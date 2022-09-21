LG Yeni Nesil 6G THZ Bant Teknolojisinde Liderliğini Gösterdi





LG Electronics (LG), 155 ila 175 GHz frekans aralığında, dış mekanda 320 metre mesafede 6G terahertz (THz) verilerinin kablosuz iletimini ve alımını başarıyla test ederek, mobil ağ teknolojisindeki küresel liderliğini yeniden teyit etti. LG Electronics (LG), 155 ila 175 GHz frekans aralığında, dış mekanda 320 metre mesafede 6G terahertz (THz) verilerinin kablosuz iletimini ve alımını başarıyla test ederek, mobil ağ teknolojisindeki küresel liderliğini yeniden teyit etti.

7 Eylül'de Almanya'nın Berlin kentindeki Fraunhofer Heinrich Hertz Enstitüsü'nde (HHI) elde edilen ve dönüm noktası sayılan bu mesafe, 6G THz'i ticarileştirmeye yönelik önemli bir adımı temsil ediyor. Çünkü, kentsel alanlarda kullanılan baz istasyonlarının hücresel kapsama alanı için referans, dış mekanlarda yaklaşık 250 metre olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda, LG'nin açık havada 100 metrelik bir mesafeye 6G THz veri aktarabileceğini kanıtladığı geçen yıl Ağustos ayından bu yana büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini de ortaya koyuyor.

Ultra geniş bant frekanslarından yararlanan 6G, nispeten kısa bir menzile sahip ve iletimden alıma kadar güç kaybı yaşayabiliyor. Bu sorunları çözmek için LG, Fraunhofer HHI ve Fraunhofer Uygulamalı Katı Hal Fiziği Enstitüsü (IAF) ile birlikte, iletim gücünü artırabilen bir güç amplifikatörü ve gelen sinyal kalitesini iyileştiren bir alıcı düşük gürültülü amplifikatörü geliştirdiler.

Son gösterimde kullanılan çok kanallı güç amplifikatörü, önceki denemede devreye alınan LG ve Fraunhofer HHI & IAF çözümüne oranla 5dBm'nin üzerinde bir artışla, 20dBm'den fazla çıkışa sahip ve alım sinyali için gürültü oluşumunu en aza indiren bir alıcı düşük gürültülü amplifikatör kullanıldı. Bu yeni teknolojiler, gelecekteki ticarileştirmeye giden yolu kolaylaştırmaya yardımcı olmak için gelecekteki IC (Entegre Devre) üretimi konusunda oldukça yetenekli olan LG'nin en son modül tasarımına entegre edildi.

LG Electronics'in CTO'su ve Başkan Yardımcısı Dr. Kim Byoung-hoon konuyla ilgili “En son denememizin başarısıyla, hem kapalı hem de açık kentsel alanlarda saniyede 1 terabit (TB) 6G hızlarını gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştık. LG, 6G teknolojisindeki liderliğini daha da sağlamlaştırmak için araştırma enstitüleri ve endüstri yenilikçileriyle işbirliği yapmaya devam edecek. 6G'nin gelecekteki iş ve yeni kullanıcı deneyimlerinin önemli bir itici gücü olmasını bekliyoruz ve gelişiminin ön saflarında yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

LG, 23 Eylül'de Seul'deki LG Bilim Parkı'nda gerçekleşecek olan 6G Büyük Zirvesi'nde, en son 6G iletişim testinin tam sonuçlarını duyurmayı ve teknolojinin şimdiye kadarki gelişimine genel bir bakış sunmayı planlıyor. Şirket, etkinliğe, Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) ve Kore Standartlar ve Bilim Araştırma Enstitüsü (KRISS) ile işbirliği içinde ev sahipliği yapıyor.

6G ağ standardizasyonu konusundaki tartışmaların, 2029 için planlanan teknolojinin ticarileştirilmesiyle 2025 civarında başlaması bekleniyor. 5G kablosuz ağlarla karşılaştırıldığında 6G, daha düşük gecikme süresi ve daha yüksek güvenilirlik ile çok daha iyi veri aktarım hızları sağlayacak.

Küresel şirketler, insanları, nesneleri ve alanları organik olarak bağlayarak daha uyarlanabilir, kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayacak ultra gerçekçi mobil hologramlardan Nesnelerin İnterneti ve ortam hesaplamasının bir sonraki aşamasına kadar her türlü yeniliği etkinleştirmede oynayacağı kilit rol göz önüne alındığında, 6G alanına girmek için yarışıyor.

LG, 6G'deki liderliğini sürdürmek için dünyanın her yerinden saygın araştırma enstitüleri, üniversiteler ve işletmelerle aktif olarak işbirliği yapıyor. Şirket ayrıca, yeni nesil kablosuz ağın gelişini hızlandırmak için Fraunhofer HHI, KAIST, KRISS ve Keysight Technologies, Inc. gibi kuruluşlarla el ele çalışarak 6G çekirdek teknolojileri için 'Ar-Ge işbirliği kuşakları' kurmayı hedefliyor.