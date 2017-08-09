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LG Nano Cell Süper Maç kazandırıyor

Kurumsal 08/09/2017
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Arkadaşlarınız ya da ailenizle birlikte, LG #NanoCellTV’de bir futbol maçını izlediğinizi hayal edin, hayalinizdeki bu deneyimi bize anlatmak için 21 Ağustos 2017 tarihine kadar LG’nin Facebook sayfasında yer alan videonun altına yorumlarınızı yapın, muhteşem hediyeler kazanma şansını yakalayın!

 

https://www.facebook.com/LGTurkiye/videos/16676291... adresindeki videonun altına

#NanoCellTV #LGSUPERUHDTV #LGNanoCellSuperMatch #Gerrard #Lallana etiketleriyle yapılan yorumlar arasından jüri değerlendirmesi sonucunda seçilecek 1 kişi, 2017 model LG SUPER UHD TV (65 inç SJ85) ile birlikte iki forma ve Steven Gerrard-Adam Lallana imzalı futbol topu kazanacak. Yarışma kazananı yine LG Türkiye Facebook sayfası üzerinden duyurulacak.

 

LG Super UHD TV ve Nano Cell Display teknolojisi ile ilgili daha detaylı bilgi için:
https://www.lg.com/tr/tv/NanoCellSuperMatch

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