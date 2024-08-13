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50 inç LG UHD AI UA85 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS25 2025
50UA85006LA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

50 inç LG UHD AI UA85 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS25 2025

50UA85006LA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

50 inç LG UHD AI UA85 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS25 2025

50UA85006LA
  • UHD UA75 TV’nin önden görünümü, üst köşede LG UHD AI logosu. LG UHD TV ekranında renkli boya benzeri dokuların bir araya gelişi gösteriliyor.
  • LG UHD UA75 TV’nin arkadan görünümü.
  • LG UHD UA75 TV’nin sola dönük görünümü.
  • LG UHD AI UA75 4K Smart TV’nin önden ve yandan görünümü uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik boyutlarını gösteriyor.
  • Alpha 7 AI İşlemci Gen8 sarı renkte yanıyor ve dışarıya renkli ışık hüzmeleri yayıyor. Başlık, işlemcinin 4K çözünürlük, göz alıcı renkler ve üstün parlaklık sunduğunu ifade ediyor.
  • LG 4K Süper Yükseltme özelliğinin görüntü kalitesini nasıl iyileştirdiğini gösteren öncesi ve sonrası karşılaştırması. Ormanda bir dala konmuş renkli bir kuşu gösteren iki panel. Sağdaki panel soluk. Başlık, 4K Süper Yükseltme’nin çözünürlük, parlaklık ve netliği iyileştirdiğini ifade ediyor.
  • Kırmızı kazak giyen bir kızın fotoğrafı ikiye bölünmüş şekilde sol tarafı SDR’de, sağ tarafı ise HDR10 Pro’da görüntüleniyor. Görüntünün sağ tarafı sola kıyasla daha keskin ve kontrastlıdır. Başlık, HDR10 Pro’nun gelişmiş görüntü kalitesi ve daha keskin kontrast sağladığını ifade ediyor.
  • Modern tarzda bir oturma odasında LG Soundbar üzerinde duvara monte edilmiş halde duran etkileyici derecede geniş bir ekrana sahip LG TV görüntüsü.
  • Ön planda AI Magic Remote bulunan bir LG TV ekranı. AI düğmesi vurgulanıyor ve bir konuşma baloncuğundaki metinde, seveceğini düşündüğü bir film öneriliyor. Ekranda gördüğümüz E kullanıcı simgesi, AI Voice ID’nin hangi kullanıcı olduğunu nasıl tespit edip sese göre kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabildiğini gösteriyor.
  • AI düğmesi vurgulanmış bir LG AI Magic Remote. Etrafında, kullanıcıların bu düğmeden erişebileceği farklı işlevler yer alıyor. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Metin, LG AI Magic Remote’un özel AI düğmesi ile AI deneyiminizi tamamladığını ve temassız fare gibi kullanılabileceğini açıklıyor. Yöneltin ve tıklayın, hepsi bu.
  • AI Search’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Search, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.
  • LG TV ekranın önünde LG AI Magic Remote yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Concierge işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.
  • LG TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor. Metin, AI Chatbot’un kullanıcıların amacını anlayarak sorun gidermeye yönelik çözümler sunduğunu ifade ediyor.
UHD UA75 TV’nin önden görünümü, üst köşede LG UHD AI logosu. LG UHD TV ekranında renkli boya benzeri dokuların bir araya gelişi gösteriliyor.
LG UHD UA75 TV’nin arkadan görünümü.
LG UHD UA75 TV’nin sola dönük görünümü.
LG UHD AI UA75 4K Smart TV’nin önden ve yandan görünümü uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik boyutlarını gösteriyor.
Alpha 7 AI İşlemci Gen8 sarı renkte yanıyor ve dışarıya renkli ışık hüzmeleri yayıyor. Başlık, işlemcinin 4K çözünürlük, göz alıcı renkler ve üstün parlaklık sunduğunu ifade ediyor.
LG 4K Süper Yükseltme özelliğinin görüntü kalitesini nasıl iyileştirdiğini gösteren öncesi ve sonrası karşılaştırması. Ormanda bir dala konmuş renkli bir kuşu gösteren iki panel. Sağdaki panel soluk. Başlık, 4K Süper Yükseltme’nin çözünürlük, parlaklık ve netliği iyileştirdiğini ifade ediyor.
Kırmızı kazak giyen bir kızın fotoğrafı ikiye bölünmüş şekilde sol tarafı SDR’de, sağ tarafı ise HDR10 Pro’da görüntüleniyor. Görüntünün sağ tarafı sola kıyasla daha keskin ve kontrastlıdır. Başlık, HDR10 Pro’nun gelişmiş görüntü kalitesi ve daha keskin kontrast sağladığını ifade ediyor.
Modern tarzda bir oturma odasında LG Soundbar üzerinde duvara monte edilmiş halde duran etkileyici derecede geniş bir ekrana sahip LG TV görüntüsü.
Ön planda AI Magic Remote bulunan bir LG TV ekranı. AI düğmesi vurgulanıyor ve bir konuşma baloncuğundaki metinde, seveceğini düşündüğü bir film öneriliyor. Ekranda gördüğümüz E kullanıcı simgesi, AI Voice ID’nin hangi kullanıcı olduğunu nasıl tespit edip sese göre kişiselleştirilmiş önerilerde bulunabildiğini gösteriyor.
AI düğmesi vurgulanmış bir LG AI Magic Remote. Etrafında, kullanıcıların bu düğmeden erişebileceği farklı işlevler yer alıyor. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Metin, LG AI Magic Remote’un özel AI düğmesi ile AI deneyiminizi tamamladığını ve temassız fare gibi kullanılabileceğini açıklıyor. Yöneltin ve tıklayın, hepsi bu.
AI Search’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Search, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.
LG TV ekranın önünde LG AI Magic Remote yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Concierge işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.
LG TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor. Metin, AI Chatbot’un kullanıcıların amacını anlayarak sorun gidermeye yönelik çözümler sunduğunu ifade ediyor.

