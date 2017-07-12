LG’nin yeni nesil inverter klimalarıyla yaz sıcaklarına teslim olmayın

Ev yaşamını daha konforlu hale getiren LG Inverter Klimalar, bu yaz serin ve sağlıklı havayı evlerinize taşıyor. Yaz sıcaklığını daha az hissetmek isteyenlerin tercihi LG Inverter Klimalar ile artık yazlar hem daha serin hem de daha konforlu.

Yeni nesil inverter LG klimaların geleceğin teknolojilerini günümüze taşıdığını belirten LG Türkiye Klima Ürün Müdürü Jung II Park, “Enerji verimliliği konusunda gerçekleştirdiğimiz inovatif çalışmalar, kullanıcıların daha az enerji sarfiyatıyla harcamalarını kontrol altına alıyor ve bu yönüyle de doğayı koruyor. Havalandırma ve iklimlendirme ürünlerimiz, en sıcak yaz aylarında bile kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan kalitesi ile ev yaşamını daha konforlu hale getirmek isteyen tüketiciler için tasarlandı.” dedi.

Standard serisi klimalar ile doğal serinliği tadın…

Sağladığı eşsiz ve doğal bir hava akımı sayesinde, yaz döneminde doğal bir serinlik, kış döneminde ise her noktada eşit ısınma sağlayan Standard serisi LG klima, yazın bunaltıcı sıcaklarından etkilenmeden, ferah bir yaz geçirmenizi sağlayacak. Aşırı sıcakların sağlığa olumsuz etkilerinden kurtulmak için avantajlı bir alternatif olan 10 yıl kompresör garantili Standard serisi klima, gereksiz gürültüyü ortadan kaldıran ve pürüzsüz işletimi sağlayan LG'nin eşsiz eğik fanı ve BLDC motor teknolojisi sayesinde çok daha sessiz ve çok daha yüksek performansta çalışıyor.