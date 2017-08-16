LG’nin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu, OLED FullVision ekran özelliğine sahip ilk telefon olacak

LG Electronics’in yeni amiral gemisi akıllı telefonu, şirketin LG G6’yla başlayan ve LG Q6 ile devam eden stratejisine bağlı olarak, 2015’te pazara sunulan LG G Flex 2’den sonra OLED FullVision ekrana sahip ilk cihazı olacak. Bu geçiş, LG’nin OLED TV pazarındaki liderliğini premium akıllı telefon alanına kaydırdığını da gösteriyor. Akıllı telefonlardaki OLED ekranlar, ince yapısı ve sağladığı mükemmel görüntünün yanı sıra akıllı telefon endüstrisinin kilit büyüme alanlarından biri olan VR (sanal gerçeklik) uygulamaları için de ideal bir seçenek olacak.

OLED’deki uzmanlıklarının uzun zamandır LG’nin ana gücü olduğunu ve bu teknolojinin de akıllı telefonlara değer katacağına inandıklarını belirten LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı Juno Cho şöyle devam etti; “Dünya genelindeki akıllı telefon pazarındaki rekabet bugün her zamankinden daha şiddetli. Biz de mobil ürünlerimizde OLED ekranları tekrardan sunmanın tam zamanı olduğuna karar verdik.”

Tüketiciler daha büyük ekrana sahip akıllı telefonlar ararken, bunların aynı zamanda tek elle tutulabilecek kadar kullanışlı olmasını da istiyorlar. LG’nin FullVision ekranı akıllı telefonlarda gittikçe küçülen çerçeve trendinin de kilit bileşeni. OLED en basit tanımıyla akıllı telefonların ekran görüntülerinde sunduğu inanılmaz kalite, canlılık ve netlik ile FullVision ekranların yeni nesli. OLED FullVision ekran sahip olduğu 6 inçlik boyutuyla LG’nin son dört yılda çıkardığı en büyük ekran olurken, gövde ise geçen yıl satışa sunulan LG V20’den daha küçük. Ekran alanını genişletmek için altta yer alan LG logosu kaldırılırken, üst ve alt çerçeveler de V20 ile karşılaştırıldığında sırasıyla yüzde 20 ve 50 oranlarında inceltildi.

FullVision ekranın verdiği etkileyici ve geniş görüntü deneyimi QHD+ (1440x2880) OLED ekranın 14.5 milyon pikseliyle geliştirildi. Gerçeğe en yakın şekilde ürettiği mükemmel siyah ve renklerin yanı sıra LCD ekranlarla karşılaştırıldığında çok daha geniş bir renk skalasına sahip olan OLED teknolojisi sayesinde mükemmel görüntü kalitesi yakalanıyor. Uzun yıllara dayanan OLED AR-GE çalışmalarından gelen en ideal görüntü algoritmaları sonucunda OLED ekran, resimler ve internet görüntüleri için yüzde 148’lik sRGB[1] sağlarken dijital sinema için ise, yüzde 109’luk DCI-P3[2] renk boşluğu veriyor. OLED teknolojisinin bir diğer sahip olduğu avantaj da LCD ile karşılaştırıldığında 10 kat daha hızlı olan operasyonel tepki süresi. Bu hızlandırılmış tepki süresi özellikle aksiyon filmleri ve VR için önemli bir nokta olan ardıl görüntüyü etkili bir şekilde engelliyor. HDR10 desteği de bu ekrana uygun film ve videoların mükemmel bir deneyime dönüşmesini sağlıyor.

Gelecek olan akıllı telefonun ekranı P-OLED (plastik OLED) teknolojisine dayanıyor, böylece kenarları çok daha ergonomik bir tasarım ve daha rahat bir kullanım için yuvarlatılabiliyor. P-OLED, piksellerin cam tabandan çok daha güçlü olan plastik bir altyapıya yerleştirilmesiyle yaratılmış. Ek olarak ekran, kırılmaya karşı koruma sağlayan Corning® Gorilla® Glass 5 ile korunuyor. Daha önemlisi bu cihazdaki P-OLED, gelişmiş koruma ve piksel tarama teknolojisi kullanılarak daha önceki OLED ekranların maruz kaldığı ısınma sorununu da yaşamıyor. Koruma sayesinde piksellerin oksidasyonu engelleniyor ve LG’nin piksel tarama teknolojisi sayesinde her piksele daha düşük enerji uygulanarak pil ömrünün uzaması sağlanıyor.

[1] sRGB, HP ve Microsoft tarafından yaratılan renk boşluğudur. 1996’dan beri monitörler, yazıcılar ve internette referans noktası olarak kullanılmaktadır.

[2] DCI-P3, başlıca Hollywood film stüdyolarının oluşturduğu bir grup olan Dijital Sinema Girişimi (DCI) tarafından önerilen bir renk boşluğudur. Temel olarak filmlerdeki renklerin zenginliğini ve doğruluğunu ölçmek için kullanılan bir standarttır.