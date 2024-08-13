We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Temel Özellikler
- Gerçek 4K ile Doğal Renkler. Canlı renkler muhteşem detaylarla buluşuyor.
- 8.Nesil Alfa 7 4K AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, yükseltilmiş görseller ve çevreleyen ses
- AI Sihirli Kumanda üzerinde yeni AI düğmesi, sesli kontroller, sürükle ve bırak fonksiyonları
- 4K Süper Yükseltme ile gelişmiş çözünürlük, parlaklık ve netliğin tadını çıkarın
- Devasa Ultra Büyük TV ekranında yüksek çözünürlük
Siber Güvenlik
CES Innovation Awards - 2025 Honoree
webOS Re:New Program
*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.
Güçlü ve akıllı 8.Nesil alfa 7 AI İşlemci ile tanışın
Performansta kayda değer iyileştirmelerle 8.nesil alfa 7 AI İşlemci’nin hızlanan işlem gücü artık 4K görüntü kalitesini önceye göre çok daha keskin ve derinlikli hale getiriyor.
*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre, aynı yılın giriş seviyesi Smart TV alfa 5 AI İşlemcisi Gen6 ile karşılaştırıldığında.
Gerçek 4K ile Doğal Renkler
Her sahneyi görsel olarak çarpıcı ve keyifli kılan canlı renk doğruluğu ve net detaylarla zenginleştirilmiş 4K içerikleri izleyin.
4K Süper Yükseltme her kareyi canlandırıyor
LG’nin güçlü işlemcisi çözünürlüğü orijinal kalitesine yükseltiyor. 4K Süper Yükseltme ile gelişmiş çözünürlük, parlaklık ve netliğin tadını çıkarın.
*Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.
HDR10 Pro
Canlı renkler ve parlaklık, ekran çözünürlüğünü yeni zirvelere taşıyor. Daha keskin kontrast sunan yükseltilmiş görüntü kalitesinin içine dalın.
Kırmızı kazak giyen bir kızın fotoğrafı ikiye bölünmüş şekilde sol tarafı SDR’de, sağ tarafı ise HDR10 Pro’da görüntüleniyor. Görüntünün sağ tarafı sola kıyasla daha keskin ve kontrastlıdır.
*HDR10 Pro, LG Electronics tarafından geliştirilen ve standart görüntü kalitesi “HDR10”u esas alan bir teknolojidir.
Yeni nesil LG AI TV
AI Sihirli Kumanda, AI Deneyimi tamamlar
AI Sihirli Kumanda ile başka bir cihaza gerek duymadan televizyonunuzu kolayca yönetin! Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği ile bir temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın veya kolayca sesli komut verin.
*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.
*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.
*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.
*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.
*Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.
*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.
*AI Arama özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.
*ABD ve Kore’de LLM Modeli kullanılmaktadır.
*İnternet bağlantısı gereklidir.
*İnternet bağlantısı gereklidir.
*AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.
*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.
*Desteklenen menü ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.
*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.
*webOS Yenileme Programı, 2025 model OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’ler için geçerlidir.
*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.
*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.
*Mevcut güncellemeler, 2022 OLED’ler ve 2023 UHD ve üzeri modelleri içerir.
AI Sound Pro ile etkili sonuçlar için seste ince ayar yapın
*AI Net Ses, Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir.
*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
Ses deneyiminizi LG TV ve LG Soundbar ile mükemmelleştirin
*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.
*Soundbar Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.
*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.
*TV ile uyumlu soundbar modelleri, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.
En iyi LG Soundbar ve LG TV çiftini bulun
*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen ilgili ürünün sayfasına bakın.
Ultra Büyük TV
Tüm favori film, spor ve oyunlarınızı LG Ultra Büyük TV’de görüntüleyin. Dev ekranda yüksek çözünürlüğün tadını çıkarın.
*NANO80 maksimum 86 inç boyutundadır ve inç değerleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Güçlü Oyun Deneyimi
VRR ile oyun deneyimini zirveye taşıyın. Performansınızı etkileyen gecikmeler olmadan oyunların tadını çıkarın.
