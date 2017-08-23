LG OLED TV’ye art arda altıncı kez EISA Ödülü

LG’nin OLED teknolojisi, art arda altıncı kez Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA) tarafından ödüllendirilerek en iyi OLED TV olarak seçildi. Bu yılın EISA OLED TV 2017-2018 ödülünün kazananı mükemmel görüntü kalitesi ve geniş izleme açılarıyla ultra ince LG OLED TV (OLED65E7) oldu. EISA jürisi ayrıca HDR 10 ve Dolby Vision™ desteğiyle sinema deneyimini evlerinde tüketicilere sunan LG OLED TV’yi öneriyor.

Diğer bir LG ürünü (LG SUPER UHD TV - 55SJ850V) de LG’nin Nano Cell™ teknolojisiyle desteklenen zengin, canlı renkleri ve geniş izleme açılarının yanı sıra sezgisel webOS 3.5 kullanıcı arayüzü ile EISA LCD TV 2017-2018 ödülünü almaya hak kazandı. Televizyon her açıdan gerçeğe en yakın seyir deneyimi yaratmak için sahneleri en uygun hale getiren LG’nin Active HDR teknoloji özelliğine de sahip.

LG Sound Bar (SJ9) da hem şık tasarımı hem de Dolby Atmos teknolojisiyle sağladığı ses kalitesi sayesinde EISA Soundbar 2017 - 2018 ödülüne layık görüldü. Dolby Atmos ile sesler üç boyutlu bir şekilde dinleyicinin üstünden de dahil bulunduğu alanın her tarafından geliyor hissi veriyor.

LG olarak; EISA Ödülleri jürisine teşekkür ettiklerini, çünkü ev eğlence sistemleri alanında devamlı geliştirdikleri OLED teknolojisi üzerindeki çalışmalarının bir kez daha karşılığını gördüklerini belirten LG Electronics Ev Eğlence Sistemleri Bölümü Başkanı Brian Kwon, “OLED TV’lerimiz sahip olduğu gelişmiş teknoloji, hayranlık uyandıran görüntü netliği ve mükemmel tasarımıyla premium TV pazarına liderlik etmeye devam edecek.” dedi.

Prestijli EISA Ödülleri, 20 Avrupa ülkesi, ABD ve Avustralya’nın önde gelen görsel işitsel (AV) dergilerinin editörlerinden oluşan bir jüri tarafından her yıl veriliyor. Katılan ürünler; teknoloji, tasarım ve inovasyon gibi kriterler üzerinden değerlendiriliyor.

IFA’ya gelen ziyaretçiler 1 – 6 Eylül arasında Messe Berlin’in 18 numaralı salonunda LG standında en son OLED TV’leri ve ses sistemlerini deneyimleyebilirler.