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Güney Kore’nin En Büyük Havaalanı LG’nin Robotlarına Emanet

Kurumsal 07/31/2017
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LG, en büyük kış sporları etkinliğine ev sahipliği yapacağı Güney Kore’de, Incheon Uluslararası Havaalanı’nda robotlarını hizmete sundu. Her yıl buradan geçen yaklaşık 57 milyon yolcuya robot teknolojisinin rahatlığını ve kolaylığını sunacak robotlar, 21 Temmuz’da resmi olarak deneme hizmetine başlamış olsa da Şubat ayından itibaren devam eden beta testleri nedeniyle sık seyahat eden yolculara tanıdık gelecek. LG mühendisleri, geçtiğimiz 5 ay boyunca robotların ince ayarlarını yaparak beta testleri boyunca topladıkları veri ve deneyimleri temel alan performans geliştirme çalışmalarını yürüttüler.

 

Yolcuların En İyi Arkadaşı

LG’nin Havaalanı Rehber Robotu, yolculara havaalanında en çok kullanılan dört dil üzerinden (İngilizce, Çince, Japonca ve Korece) sesli yanıt vererek yardımcı oluyor. Robot, havaalanının merkezi sunucusuna bağlanarak uçağa biniş zamanları, restoranların ve dükkanların yerleri ile diğer birçok konu hakkında bilgi sağlayabiliyor. Biletinizi kolay bir şekilde tarattığınızda, uçağa biniş saati, kapısı ve hatta gideceğiniz yerin hava durumu hakkında ayrıntılı bilgiye kolayca ulaşabilmenizi sağlıyor. Bu robot, yürüme sürenizi de hesaba katarak, kapıya tahmini varış sürenizi hesaplayabiliyor ve havaalanı içinde gitmek istediğiniz yere kadar size eşlik edebiliyor.

 

Endüstriyel Boyutta Temizlik sağlıyor

Havaalanı Temizlik Robotu, LG HOM-BOT’un güçlü temizlik performansını, otonom yol bulma becerisini ve nesneleri algılama yeteneğini kullanarak bunları ticari ve halka açık bir ortama uyarlıyor. Bu robot en çok temizliğe ihtiyaç duyulan alanları belirleyerek bunları veri tabanında saklıyor ve bu alanlara gidebilecek en etkili rotaları belirliyor.

 

LG, bu havaalanı robotları ile gelecekte ticari robot faaliyetlerini geliştirme ve genişletme girişimine verdiği önemi de net bir şekilde ortaya koyuyor. Son dönemde, LG’nin robot faaliyetleri Ev ve Ticari olmak üzere iki kola ayrılmış durumda. LG’nin ev robotları, HOM-BOT elektrikli süpürgeyi ve yeni Hub Robot’u kapsarken ticari faaliyetleri ise havaalanları, oteller ve bankalar gibi halka açık alanlarda hizmet vermek üzere tasarlanmış robotları içeriyor.

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