LG SIGNATURE OLED TV, 77 inç Z2 Serisi, webOS 22 Smart AI ThinQ, 8K, Sihirli Kumanda Uyumlu, 2022

1. CES İnovasyon Ödülleri, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

2. Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5. yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.

3. 5 yıllık panel garantisi 88Z2 ve 77Z2 modellerini kapsar.

4. Kurulum ortamına bağlı olarak televizyon ile duvar arasında hafif bir boşluk kalabilir.

5. Kalın bir çivi ile kurulum tavsiye edilir. Lütfen verilen ankrajların tüm durumlar için uygun olmayabileceğini unutmayın. Kuruluma başlamadan önce tüm talimatları okuyun ve gerekirse bir uzmana danışın.

6. Netflix üyeliği gereklidir.

7. Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.

8. Apple TV+ için abonelik gereklidir. Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.