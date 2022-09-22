LG CeilingFan İç Mimarlarla Buluştu





Eşsiz kanatlarıyla doğal hava akışı sağlayarak ormanlardan gelen serin havayı evlere taşıyan LG Ceiling Fan, Mahara Concept İç Mimarlık tarafından iç mimarlara özel olarak düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. İstanbul, Bursa ve Eskişehir’den gelen 50’ye yakın mimarın ilgisine sunulan LG CeilingFan CeilingFan’ın çift kanadı, kullanıcıları rahatsız eden hava akışını azaltıyor, daha homojen ve yumuşak bir hava akışı oluştururken kör noktaları ortadan kaldırarak kapsama alanını genişletiyor. LG CeilingFan ile sağlanan bu doğal hava akışı, serinleten teknolojiler kullanan tüketicilerin maruz baş ağrısı ve benzeri kaldığı yan etkileri de azaltıyor.



Eşsiz kanatlarıyla doğal hava akışı sağlayarak ormanlardan gelen serin havayı evlere taşıyan LG Ceiling Fan, Mahara Concept İç Mimarlık tarafından iç mimarlara özel olarak düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. İstanbul, Bursa ve Eskişehir’den gelen 50’ye yakın mimarın ilgisine sunulan LG CeilingFan CeilingFan’ın çift kanadı, kullanıcıları rahatsız eden hava akışını azaltıyor, daha homojen ve yumuşak bir hava akışı oluştururken kör noktaları ortadan kaldırarak kapsama alanını genişletiyor. LG CeilingFan ile sağlanan bu doğal hava akışı, serinleten teknolojiler kullanan tüketicilerin maruz baş ağrısı ve benzeri kaldığı yan etkileri de azaltıyor.

Şık ve Modern Tasarım

LG CeilingFan birinci sınıf malzeme ve şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. LG CeilingFan’ın üstün ve yekpare tasarımı ile yüksek esneklik çarpanı sayesinde bakım ve temizliği çok kolay hale getiriyor. LG Premium LED ekran ise, kullanıcıların ihtiyacı olan ortamları kontrol etmesini son derece basit hale getiriyor. Üstelik, bükülmeye ve paslanmaya karşı dayanıklılığı ile kullanıcılara uzun yıllar kullanım imkanı da sunuyor. LG CeilingFan, en düşük modda 26 desibel, en yüksek hızda 49 desibel ile kullanıcıları rahatsız etmeden sessizce çalışıyor.

LG CeilingFan, sunduğu doğal serinlikle, kullanıcıların evlerine ferah bir orman havası taşıyor. Güçlü motoru ve eşsiz tasarıma sahip kanatlarıyla üstün hava akışı sağlayan, hava kalitesini artıran LG CeilingFan, evdeki konforu üst seviyeye çıkartıyor. LG CeilingFan, LG ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan da kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, evde olmadıkları sırada bile evlerinin havasını diledikleri serinliğe getirebiliyor, uygulama üzerinden enerji tüketim durumunu izleyebiliyorlar.





