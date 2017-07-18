LG Q6 üstün özellikleri uygun fiyatla birleştiriyor

Q serisi, LG’nin üst sınıf telefonlarının temel özelliklerini uygun fiyatla sunan güçlü ve orta sınıf akıllı telefonlarının en son ürün ailesi. LG Q6, LG’nin amiral gemisi G6’nın en beğenilen özelliklerini inceltilmiş çerçeveye sahip FullVision ekranla destekleyen parlak ve etkileyici bir gövdede sunuyor. Q6 ailesi; Q6+, Q6 ve Q6α’dan oluşuyor. Hafıza ve depolama konusundaki 3 farklı seçenekle farklı kullanıcı gruplarına sesleniyor. Q6+ 4GB RAM ve 64GB ROM’a sahipken, ana model Q6 ise 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip. Q6α ise ailenin en uygun fiyatlı ürünü olarak 2GB RAM ve 16GB ROM özelliklerini sunuyor.

Q6, üst sınıf akıllı telefonlarda inceltilmiş çerçevenin büyüyen bir trend olduğu bugünlerde, bu özelliği geniş kullanıcı kitlelerine sunan orta sınıf fiyat kategorisindeki ilk akıllı telefon oldu. LG Q6’nın benzersiz 5.5-inç FHD+ FullVision ekranı, sahip olduğu 18:9 oranıyla video seyretme, oyun oynama ve birden fazla işle uğraşmayı çok daha sürükleyici hale getiriyor. Akıllı telefonun “çerçevesiz” şekli ekranı büyütmek için tasarlanmış olmasına rağmen ekrana yanlışlıkla dokunmanın da önüne geçiyor.

Sadece özellikleriyle değil görüntüsüyle de ön planda

LG Q6, minimalist, ince ve zarif tasarımıyla dikkat çekici bir görünüşe sahip. Göze hoş görünmeyen kamera çıkıntısını ortadan kaldıran ve şık bir görüntüsü olan Q6, sahip olduğu kıvrımları ve yuvarlatılmış köşeleriyle ekranın köşelerine de uyum gösteriyor. Q6, şık metalik çerçevesiyle çok daha dayanıklı bir günlük kullanım deneyimi sağlayan hafif ve sağlam bir cihaz sunuyor.

Q6 minimalist tasarımıyla göz dolduran bir telefon olmasının yanı sıra kullanım kolaylığı da sağlıyor. LG G6’nın geliştirilmesi sırasındaki araştırmalardan yararlanan Q6, tek elle de kolayca kullanılabiliyor. Q6’nın kullanım kolaylığı sağlayan bir başka özelliği de tescilli Yüz Tanıma. Kullanıcıların, piyasadaki diğer yüz tanıma sistemleriyle karşılaştırıldığında çok daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde cihazı açmasını sağlıyor.

Özçekimlerde kadraj dışında kalmaya son

Tahmin edilebileceği gibi Q6, LG’nin optik mükemmeliyetine de sahip. Akıllı telefonun 100 derecelik özçekim kamerası, fotoğraf meraklılarının hiçbir çaba harcamadan arkadaş ve aile fotoğraflarında kimsenin kadraj dışında kalmamasını sağlıyor. Kameranın sahip olduğu gelişmiş LG UX 6.0i, FullVision ekranın 18:9 oranının tüm avantajlarından faydalanıyor. Kare Kamera Modu, çekilen fotoğraf karelerinin paylaşılmasını kolaylaştırırken çoklu kare görüntülerle fotoğraf kolajları yaratılmasını da sağlıyor.

Q6 her türlü zorluğun üstesinden gelebiliyor

LG Q6 ayrıca oldukça dayanıklı. Q6’nın çevresindeki metal çerçeve dünya üzerinde bilinen en güçlü alüminyum alaşımlarından biri olan ve havacılık gibi sektörlerde yaygın bir şekilde kullanılan 7000 serisi alüminyumdan oluşuyor. Cihaz bunun dışında LG’nin sıcaklık, sızıntı ve şok gibi uluslararası test protokollerinden çok daha zorlayıcı şartları içeren 20’nin üzerindeki batarya testine de tabi tutuluyor.

LG Electronics Mobil İletişim Şirketi Başkanı Juno Cho, LG Q6’nın üst düzey özellikler, mükemmel performans ve uygun bir fiyatın karışımı olduğunu ve bunların dünya genelindeki akıllı telefon kullanıcıları için son derece önemli olduğunu belirtiyor. “Q serisi, LG’nin üst düzey ürünlerinin ruhunu görkemli bir deneyim yaşamaları için kullanıcıların ellerine ve ceplerine ulaştırma yolumuzdur.” diyerek sözlerini tamamlıyor.

LG Q6, gelecek aydan itibaren Asya’daki kilit öneme sahip pazarların dışında Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika’daki pazarların durumuna göre satışa çıkarılacak.

Kilit Özellikler: *

- Chipset: Qualcomm Snapdragon™ 435 Mobile Platform

- Ekran: 5.5-inç 18:9 FHD+ FullVision Ekran (2160 x 1080 / 442ppi)

- Hafıza:

Q6+: 4GB RAM / 64GB ROM

Q6: 3GB RAM / 32GB ROM

Q6α: 2GB RAM / 16GB ROM

- Kamera: Arka 13MP Standart Açı / Ön 5MP Geniş Açı

- Batarya: 3,000mAh (yerleşik)

- İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

- Boyut: 142.5 x 69.3 x 8.1mm

- Ağırlık: 149g

- Ağ: LTE / 3G / 2G

- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.2 / NFC / USB Type-B 2.0

- Renkler:

Q6+: Astro Siyah / Buz Platinyum / Deniz Mavisi

Q6: Astro Siyah / Buz Platinyum / Mistik Beyaz / Toprak Sarısı

Q6α: Astro Siyah / Buz Platinyum / Toprak Sarısı

- Diğer Özellikler: Yüz Tanıma / Google Asistan / Kare Kamera / Sabit Kayıt / FM Radyo

* Özellikler belirli pazarlara göre değişiklik gösterebilir.