LG UP77 70 inç 4K Smart TV

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Tüm Özellikler
ANA ÖZELLİKLER
-
Ekran boyutu (İnç/cm)
70"/177cm
-
Ekran Tipi
4K UHD
-
Çözünürlük
3840 x 2160
-
LG Smart TV
Var
-
Dahili HD Uydu Alıcısı
Var
-
Ekran Yenileme Hızı
60Hz
GÖRÜNTÜ
-
Görüntü İşlemcisi
Dört Çekirdekli İşlemci
-
HDR
Aktif HDR
-
Desteklenen HDR Formatları
HDR 10 Pro, HLG
-
Filmmaker Modu
Var
-
Görüntü İyileştirici
Var
-
Çözünürlük Yükseltici
Var (4K)
-
Resim Modu
9 mod
(Canlı, Standart, Filmmaker, Eco, Sinema, Spor, Oyun, isf Uzman (Aydınlık Oda), isf Uzman (Karanlık Oda)
-
HEVC
Var (4K/60p, 10 bit)
-
VP9
Var (4K/60p, 10 bit)
-
AV1
Var (4K/60p, 10 bit)
-
Oyun Deneyimi
Otomatik Düşük Gecikme Modu
-
HGIG Modu
Var
SES
-
Hoparlör Sistemi
2.0 Hoparlör Sistemi
-
Ses Çıkışı
20W
-
Surround Ses Özelliği
Ultra Surround
-
Net Ses
Var
-
Bluetooh Üzerinden Müzik Çalma
Var
-
LG Sound Sync
Var
-
Sound Share
Var
-
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
AI TV(YAPAY ZEKA)
-
LG ThinQ AI
Var
-
Türkçe Akıllı Ses Tanıma
Var
-
Sesi Yazıya Çevirme
Var
-
Sesle Arama
Var
-
AI Parlaklık
Var
-
AI Ses
Var
-
AI Görüntü İyileştirme
Var
-
AI Akustik Ayarlama
Var
-
Apple AirPlay 2 ve Apple HomePod Desteği
Var
-
LG TV Plus Mobil Uygulama Desteği
Var
YAYIN
-
Dijital
DVB-T2/C/S2
SMART TV
-
İşletim Sistemi
webOS
-
Başlatma Menüsü
Var
-
360 VR
Var
-
Spor Alarmı
Var
-
Mobil Bağlantı
Var
-
Kanallarım
Var
-
Hızlı Erişim
Var
-
Kanal Tavsiyesi
Var
-
Evrensel Kontrol
Var
-
LG Uygulama Mağazası
Var
-
Web Tarayıcısı
Var
-
Sakıncalı Siteler İçin Otomatik Erişim Engeli
Var
-
Müzik Çalar
Var
EK ÖZELLİKLER
-
İşlemci
Dört Çekirdekli İşlemci
-
Simplink (HDMI CEC)
Var
-
E-Kılavuz
Var
-
Enerji Tasarrufu Modu
Var
BAĞLANTI/ARAYÜZ
-
Screen Share
Var
-
Bluetooth
Var (V5.0)
-
WiFi
Var (802.11ac)
-
RF Girişi
Var (2 adet)
-
ARC (Audio Return Channel)
eARC (HDMI 2)
-
Dijital Ses Çıkışı (Optical)
Var
-
LAN
Var
-
CI Yuvası
Var
-
Kulaklık Çıkışı
Yok
-
USB Girişi
Var (1 adet)
AKSESUARLAR
-
Sihirli Kumanda
Var
-
Pil (Kumanda için)
Var
-
VESA Uyumluluğu
Var (400 x 400mm)
-
Güç Kablosu
Var
-
Kullanıcı Klavuzu
Var
GÜÇ
-
Voltaj, Hz
100~240Vac 50-60Hz
-
Enerji Sınıfı
G
-
Ortalama Güç Tüketimi
129 kWh/1000 saat
-
HDR Modunda Ortalama Güç Tüketimi
169 kWh/1000 saat
-
Bekleme Modu Güç Tüketimi
0.5W↓
BOYUTLAR & AĞIRLIK
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1562 x 907 x 59.9
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
1562 x 971 x 362
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
1247 x 362
-
Kutu Boyutları (GxYxD) (mm):
1700 x 1070 x 187
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
28.4
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
29.1
-
Kutu Ağırlığı (kg):
36.9
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