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LG Yenilikleri Kullanıcı Odaklı Tasarımlarıyla IDEA 2022’de Ödüle Layık Görüldü
LG Electronics (LG), Uluslararası Tasarım Mükemmelliği Ödülleri (IDEA) 2022'de prestijli Altın ödül de dahil olmak üzere toplam 13 ödül alarak ürün tasarımındaki mükemmelliğini bir kez daha kanıtladı. Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Derneği (IDSA) tarafından her yıl yürütülen IDEA, iF Tasarım Ödülü ve Red Dot Tasarım Ödülü ile birlikte endüstriyel tasarımda olağanüstü başarıyı ödüllendiren dünyanın en iyi tasarım ödül programlarından biri olarak kabul ediliyor.
Bu yıl ödül alan LG ürünleri şöyle:
• LG tiiun
• LG PuriCare AeroTower
• LG Buzdolabı Objet Collection Serisi
• LG Yıkama and Kurutma İkilisi
• LG STUDIO 36” InstaView™ French-Door Buzdolabı
• LG STUDIO Fırın Serisi
• LG STUDIO Duvar Fırını Serisi
• LG 1 Way Kaset Tipi Klima
• LG Konut Havalandırma Çözümü (ERV)
• LG Kendi Kendine Sipariş Kiosku
LG Electronics'in Yaşam İnovasyonu Tasarım Merkezi Başkanı Lee Chul-bae konuyla ilgili şunları söyledi “LG, estetik ve gelişmiş kullanıcı deneyimlerinin birleşimi sayesinde, en son teknolojileri kullanarak yapılan, müşterilerin hayatlarını iyileştiren tasarım yeniliklerini sürdürmeye devam edecek.”
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https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/lg-yenilikleri-kullanici-odakli-tasarimlariyla-idea-2022-odulune-layik-goruldu.html isCopied
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