stadyum ambiyansı yaratan LG OLED ve NanoCell TV’lerin belirli modelleri, 24 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında özel kampanyalı fiyatlarla satışa sunulacak. Futbol tutkunları ayrıca, dilerlerse LG satış noktalarında bulunan deneyim alanlarında LG OLED ve NanoCell TV’lerin ses ve görüntü kalitesini yakından inceleyip, kendilerine en uygun modeli seçebilirler.

Evlerdeki Stadyum

Birinci sınıf görüntü kalitesi ve etkileyici ses ile LG OLED ve NanoCell TV‘ler, futbol tutkunlarına tam da istedikleri ambiyansı sağlıyor. LG OLED ve NanoCell TV’ler farklı özellikleri ile tüm beklentilere yanıt veren modelleri ve farklı ekran boyutları ile her alana uyacak mükemmel seçenekler sunuyor.

Spor tutkunları için tasarlanan özellikleriyle LG OLED ve NanoCell TV'ler, en heyecanlı futbol karşılaşmalarının hızlı temposunu tam netlikte sunuyor. Heyecan verici izleme deneyimi sunan LG OLED ve NanoCell TV’lerdeki 3.nesil AI işlemci, hareketin daha hassas ve net bir şekilde gösterilmesini sağlıyor, oyuncuların yüz ifadelerinden hakemin düdüğüne yansıyan stadyum ışıklarına kadar olağanüstü ayrıntılar sunuyor.

LG’nin Otomatik İçerik Türü Seçme özelliği sayesinde ise, futbol izlerken görüntüyü mükemmel hale getirmek için manuel ayar yapmaya gerek kalmıyor. LG OLED ve NanoCell TV’lerde bulunan AI işlemci, içerik oynatma türünü tanıyor ve içeriğe en uygun renk ve kontrast ayarlarını otomatik olarak uyguluyor.

Ses Olmadan Olmaz

Sporseverlerin görüntü kadar önem verdiği bir diğer konu ise ses. Seyiricili oynanacak Avrupa Şampiyonası maçlarında ekran başındaki izleyiciler uzun bir süre sonra tribünlerin coşkusunu yaşayabilecekler. LG, AI Ses özelliği ile, sesler arasında ayırım yaparak ekran içeriğinin ses bileşenini analiz ediyor. Örneğin, konuşulan kelimelerin ses seviyesini izole ederek artırıyor. Böylece izleyicilerin, oyuncuları, hakemin talimatlarını veya kenar çizgisinden bir oyuncu değişikliğini bildiren antrenörün sesini duymasını sağlıyor. LG TV'ler, aynı zamanda oyun sesini sanal 5.1 surround'a yükseltebiliyor. Bu da, evlerde stadyum havası yaratılmasına yardımcı oluyor.