Mersin’in İlk LG Brandshop’u Açıldı





LG Electronics (LG), Mersin’in ilk LG mağazası LG Brandshop Zeenplus’ı, Mersin Mezitli açtı. 167 metrekare büyüklüğündeki mağaza, LG’nin son teknolojiye sahip ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Mağaza ziyaretçileri, LG markalı beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör, klima sistemleri, monitörlerini mağazada bulabiliyorlar. Ayrıca, birbiriyle konuşan cihazları, uzaktan yönetilebilen beyaz eşyaları, kişisel asistan görevi gören TV’leri ve diğer yeni nesil teknolojileri LG Brandshop xxx’te yakından inceleyerek uzmanlardan detaylı bilgi alabiliyorlar. Ayrıca, LG Brandshop Zeenplus Mersin’in açılışına özel imkanlar ve fiyat avantajları da mağaza ziyaretçilerini bekliyor. LG Electronics (LG), Mersin’in ilk LG mağazası LG Brandshop Zeenplus’ı, Mersin Mezitli açtı. 167 metrekare büyüklüğündeki mağaza, LG’nin son teknolojiye sahip ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Mağaza ziyaretçileri, LG markalı beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör, klima sistemleri, monitörlerini mağazada bulabiliyorlar. Ayrıca, birbiriyle konuşan cihazları, uzaktan yönetilebilen beyaz eşyaları, kişisel asistan görevi gören TV’leri ve diğer yeni nesil teknolojileri LG Brandshop xxx’te yakından inceleyerek uzmanlardan detaylı bilgi alabiliyorlar. Ayrıca, LG Brandshop Zeenplus Mersin’in açılışına özel imkanlar ve fiyat avantajları da mağaza ziyaretçilerini bekliyor.

LG Brandshop Mersin Zeenplus’ın açılışına LG Electronics Türkiye Ürün Yönetimi B2C Grup Direktörü Kevin Cho, B2C Ürün Grubu Satış Direktörü Bülent Bülbül, LG Brandshop Zeenplus Mersin yatırımcısı Mustafa Erol katılım gösterdi.

LG’den Mersin’e Teknoloji Şovu

Mersin’in ilk LG mağazası LG Brandshop Zeenplus Mersin’de LG’nin üstün teknolojisine sahip, LG ThinQ ile birbirleriyle haberleşebilen ve uzaktan yönetilebilen ürünler yer alıyor. Kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, yiyecekleri klasik buzdolaplarına göre, 7 güne kadar uzayan süreyle ilk günkü tazeliğinde tutan NatureFresh, dört yıkama kolu ve Steam (Buhar) teknolojisi ile ekstra temizlik sağlayan, alerjenleri yüzde 99,9’a varan oranda yok eden çamaşır makineleri, yine Steam teknolojisinin gücü ile çalışan bulaşık makineleri, yapay zekaya sahip 2022 serisi TV’ler, UV Nano teknolojisi ile serin ve ferah havanın yanı sıra, hijyenik hava da sunan 2022 model klimalar ve hava temizleme cihazları, bir süpürgeden çok daha fazlasını sunan LG kablosuz dik süpürgeler mağazanın ilgi çeken ürünleri arasında bulunuyor.