LG Yenilikleri Kullanıcı Odaklı Tasarımlarıyla IDEA 2022’de Ödüle Layık Görüldü







LG Electronics (LG), Uluslararası Tasarım Mükemmelliği Ödülleri (IDEA) 2022'de prestijli Altın ödül de dahil olmak üzere toplam 13 ödül alarak ürün tasarımındaki mükemmelliğini bir kez daha kanıtladı. Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Derneği (IDSA) tarafından her yıl yürütülen IDEA, iF Tasarım Ödülü ve Red Dot Tasarım Ödülü ile birlikte endüstriyel tasarımda olağanüstü başarıyı ödüllendiren dünyanın en iyi tasarım ödül programlarından biri olarak kabul ediliyor. LG Electronics (LG), Uluslararası Tasarım Mükemmelliği Ödülleri (IDEA) 2022'de prestijli Altın ödül de dahil olmak üzere toplam 13 ödül alarak ürün tasarımındaki mükemmelliğini bir kez daha kanıtladı. Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Derneği (IDSA) tarafından her yıl yürütülen IDEA, iF Tasarım Ödülü ve Red Dot Tasarım Ödülü ile birlikte endüstriyel tasarımda olağanüstü başarıyı ödüllendiren dünyanın en iyi tasarım ödül programlarından biri olarak kabul ediliyor.

LG’nin yakın zamanda tanıtılan yaşam tarzı TV serisinin bir parçası olan LG OLED Objet Collection Posé, bu yılki IDEA'da aranan Altın ödülünü kazandı. Üst düzey bir mobilya veya sanat objesini andıran benzersiz ürün, zarif tasarımıyla her alanı güzelleştirirken, LG'nin en yeni OLED teknolojileri aracılığıyla unutulmaz izleme deneyimleri sunuyor.

Posé, duvara monte edilmek veya bir konsol veya masanın üzerine yerleştirilmek üzere tasarlanan geleneksel TV'lerin aksine, ince dört ayaklı standı sayesinde evin neredeyse her yerine yerleştirilebiliyor. Galeri moduna geçirildiğinde, TV, sanat eserlerini veya fotoğrafları görüntülemek için kendinden aydınlatmalı güzel bir tuval haline geliyor ve kullanıcılara en sevdikleri sanat eserlerini sergilemek veya değerli aile anlarını yeniden yaşamak için çarpıcı bir yol sunuyor.

LG OLED Objet Collection Posé, bu yılın başlarında Red Dot Design Award 2022'de Best of the Best ödülünü kazanırken, bir başka LG OLED Objet Collection ürünü olan Easel, iF Design Award 2022'de Altın ödül almışı.