Tatillerini evinde geçirmeyi planlayanlara süper eğlence LG’den

LG Electronics (LG) CES 2017'de tanıttığı ve eşsiz bir ev sineması deneyimi sunmak için tasarladığı yeni lazer projektörü LG ProBeam, yalnızca yüksek performans isteyen kullanıcılara değil, aynı zamanda film ve TV programlarının keyfini her an her yerde çıkarmak isteyenlere hitap ediyor.

Gün ışığında bile mükemmel görüntü sunuyor

LG ProBeam lazer projektör (HF80J), video içeriklerin aydınlık bir ortamda bile net bir şekilde görüntülenebilmesini sağlayan 2000 lümen parlaklıktaki gelişmiş lazer motoruyla oldukça kaliteli bir ev sineması deneyimi sunuyor. Aynı zamanda portatif bir yapıda olmasını sağlayan yenilikçi lazer motoru sayesinde oldukça zarif ve şık bir tasarıma sahip. Buna ek olarak, LG ProBeam lazer projektör klasik çizgideki tasarımı sayesinde her türlü iç dekora kolaylıkla uyum sağlıyor.

Mobil cihazlarından gönderdiğiniz görüntüler LG ProBeam lazer projektör ile dilediğiniz yere yansıtabiliyor

LG ProBeam lazer projektör, yenilikçi Ses Senkronizasyon Ayarı (Sound Sync Adjusment) ile harici bir hoparlör veya kulaklık gibi tüm Bluetooth bağlantılı ses ürünleriyle eşleşebiliyor. LG ProBeam lazer projektörün Kablosuz Yansıtma (Wireless Mirroring) özelliği, Miracast’ın kablosuz aktarım teknolojisinden faydalanarak akıllı cihazlardaki içerikleri geniş bir projeksiyon ekranına yansıtabiliyor. Ayrıca LG ProBeam lazer projektörün sahip olduğu benzersiz 4 Corner Keystone ve Vertical Auto Keystone özellikleri, kullanıcıların en iyi görüntü ayarını en hızlı ve kolay şekilde yapabilmelerine imkân tanıyor.

Her yere götürün, her yerde görüntü keyfini yaşayın

Kullanıcılar LG'nin ödüllü webOS platformu aracılığıyla tercihlerine göre istedikleri birçok yayına ve programa kolaylıkla erişebiliyorlar. Buna ek olarak LG'nin Sihirli Kumanda özelliği de webOS Smart TV’nin kullanıcı arayüzünde gezinmeyi oldukça kolay bir hale getiriyor. Kullanıcılar webOS aracılığıyla bulundukları konuma ve erişilebilirliğe bağlı olarak çok sayıda yayını da kolayca izleyebiliyorlar. Bu dinamik özellikler, oturma odasında filmlerin tadını çıkarmanızı, arka bahçenizde dostlarınızla birlikte toplanıp en heyecanlı maçları izleyebilmenizi ve hatta kamp gezilerinde bile LG ProBeam lazer projektörü yanınızda götürüp istediğiniz içerikleri izleyebilmenizi mümkün kılıyor.