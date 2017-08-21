LG V30, Akıllı Telefon Kamerasını Bir Üst Seviyeye Taşıyor

LG Electronics (LG), V30’ta bir araya getirdiği F1.6 diyafram açıklığına sahip kamera ve cam lensli çift kamerasıyla mobil fotoğrafçılıkta yeni bir inovasyona imza atarak sektöre liderlik ediyor.

Akıllı telefon kameralarındaki mükemmellik, uzun zamandır LG’nin mobil cihazlarında çok önem verdiği bir konu. Yakın zamanda tanıtımı yapılacak LG V30’un çift kamerası ise, dünyanın en büyük diyafram açıklığına ve şimdiye kadar hiçbir akıllı telefonda olmayan netlikte lense sahip ilk telefonu olacak. LG’nin ilk F1.6 lensi, F1.8 lensin sensöre girmesini sağladığı ışıktan yüzde 25 daha fazla ışık girmesini sağlayarak şu andaki akıllı telefon kameraları arasındaki en büyük diyafram açıklığına sahip olacak. Kristal temizliğindeki lens aynı zamanda plastik bir lensten çok daha fazla ışık toplama ve renk üretme yetkinliğine de sahip. Bu da V30’u hem fotoğraf hem de video çekimleri için ideal bir kamera haline getiriyor.

LG’nin akıllı telefonlarının fotoğraf özelliğindeki rakipsizliğinden dolayı gurur duyduğunu belirten LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı Juno Cho, “V30’un kamerasına özellikle cam lens uyarlama kararı, DSLR dünyasının karakteristiğinden kaynaklanıyor.Bu inovasyon da V serisinin tasarlandığı kullanıcılar için büyük önem teşkil ediyor.” şeklinde konuştu.

LG V30’daki kamera tüm alanlarda sadece diğer akıllı telefonların değil, bir önceki modelin kamerasından da daha üstün niteliklere sahip. V30’daki kamera, V20 ile karşılaştırıldığında geniş açılı çekimlerde kenarlardaki bozulmayı 3’te 1 oranında düzeltiyor ve böylece grup özçekimleri, açık iç mekanlar ve geniş manzara fotoğrafları için ideal bir cihaz haline geliyor.

Tüm bu geliştirmelere rağmen LG V30’un arka kamera modülü boyut olarak V20’den yüzde 30 daha küçük ve zarif bir tasarıma sahip. Fotoğraf meraklıları, LG’nin uzmanlaşmış UX özelliğiyle birlikte lazer algılamaya sahip AF ve optik görüntü sabitlemesi sayesinde V30’u kullanımı kolay ve pratik bulacaklar.