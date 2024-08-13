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LG SIGNATURE OLED TV, 77 inç Z2 Serisi, webOS 22 Smart AI ThinQ, 8K, Sihirli Kumanda Uyumlu, 2022
OLED77Z29LA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

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Teknik Özellikler

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LG SIGNATURE OLED TV, 77 inç Z2 Serisi, webOS 22 Smart AI ThinQ, 8K, Sihirli Kumanda Uyumlu, 2022

OLED77Z29LA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
OLED77Z29LA

LG SIGNATURE OLED TV, 77 inç Z2 Serisi, webOS 22 Smart AI ThinQ, 8K, Sihirli Kumanda Uyumlu, 2022

(2)
Önden görünüm
S95QR Soundbar seti.

En uygun Soundbar

S95QR

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5 yıllık OLED panel garantisi

Yıllarca tükenmeyen güven

LG Z2

5 Yıllık Panel Garantisi3,4.

Büyüyen ağaçların ve dağların çevresinde tasvir edilen çevre dostu LG OLED karton ambalaj.
Sürdürülebilirlik

Çevre dostu ambalaj

LG'nin çevreci girişimleri doğrultusunda, OLED'iniz SGS sertifikasıyla çevreye daha az zarar verecek şekilde tasarlanmıştır. Daha az parça ile, ayrıca Cd ve InP gibi tehlikeli maddeler olmadan üretilen bu ürün, daha sonra güvenli bir şekilde ulaştırılması için geri dönüştürülebilir bir karton kutu ile ambalajlanır. Enerji verimliliği, siz seyrederken iç mekan hava kirliliğini en aza indirir ve hatta imha zamanı geldiğinde yüksek bir geri dönüşüm oranı sağlar.
Çevre dostu ambalaj GEZEGENE YÖNELİK MİSYONUMUZ
Ekstra Garanti Süresi

5 yıllık OLED panel garantisi

2022 SIGNATURE OLED 8K ve 2022 OLED G2 serileri 5 yıllık panel garantisi ile birlikte geliyor. 
5 yıllık OLED panel garantisi DAHA FAZLA BİLGİ
Aşağıdaki genel ürün bilgilerinde kullanılan resimler temsili amaçlıdır. Gerçeğe uygun görüntüler için sayfanın üst kısmındaki resim galerisine bakın.

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8K OLED ile olağanüstü bir teknoloji deneyimi yaşayın

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KENDİNDEN AYDINLATMALI OLED 8K

En ayrıntılı ekran görüntüsü

Televizyon izlemenin ötesinde, tümüyle gerçekçi bir deneyim yaşayın. LG OLED Z2, kendinden aydınlatmalı OLED'in yoğun renklerini 8K'nın muazzam boyutuyla bir araya getirir. 33 milyon piksel birbirinden bağımsız olarak aydınlanır.
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Gökdelenlerdeki tüm küçük pencerelerin net bir şekilde göründüğü gün batımında, bir şehrin kuşbakışı görünümü.

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α9 5. Nesil AI İşlemci

Güzellik ve zekâ bir arada

Estetik görüntünün ardındaki zekâ. Derin öğrenme alanındaki ilerlemeler sayesinde, LG'nin α9 5. Nesil AI 8K işlemcisi, Gövde ve Nesne İyileştirme özelliğini kullanarak çerçevedeki insanları ve nesneleri tespit ederek netleştirir. Ön Plan ve Arka Plan İyileştirme özelliği, derinlik alanını maksimize ederek olağanüstü düzeyde gerçekçi bir resim kalitesi sunar.