Temel Özellikler

  • 4K HDR10 Pro ile nefes kesici renk ve detay
  • 8.Nesil Alfa 7 4K AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, yükseltilmiş görüntü ve çevreleyen ses
  • AI Sihirli Kumanda üzerinde yeni AI düğmesi, sesli kontroller, sürükle ve bırak fonksiyonları
  • 4K Süper Yükseltme ile gelişmiş çözünürlük, parlaklık ve netliğin tadını çıkarın
  • Devasa Ultra Büyük TV ekranında yüksek çözünürlük
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Siber Güvenlik

CES Innovation Awards - 2025 Honoree

webOS Yenileme Programı

*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

LG UHD TV, sola doğru hafifçe açılı bir şekilde duruyor ve farklı renklerdeki pembe, mavi ve mor taşlardan oluşan renkli mermerleri gösteriyor. Alfa 7 4K AI İşlemci logosu, TV’nin sağ alt köşesine yerleştirilmiştir. Sol alt köşede LG UHD AI logosu yer alıyor. “LG alfa AI işlemci teknolojisinden güç alır” ibareli bir metin de bulunuyor.

En ince detayları keskin bir netlik ile görün

Görüntü Kalitesi AI için webOS Ses Kalitesi Tasarım Eğlence

Güçlü ve akıllı 8.Nesil Alfa 7 AI İşlemci ile tanışın

Performansta kayda değer iyileştirmelerle 8.Nesil Alfa 7 AI İşlemcinin hızlanan işlem gücü artık 4K görüntü kalitesini önceye göre çok daha keskin ve derinlikli hale getiriyor.

Alfa 7 AI İşlemci Gen8 sarı renkte yanıyor ve dışarıya renkli ışık hüzmeleri yayıyor.

*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre aynı yılın giriş seviyesi 6.Nesil Smart TV Alfa 5 AI İşlemcisi ile karşılaştırıldığında.

4K Süper Yükseltme her kareyi canlandırıyor

LG’nin güçlü işlemcisi çözünürlüğü orijinal kalitesine yükseltiyor. 4K Süper Yükseltme ile gelişmiş çözünürlük, parlaklık ve netliğin tadını çıkarın.

LG 4K Süper Yükseltme özelliğinin görüntü kalitesini nasıl iyileştirdiğini gösteren öncesi ve sonrası karşılaştırması. Ormanda bir dala konmuş renkli bir kuşu gösteren iki panel. Sağdaki panel soluk.

*Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.

HDR10 Pro

Canlı renkler ve parlaklık, ekran çözünürlüğünü yeni zirvelere taşıyor. Daha keskin kontrast sunan yükseltilmiş görüntü kalitesinin içine dalın.

Kırmızı kazak giyen bir kızın fotoğrafı ikiye bölünmüş şekilde sol tarafı SDR’de, sağ tarafı ise HDR10 Pro’da görüntüleniyor. Görüntünün sağ tarafı sola kıyasla daha keskin ve kontrastlıdır.

*HDR10 Pro, LG Electronics tarafından geliştirilen ve standart görüntü kalitesi “HDR10”u esas alan bir teknolojidir.

Yeni nesil LG AI TV

Daha Fazla Bilgi

AI Sihirli Kumanda, AI Deneyimi tamamlar

AI Sihirli Kumanda ile başka bir cihaza gerek duymadan televizyonunuzu kolayca yönetin! Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği ile bir temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın veya kolayca sesli komut verin.

*AI Magic Remote's design, availability and functions may vary by region and supported language, even for the same model.

*Some features may require an internet connection.

*AI Voice Recognition is only provided in countries that support NLP in their native language.

AI Ses Kimliği

LG AI Ses Kimliği her kullanıcının benzersiz sesli imzasını tanır ve konuşmaya başladığınız anda kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır

AI Arama’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG QNED TV ekranının yakından çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Arama, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.

AI Arama

TV’nize dilediğinizi sorun. Dahili AI sesinizi tanır ve isteklerinize hızlıca kişiselleştirilmiş tavsiyelerle yanıt verir. Microsoft Copilot ile ek sonuçlar ve çözümler de alabilirsiniz.

*AI Arama özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur. 

*ABD ve Kore’de LLM Modeli kullanılmaktadır.

*İnternet bağlantısı gereklidir.

LG QNED TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor.

AI Chatbot

AI Sihirli Kumanda aracılığıyla AI Chatbot ile etkileşime geçin, ayar yapılandırmadan sorun gidermeye kadar tüm endişelerinizi giderin. AI kullanıcıların niyetini anlayarak derhal çözüm sunabilir.

*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.

*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

LG TV ekranın önünde LG AI Sihirli Kumanda yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Konsiyerj işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.

AI Konsiyerj

Uzaktan kumandanızdaki AI düğmesine hızlıca basarak arama ve izleme geçmişinize dayalı kişiselleştirilmiş anahtar sözcük ve tavsiyeler sağlayan AI Konsiyerj’i açabilirsiniz. 

*Desteklenen menü ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.

AI Resim Sihirbazı

Gelişmiş algoritmalar 1,6 milyar görüntü olasılığını analiz ederek tercihlerinizi öğrenir. Yaptığınız seçimlere göre TV’niz tamamen size özel kişiselleştirilmiş bir görüntü oluşturur.

LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.

AI Ses Sihirbazı

Bir dizi ses klibi arasından beğendiğiniz sesleri seçin. AI, 40 milyar parametre arasından tercihlerinize göre ayarlanmış size özel bir ses profili oluşturur.

webOS Yenileme Programı logosu ve adı ile yanında CES Innovation Awards 2025 Honoree rozeti.

5 yıldır ödüllü webOS Yenileme Programı için yeni güncellemeler

Tüm güncellemeleri alıp en yeni özelliklerin ve yazılımın avantajlarından yararlanın. Siber güvenlik kategorisinde CES Innovation Awards adayı webOS, özel hayatınızı ve verilerinizi güvende tutar.

*webOS Yenileme Programı, 2025 model OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’ler için geçerlidir.

*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.

*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.

*Mevcut güncellemeler, 2022 OLED’ler ve 2023 UHD ve üzeri modelleri içerir.

Home Hub LG TV ekranının önünde TV uzaktan kumandası. Diğer akıllı cihazların tüm işlev ve kontrolleri gösteriliyor.

Home Hub, akıllı eviniz için hepsi bir arada platform

Çeşitli LG ev aletlerini, Google Home cihazlarınız ve daha fazlasıyla beraber sorunsuzca yönetin. Tüm evinizi tek bir kullanımı kolay kontrol panelinden idare etmenin sonsuz rahatlığını yaşayın. 

