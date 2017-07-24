LG G6’ya 2 bin TL’ye varan indirimlerle sahip olma imkanı

LG Electronics Türkiye; düzenlediği kampanya ile 24 Temmuz – 6 Ağustos 2017 tarihleri arasında LG Electronics Türkiye garantili olan, OLED TV modelleri ve TWINWash™ çamaşır makinesi alan tüketicilerine sadece LG Premium mağazalarından LG G6 alımlarında geçerli olmak üzere 20 bin TL’ye varan alış verişlerde bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki alışverişlerde 2 bin TL’lik hediye çeki verecek.

Kampanya kapsamında kazanılan hediye çeki 30 Ağustos 2017 tarihine kadar kullanılabilecek. Kampanyaya katılmak için www.g6kazandiriyor.com adresindeki bilgilerin eksiksiz şekilde doldurulması gerekiyor.

LG G6 ile farklı deneyimlere hazır olun!

LG G6’nın sahip olduğu standart ve geniş açılı kamera özelliği sayesinde artık fotoğrafta gözükmek için yer değiştirmek veya yan yana sıkışarak poz vermek sona eriyor. Ayrıca LG G6, IP68 sınıfı su ve toz geçirmezlik özelliği sayesinde suya ve toza karşı tamamen dayanıklı bir yapıya sahip.

TWINWash™ Sistem: ‘’Eşsiz ve Cesur’’

LG’nin yeni yıkama ve kurutma makinesi ikilisinin inanılmaz ergonomik tasarımı kullanıcılar için rahatlığı yeni bir seviyeye taşıyor. İki farklı çamaşır grubunun eşzamanlı olarak yıkanmasına izin veren LG TWINWash™, evdeki ihtiyaçları karşılamak için gereken yıkama süresini önemli ölçüde kısaltıyor. Güçlü ana yıkama bölmesi büyük boyutlu çamaşır yükünü üstlenirken, TWINWash™ Mini ise farklı bir yıkama döngüsü yürütmek üzere bağımsız olarak ayarlanabiliyor. Bu ekstra yıkama bölmesi kullanıcılara tam bir yıkama yükü birikinceye kadar beklemek zorunda kalmadan daha küçük boyutlu yükleri yıkama olanağı da sunuyor. TWINWash™ Mini bölmesi, iç çamaşırı veya bebek kıyafetleri gibi narin ve özel ürünler için mükemmel bir yıkama seçeneği sunuyor.

TV ürünlerinde zirveyi temsil eden yüksek kaliteli LG OLED TV’ler

Dünyada Dolby Atmos özelliğine sahip ilk televizyon olan 2017 LG OLED TV modelleri, Dolby Vision HDR, Milyar Renk, Sonsuz Kontrast gibi üstün görüntü özelliklerini ileri ses teknolojisi ile birlikte sunarak size evinizin rahatlığında kusursuz bir sinema deneyimi yaşatıyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos özelliklerinin bir araya gelmesi ise tüm dünyadaki profesyonel içerik üreticileri ve dağıtıcı kuruluşlar tarafından desteklenen tamamlayıcı bir çözüm sunuyor.