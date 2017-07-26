LG OLED TV, art arda 4. kez CE Week TV Shootout ödülüne layık görüldü

Her yıl sektörün lider üreticilerinin önde gelen TV’lerinin yarıştığı ve en iyi performansa sahip olanı bulmayı amaçlayan CE Week TV Shootout’ta; Stüdyo Aydınlatması / Ev Sineması, HDR ile Kesintisiz Ses ve Görüntü Performansı kategorilerinde ödül verildi.

Yarışmada, her bir televizyon, kontrast oranı arasındaki fark, renk doğruluğu, renk skalasının genişliği ve en küçük hareketlerin bile fark edilebilmesi gibi pek çok kriter üzerinden incelemeye alınıyor. Tüm üreticilerin eşit olarak yarışabilmesi için yarışmaya katılan her TV perakende mağazalardan satın alınıyor, TV Shootout’u düzenleyenler tarafından ayarlanıyor ve video görüntüleme alanındaki uzmanlar tarafından değerlendiriliyor.

Bu ödülü dört yıl arka arkaya kazanan ilk ve tek televizyon markası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten LG Electronics Ev Eğlence Bölümü Şirketi Başkanı Brian Kwon; “OLED ve Dolby Atmos ses teknolojilerimizle pazarda ilklere imza attığımız için her zaman gururluyduk. LG TV’lerin bir benzerinin daha olmadığının sektördeki uzmanlar tarafından da onaylanması bizlere ayrı mutluluk veriyor” dedi.

Benzersiz Picture-on-Glass tasarımını, OLED teknolojisinin eşsiz görüntü performansını, çepeçevre saran Dolby Atmos sesini ve rakipsiz HDR yetkinliklerini birleştirerek mükemmel görüntü kalitesi ve rakipsiz ev sinema deneyimi sunan 65 inç LG E7 OLED TV CE Week Shootout™’ta 3 ödüle birden layık görüldü.

LG 2017 OLED TV ürün ailesinden 77 ve 65 inç ekran seçenekleri ile W7; 65 ve 55 inç ekran seçenekleri ile E7 ve B7 modellerini mağazalarda bulabilirsiniz. 2017 ürün ailesindeki her model mükemmel siyahlar, sonsuz kontrast, genişletilmiş renk skalası ve daha geniş görüntüleme açılarıyla herhangi bir görüntü teknolojisinin sağlayabileceğinden çok daha gerçekçi görüntüler yaratabilen OLED’in rakipsiz yetkinliklerini seyredenlere yaşatıyor.