*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

*Uzaktan kumandasız eller serbest ses işlevi yalnızca alfa 9 AI İşlemci ve alfa 11 AI İşlemci ile kullanılabilir. Ürün ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

AI Ses Pro ile etkili sonuçlar için ince ses ayarı yapın

Gitar çalan bir adam, mikrofona şarkı söyleyen bir kadın ve piyano çalan başka bir adam görüntüleniyor. Etraflarından yayılan ses dalgaları, ses emisyonunu ve AI Net Ses’un ses kalitesini nasıl geliştirdiğini vurguluyor.

AI Net Ses

Hassas ton düzeltme, ses netliğini artırarak olağanüstü bir dinleme deneyimi sunar.

LG NanoCell TV depicts a man on a motorcycle with purple abstract circles coming out of the wheel to visualize sound emission.

AI İşlemci tarafından desteklenen Dinamik Ses Güçlendirici

AI işleme TV’nin sesini iyileştirerek daha güçlü bir ses deneyimi sunar.

Duvara monte LG TV’nin bulunduğu bir oturma odası. Sanal 9.1.2 kanallarının kullanıcı için nasıl çevreleyen ses deneyimi yarattığını göstermek amacıyla, alanı dolduran ses dalgaları grafik olarak gösteriliyor.

Sanal 9.1.2 kanalla etrafınızı tamamen saran çevreleyen ses

Çevreleyen ses deneyimini yalnızca LG TV’inizle yaşayın. AI, derin öğrenme algoritmaları sayesinde sesin etrafınızda 9.1.2 kanaldan geliyormuş gibi tınlamasını sağlar.

*AI Net Ses, Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir.

*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir. 

Ses deneyiminizi LG TV ve LG Soundbar ile mükemmelleştirin

Görüntüde LG UHD TV ve LG Soundbar’ın bulunduğu odada iki cihazın alanı çoklu çevreleyen sesle doldurmasını gösteren grafik var.

WOW Orkestra, mükemmel sinerjiye sahip etrafınızı saran ses

Birbirleriyle mükemmel eşleşen LG UHD TV’ler ve LG Soundbar’lar, çoklu çevreleyen ses ortamları oluşturmak üzere mükemmel uyum içinde çalışırlar.

LG Soundbar, LG UHD TV’nin altında yer alıyor. TV ekranında soundbar arayüzü ve TV ses kontrolleri gösteriliyor.

WOW Arayüzü, sesi TV’nizden kolayca kontrol etmenizi sağlar

*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir. 

*Soundbar Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir. 

*TV ile uyumlu soundbar modelleri, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

Living room with an LG UHD TV and LG Soundbar with graphics representing how both devices fill the space with multi-surround sound.

Orchestra Sound, immersive sound through perfect synergy

LG UHD TVs and LG Soundbars are the perfect match, made to work harmoniously together to provide multi-surround sound environments.

TV’niz için en iyi LG Soundbar’ları bulun

*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen her bir ürün sayfasına bakın.

Ultra Büyük TV

Tüm favori film, spor ve oyunlarınızı LG Ultra Büyük TV’de görüntüleyin. Dev ekranda yüksek çözünürlüğün tadını çıkarın.

Modern tarzda bir oturma odasında LG Soundbar üzerinde duvara monte edilmiş halde duran etkileyici derecede geniş bir ekrana sahip LG TV görüntüsü.

*UA75 maksimum 86 inç boyutundadır ve inç değerleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

İnce Tasarım

Yaşam alanınızla zarif bir şekilde bütünleşen şık tasarımla modern bir dokunuş katın.

Modern bir yaşam alanında LG Soundbar üzerinde duvara monte LG UHD TV. LG UHD TV ekranında renkli bir arka plan görüntüleniyor.

*İnce Tasarım, 65/55/50/43 inç UA75 modelleri için geçerlidir.

Güçlü Oyun Deneyimi

VRR ile oyun deneyimini zirveye taşıyın. Performansınızı etkileyen gecikmeler olmadan oyunların tadını çıkarın. 

Yarış arabası video oyununu gösteren ekranın önünde oyun kumandası tutan el görüntüsü. Sol üst köşede VRR logosu yer alıyor ve diğer ilgili sertifikalar da görülebiliyor.