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*Ekran görüntüleri temsilidir.
Sonsuz Kontrast

Göz kamaştırıcı siyahlar, parlak ışıklar

Kendinden aydınlatmalı pikseller, etkilerini azaltacak arka ışık olmadan, her ışıkta en derin siyahlarla keskin kontrast sunar. Görseller daha belirgin olduğu için gözünüzden kaçan ince ayrıntıları fark edebilirsiniz.
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*Ekran görüntüleri temsilidir.
Dynamic Tone Mapping Pro

Ambiyans detayda gizlidir

Tümüyle yenilenen Dynamic Tone Mapping Pro, görüntü kalitesini artırmak için daha da derinlere iner. Önceleri sadece çerçeveleri iyileştiren teknoloji, artık her ayrıntıya kadar daha canlı HDR kalitesi için ekran genelinde 5000 blokta çalışır.
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*Ekran görüntüleri temsilidir.
Büyüleyici Surround Sound

Sesleri sahnenin ortasındaymış gibi duyun

α9 5. Nesil AI İşlemci, 2 kanallı sesi sanal 7.1.2 kanal sese dönüştürür. Adeta filmin ana karakteri gibi, etrafınızdaki aksiyonu ve kaosu hissedin.

Kanepede oturarak surround sound’u temsil eden baloncukların arasında konser izleyen insanlar.

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ThinQ AI ve webOS

Sadece size özel bir televizyon

Film gecesi için yeni fikirlere mi ihtiyacınız var? ThinQ, zevkinize göre önerilerde bulunur. Evdeki herkesin favori TV dizilerini takip edebilmesi, özel haberler ve spor güncellemeleri alabilmesi için profiller oluşturun.
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*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
**Görüntülenen menüler, piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
***Sesli Komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.
Tasarım

Ekranınızı dilediğiniz gibi sergileyin

Televizyonunuzu saklamaya çalışmanıza gerek yok. Olağanüstü ince tasarımıyla alanınıza kusursuz bir şekilde uyum sağlar. Dilerseniz duvara sıfır bir şekilde yerleştirilebilen 77 inç Gallery Design modelini seçin5. Veya Yer Stantlı 88 inçlik modeli yaşam alanınızın ortasında cesurca sergileyin.
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Manzaralı büyük bir pencerenin önünde duran Yer Stantlı LG OLED Z2. Bitkiler ve uyumlu dekorasyonlarla dolu, toprak renkli bir oturma odasındaki TV standında duran LG OLED Z2. Modern bir sallanan sandalye ve kaktüs bitkileriyle dolu bir oturma odasının gri duvarına asılı LG OLED Z2. LG OLED Z2'nin Yer Standının yandan görünümü.

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Gerçek Sinema Deneyimi

Kendi hikayenizin ana karakteri olun

Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos bir araya gelerek olağanüstü büyüleyici bir deneyim sunar. LG'nin α9 5. Nesil AI İşlemcisinin kullanıldığı Dolby Vision IQ with Precision Detail, içeriğe olağanüstü bir derinlik katar ve ince dokuları ortaya çıkarır.
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Kanepede oturarak büyüleyici televizyon izleme deneyimini temsil eden büyük bir baloncuğun içinde aksiyon filmi izleyen insanlar.

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Eğlence

Tüm favorileriniz tek bir yerde

Film gecesine hazırsınız. Yerinizden kalkmadan içeriğe doyacaksınız. Mevcut yayın uygulamalarından dilediğiniz içeriği izleyin. Netflix6, Disney , Amazon Prime7, Apple TV 8, HBO Max ve LG kanalları ile daima izleyecek bir şeyler bulabilirsiniz.
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Netflix'ten Money Heist, Disney Plus'tan The Book of Boba Fett, Prime Video'dan The Wheel of Time, Apple TV Plus'tan See ve HBO Max'ten Insecure posterleri.

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*İçerik ve uygulama kullanılabilirliği ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
**OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.
Üstün Oyun Deneyimi

Kazanmanızı sağlayacak cihaz teknolojisi

Daha akıcı ve gerçekçi oyun deneyimi için 120 Hz'de Dolby Vision Gaming 4K'yı destekleyen ilk televizyonlarla oyun deneyiminizi geliştirin. 0,1 ms tepki süresi, NVIDIA G-Sync uyumluluğu, AMD FreeSync Premium ve VRR desteği ile ultra hızlı hareketler bile net ve akıcı görünür.
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LG OLED G2’nin bulunduğu oturma odasında bir kontrol cihazı ile kanepede oturarak yarış oyunu oynayan iki kişi.

