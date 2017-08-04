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LG G6 kullanıcılarına çok özel fırsatlar

Kurumsal 08/04/2017
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LG G6 sahiplerine özel Premium Servis hizmeti

LG Electronics Türkiye, son teknoloji amiral gemisi LG G6 kullanıcıları için özel servis programı başlattı. Premium servis hizmeti kapsamında telefonlarında sorun yaşayan kullanıcılar satış sonrası destek için servise gitmek zorunda kalmayacaklar. Kullanıcılar, LG Müşteri hizmetlerini (444 6 543) arayarak ücretsiz olarak anlaşmalı kargo şirketleri aracılığıyla cihazlarının elden teslim alınmasını sağlayıp çok kısa sürede servise gönderilmesini ve onarımını tamamlandıktan sonra yine kargo aracılığıyla kendilerine teslim edilme ayrıcalığını yaşayacaklar. Konuyla ilgili detaylı bilgi için; http://www.lg.com/tr/lgg6-premium-servis adresini ziyaret edebilirsiniz

 

LG G6 Yüz Tanıma Teknolojisi güncellemesi

LG Electronics, gelişmiş güvenlik seçeneği ve kullanıcı dostu özellikleri ile amiral gemisi telefonu LG G6'nın yeteneklerini genişletiyor. Yüz Tanıma teknolojisi (Face Print), Düşük Güç Tüketimi ve Kapali Lens (Covered Lens) uyarılarını da içeren bir yazılım güncellemesi vasıtasıyla mevcut cihazlara eklenecek ve satılan tüm yeni LG G6 ürünlerinde kullanılabiliyor olacak.

 

Yüz tanıma teknolojisi sayesinde; LG G6 sahipleri cihazın kilidini herhangi bir tusa basmadan, sadece yüz hizalarına kaldırarak açabilecek. Cihaz, kayıtlı yüzü tanımasının hemen ardından bir saniyeden kısa bir sürede kilidi açıyor. Kamera sadece telefon yüz hizasına kaldırıldığında çalıştığından Yüz tanıma özelliği kullanılırken herhangi bir pil kullanımı söz konusu değil.

 

Diğer bir özellik de Qualcomm® Snapdragon™ Mobil Platformu’na entegre edilmiş All-Ways Aware hub’ını kullanan Google’ın Awareness API özelliği desteği. Bu sayede LG G6, yeni içerik tabanlı özellikleri oluşturmak için sürekli olarak hem alıcılardan hem de kablosuz bağlantılardan verileri algılayıp topluyor. Bunu yaparken de çok az pil gücü kullanıyor ve gecikme süresini düşürüyor.

 

Kapalı Lens uyarısı, fotoğraf meraklılarının hatalı yerde duran parmaklarıyla kendi çektikleri fotoğraflarda sorun yaşamalarının önüne geçiyor. LG G6, sahip olduğu geniş açılı lens ile çok geniş bir görüş açısına sahip olurken bu yüzden eğer fotoğrafçı yeterince dikkatli değilse çerçeve içinde istenmeyen bir parmağı da yakalayabiliyor. Bu özellik, eğer bir parmak (ya da parmaklar) yanlışlıkla çerçevenin içinde kalırsa kullanıcıyı fotoğraf çekilmeden önce uyarıyor.

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