*Yalnızca 60 Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır. 

Ambiyans FILMMAKER MODE

Çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan ve görselleri orijinaline en yakın şekilde tutan Ortam Işığı Dengeleme özellikli FILMMAKER MODE ile sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin.

Kontrol panelinin önünde yer alan bir yönetmen LG NanoCell TV’de "Dolunay Katilleri" filmini düzenliyor. Görüntünün sol alt kısmında FILMMAKER MODE™ logosu yer alıyor.

*Ambiyans FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır. 

*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

Film için En İyi LG UHD TV

Büyüleyici ses ve çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan FILMMAKER MODE ile evinizde en yüksek yönetmen standartlarına uygun görüntü kalitesiyle sinematik bir deneyim yaşayın.

Ambiyans FILMMAKER MODE

Çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan ve görselleri orijinaline en yakın şekilde tutan Ortam Işığı Dengeleme özellikli FILMMAKER MODE ile sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin.

Dolby Atmos

Gerçekçi çevreleyen sesin etrafınızda dolaşmasına izin vererek tüm aksiyonun merkezindeymiş gibi hissedin.

*Ambiyans FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır. 

*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

*Bu ürün detay sayfasındaki yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.

*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

Yazdır

Ana Özellikler

  • Ekran Türü

    4K UHD

  • Yenileme Hızı

    60Hz Native

  • Görüntü İşlemcisi

    8.Nesil a7 4K AK İşlemci

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1122 x 654 x 67,9

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    9,4

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Ekran Türü

    4K UHD

  • Ekran Çözünürlüğü

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Arkaplan Işık Türü

    Direkt

  • Yenileme Hızı

    60Hz Native

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Görüntü İşlemcisi

    8.Nesil a7 4K AK İşlemci

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    4K Süper Yükseltme

  • Dinamik Ton Eşleme

    Evet

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Evet

  • Görüntü Modu

    10 Mod

  • Otomatik Kalibrasyon

    Evet

OYUN

  • HGIG Mode

    Evet

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet (Oyun Sayfası)

  • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

    Evet

  • VRR (Değişken Yenileme Hızı)

    Evet (60 Hz'e kadar)

SMART TV

  • İşletim Sistemi

    webOS 25

  • USB Kamera Uyumlu

    Evet

  • Web Tarayıcısı

    Evet

  • Kontrol Sayfası

    Evet

  • Akıllı Ses Tanıma

    Evet

  • Sihirli Kumanda

    Yerleşik

  • Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

    Evet (LG ThinQ)

  • Apple Home Uyumluluğu

    Evet

SES

  • AI Ses

    α7 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Up-mix)

  • Gelişmiş Net Ses

    Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Evet

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • Eşzamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Bluetooth Surround Uyumlu

    Evet (2 Yönlü Oynatma)

  • Ses Çıkışı

    20W

  • AI Akustik Ayarlama

    Evet

  • Ses Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Kılavuza bakın)

  • Hoparlör Yönü

    Aşağı Yönde Ses Verme

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 kanal

  • WOW Orkestra

    Evet

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Yüksek Kontrast

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1122 x 654 x 67,9

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1122 x 718 x 230

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    1215 x 760 x 142

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    941 x 230

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    9,4

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    9,5

  • 　Kutu Ağırlığı

    11,8

  • VESA Uyumluluğu

    200 x 200

BAĞLANTI

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Desteği

    Evet (v 5.0)

  • Ethernet Girişi

    1 adet

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    1 adet

  • CI Slot

    1 adet

  • HDMI Giriş

    3 adet (adetRC, ALLM desteği sağlar)

  • RF Girişi (Anten/Kablo)

    2 adet

  • USB Girişi

    1 adet (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Evet (Wi-Fi 5)

GÜÇ

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,5 W'ın altında

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

  • Kumanda

    MR25 Sihirli Kumanda

  • Güç Kablosu

    Evet (Ayrılabilir)

YAYINCILIK

  • Analog TV Alıcısı

    Evet

  • Dijital TV Alıcısı

    DVB-T2/T (Karasal), DVB-C (Kablo), DVB-S2/S (Uydu)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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