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*VRR, HDMI 2.1'in onaylı bir özelliğidir.
Bulut Oyun

Oyun dünyasının yeni ligi

GeForce NOW'un da eklenmesiyle birlikte, oynanmayı bekleyen koca bir oyun bulutu sizi bekliyor. Sevdiğiniz oyunları yeniden keşfedin ve televizyonunuzdan yeni favoriler bulun.

LG OLED ekranda gösterilen Cyberpunk 2077'den bir sahnede, oyuncu bir motosiklet üzerinde neon ışıklı bir caddeden geçiyor.

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1. CES İnovasyon Ödülleri, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.
2. Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5. yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.
3. 5 yıllık panel garantisi 88Z2 ve 77Z2 modellerini kapsar.
4. Kurulum ortamına bağlı olarak televizyon ile duvar arasında hafif bir boşluk kalabilir.
5. Kalın bir çivi ile kurulum tavsiye edilir. Lütfen verilen ankrajların tüm durumlar için uygun olmayabileceğini unutmayın. Kuruluma başlamadan önce tüm talimatları okuyun ve gerekirse bir uzmana danışın.
6. Netflix üyeliği gereklidir.
7. Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.
8. Apple TV için abonelik gereklidir. Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
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*Görselde örnek olarak sadece 65G2 gösterilmektedir. Tüm 2022 LG OLED modelleri çevre dostu ambalajlara sahiptir.
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Ana Özellikler

  • Ekran Türü

    8K OLED

  • Yenileme Hızı

    120Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    OLED Color

  • Görüntü İşlemcisi

    5. Nesil α9 AI 8K işlemci

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

  • G-Sync Uyumluluğu

    Evet

  • FreeSync Uyumluluğu

    Evet

  • Dolby Atmos

    Evet

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1717 x 984 x 32,2

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    43,0

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Ekran Türü

    8K OLED

  • Ekran Çözünürlüğü

    8K (7,680 x 4,320)

  • Yenileme Hızı

    120Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    OLED Color

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Görüntü İşlemcisi

    5. Nesil α9 AI 8K işlemci

  • AI Görüntü

    Gelişmiş AI Görüntü 8K

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    AI 8K Çözünürlük Yükseltme

  • Dinamik Ton Eşleme

    Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)

  • AI Tür Seçimi

    Evet (SDR/HDR/Dolby HDR)

  • AI Parlaklık Kontrolü

    Evet

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Evet

  • HFR (Yüksek Kare Hızı)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • Yerel Karartma Teknolojisi

    Piksel Karartma

  • Motion

    OLED Motion

  • Görüntü Modu

    9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF)Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))

OYUN

  • G-Sync Uyumluluğu

    Evet

  • FreeSync Uyumluluğu

    Evet

  • HGIG Mode

    Evet

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet (Oyun Sayfası)

  • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

    Evet

  • VRR (Değişken Yenileme Hızı)

    Evet

SMART TV

  • Apple Homekit Uyumluluğu

    Evet

  • Apple Airplay2 Uyumluluğu

    Evet

  • Sanat Galerisi

    Evet

  • İşletim Sistemi

    webOS 22

  • Spor Bildirimleri

    Evet

  • Aile Ayarları

    Evet

  • ThinQ

    Evet

  • Anasayfa

    Evet

  • USB Kamera Uyumlu

    Evet

SES

  • Dolby Atmos

    Evet

  • AI Ses

    Gelişmiş AI Ses (Sanal 7.1.2 Up-mix)

  • Gelişmiş Net Ses

    Evet

  • WiSA Hazır

    Evet (2.1 Kanala Kadar)

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Evet

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • Eşzamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Bluetooth Surround Uyumlu

    Evet (2 Yönlü Oynatma)

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Yüksek Kontrast

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1717 x 984 x 32,2

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1717 x 1044 x 323

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    1879 x 1130 x 228

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    1531 x 323

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    43,0

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    43,8

  • 　Kutu Ağırlığı

    56,0

  • VESA Uyumluluğu

    400 x 400

BAĞLANTI

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Desteği

    Evet (v 5.0)

  • Ethernet Girişi

    1 adet

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    1 adet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları

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