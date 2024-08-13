LG UHD 4K TV , 65 inç UR9100 Serisi , webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10 , HLG , AI Resim Pro , AI Ses Pro, 2023

*""Matter"" ile desteklenen hizmetler ve özellikler, bağlı cihazlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter arasındaki ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

*Apple, Apple logosu, Apple TV, AirPlay ve HomeKit, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Sesli Komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

*Görüntülenen menüler, piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.

*AirPlay 2 ve HomeKit desteği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.