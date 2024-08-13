We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG SIGNATURE OLED TV, 77 inç Z2 Serisi, webOS 22 Smart AI ThinQ, 8K, Sihirli Kumanda Uyumlu, 2022
En uygun Soundbar
S95QR
DAHA FAZLA BİLGİ
Yıllarca tükenmeyen güven
LG Z2
5 Yıllık Panel Garantisi3,4.
Alt text
8K OLED ile olağanüstü bir teknoloji deneyimi yaşayın
Alt text
En ayrıntılı ekran görüntüsü
Gökdelenlerdeki tüm küçük pencerelerin net bir şekilde göründüğü gün batımında, bir şehrin kuşbakışı görünümü.
Alt text
Güzellik ve zekâ bir arada
Alt text
Göz kamaştırıcı siyahlar, parlak ışıklar
Alt text
Ambiyans detayda gizlidir
Alt text
Sesleri sahnenin ortasındaymış gibi duyun
Kanepede oturarak surround sound’u temsil eden baloncukların arasında konser izleyen insanlar.
Alt text
Sadece size özel bir televizyon
Alt text
**Görüntülenen menüler, piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
***Sesli Komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.
Ekranınızı dilediğiniz gibi sergileyin
Manzaralı büyük bir pencerenin önünde duran Yer Stantlı LG OLED Z2. Bitkiler ve uyumlu dekorasyonlarla dolu, toprak renkli bir oturma odasındaki TV standında duran LG OLED Z2. Modern bir sallanan sandalye ve kaktüs bitkileriyle dolu bir oturma odasının gri duvarına asılı LG OLED Z2. LG OLED Z2'nin Yer Standının yandan görünümü.
Alt text
Kendi hikayenizin ana karakteri olun
Kanepede oturarak büyüleyici televizyon izleme deneyimini temsil eden büyük bir baloncuğun içinde aksiyon filmi izleyen insanlar.
Alt text
Tüm favorileriniz tek bir yerde
Netflix'ten Money Heist, Disney Plus'tan The Book of Boba Fett, Prime Video'dan The Wheel of Time, Apple TV Plus'tan See ve HBO Max'ten Insecure posterleri.
Alt text
**OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.
Kazanmanızı sağlayacak cihaz teknolojisi
LG OLED G2’nin bulunduğu oturma odasında bir kontrol cihazı ile kanepede oturarak yarış oyunu oynayan iki kişi.
Alt text
Oyun dünyasının yeni ligi
LG OLED ekranda gösterilen Cyberpunk 2077'den bir sahnede, oyuncu bir motosiklet üzerinde neon ışıklı bir caddeden geçiyor.
Alt text
Headline can be up to 200 characters.
Alt text
2. Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5. yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.
3. 5 yıllık panel garantisi 88Z2 ve 77Z2 modellerini kapsar.
4. Kurulum ortamına bağlı olarak televizyon ile duvar arasında hafif bir boşluk kalabilir.
5. Kalın bir çivi ile kurulum tavsiye edilir. Lütfen verilen ankrajların tüm durumlar için uygun olmayabileceğini unutmayın. Kuruluma başlamadan önce tüm talimatları okuyun ve gerekirse bir uzmana danışın.
6. Netflix üyeliği gereklidir.
7. Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.
8. Apple TV için abonelik gereklidir. Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
Headline can be up to 200 characters.
Alt text
Ana Özellikler
-
Ekran Türü
8K OLED
-
Yenileme Hızı
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
OLED Color
-
Görüntü İşlemcisi
5. Nesil α9 AI 8K işlemci
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
G-Sync Uyumluluğu
Evet
-
FreeSync Uyumluluğu
Evet
-
Dolby Atmos
Evet
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1717 x 984 x 32,2
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
43,0
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
8K OLED
-
Ekran Çözünürlüğü
8K (7,680 x 4,320)
-
Yenileme Hızı
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
OLED Color
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
5. Nesil α9 AI 8K işlemci
-
AI Görüntü
Gelişmiş AI Görüntü 8K
-
AI Çözünürlük Yükseltme
AI 8K Çözünürlük Yükseltme
-
Dinamik Ton Eşleme
Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)
-
AI Tür Seçimi
Evet (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
AI Parlaklık Kontrolü
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Evet
-
HFR (Yüksek Kare Hızı)
4K 120 fps (HDMI, USB)
-
Yerel Karartma Teknolojisi
Piksel Karartma
-
Motion
OLED Motion
-
Görüntü Modu
9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF)Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))
OYUN
-
G-Sync Uyumluluğu
Evet
-
FreeSync Uyumluluğu
Evet
-
HGIG Mode
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
Evet (Oyun Sayfası)
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
Evet
-
VRR (Değişken Yenileme Hızı)
Evet
SMART TV
-
Apple Homekit Uyumluluğu
Evet
-
Apple Airplay2 Uyumluluğu
Evet
-
Sanat Galerisi
Evet
-
İşletim Sistemi
webOS 22
-
Spor Bildirimleri
Evet
-
Aile Ayarları
Evet
-
ThinQ
Evet
-
Anasayfa
Evet
-
USB Kamera Uyumlu
Evet
SES
-
Dolby Atmos
Evet
-
AI Ses
Gelişmiş AI Ses (Sanal 7.1.2 Up-mix)
-
Gelişmiş Net Ses
Evet
-
WiSA Hazır
Evet (2.1 Kanala Kadar)
-
LG Ses Senkronizasyonu
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
Evet
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
Evet (2 Yönlü Oynatma)
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Yüksek Kontrast
Evet
-
Gri Ölçek
Evet
-
Renkleri Ters Çevir
Evet
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1717 x 984 x 32,2
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
1717 x 1044 x 323
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
1879 x 1130 x 228
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
1531 x 323
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
43,0
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
43,8
-
Kutu Ağırlığı
56,0
-
VESA Uyumluluğu
400 x 400
BAĞLANTI
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Desteği
Evet (v 5.0)
-
Ethernet Girişi
1 adet
-
Simplink (HDMI CEC)
Evet
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
1 adet
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Müşteri Yorumları
Mağazada Bul
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.