*Yalnızca 60 Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.
Ambiyans FILMMAKER MODE
Çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan ve görselleri orijinaline en yakın şekilde tutan Ortam Işığı Dengeleme özellikli FILMMAKER MODE ile sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin.
*Ambiyans FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.
*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.
*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği NANO90, FILMMAKER MODE özelliği NANO80 için geçerlidir.
Film için En İyi NanoCell TV
Büyüleyici ses ve çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan FILMMAKER MODE ile evinizde en yüksek yönetmen standartlarına uygun görüntü kalitesiyle sinematik bir deneyim yaşayın.
Ambiyans FILMMAKER MODE
Çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan ve görselleri orijinaline en yakın şekilde tutan Ortam Işığı Dengeleme özellikli FILMMAKER MODE ile sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin.
*Ambiyans FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.
*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.
*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği NANO90, FILMMAKER MODE özelliği NANO80 için geçerlidir.
*Bu ürün detay sayfasındaki yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.
*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.
*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.
*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Ekran Türü
4K UHD
-
Yenileme Hızı
60Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
Nano Color
-
Görüntü İşlemcisi
8.Nesil a7 4K AK İşlemci
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
HDR10 / HLG
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1235 x 715 x 57,5
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
14
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
4K UHD
-
Ekran Çözünürlüğü
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Arkaplan Işık Türü
Direkt
-
Yenileme Hızı
60Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
Nano Color
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
8.Nesil a7 4K AK İşlemci
-
AI Çözünürlük Yükseltme
4K Süper Yükseltme
-
Dinamik Ton Eşleme
Evet
-
AI Parlaklık Kontrolü
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Evet
-
Görüntü Modu
10 Mod
-
Otomatik Kalibrasyon
Evet
OYUN
-
HGIG Mode
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
Evet (Oyun Sayfası)
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
Evet
-
VRR (Değişken Yenileme Hızı)
Evet (60 Hz'e kadar)
SMART TV
-
İşletim Sistemi
webOS 25
-
USB Kamera Uyumlu
Evet
-
Web Tarayıcısı
Evet
-
Kontrol Sayfası
Evet
-
Akıllı Ses Tanıma
Evet
-
Sihirli Kumanda
Yerleşik
-
Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması
Evet (LG ThinQ)
-
Apple Home Uyumluluğu
Evet
SES
-
AI Ses
α7 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Up-mix)
-
Gelişmiş Net Ses
Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)
-
LG Ses Senkronizasyonu
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
Evet
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
Evet (2 Yönlü Oynatma)
-
Ses Çıkışı
20W
-
AI Akustik Ayarlama
Evet
-
Ses Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Kılavuza bakın)
-
Hoparlör Yönü
Aşağı Yönde Ses Verme
-
Hoparlör Sistemi
2.0 kanal
-
WOW Orkestra
Evet
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Yüksek Kontrast
Evet
-
Gri Ölçek
Evet
-
Renkleri Ters Çevir
Evet
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1235 x 715 x 57,5
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
1235 x 780 x 230
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
1360 x 810 x 162
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
948 x 230
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
14
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
14,1
-
Kutu Ağırlığı
18,9
-
VESA Uyumluluğu
300 x 300
BAĞLANTI
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Desteği
Evet (v 5.1)
-
Ethernet Girişi
1 adet
-
Simplink (HDMI CEC)
Evet
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
1 adet
-
CI Slot
1 adet
-
HDMI Giriş
3 adet (adetRC, ALLM desteği sağlar)
-
RF Girişi (Anten/Kablo)
2 adet
-
USB Girişi
2 adet (v 2.0)
-
Wi-Fi
Evet (Wi-Fi 5)
GÜÇ
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
-
Bekleme Güç Tüketimi
0,5 W'ın altında
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Kumanda
MR25 Sihirli Kumanda
-
Güç Kablosu
Evet (Ayrılabilir)
YAYINCILIK
-
Analog TV Alıcısı
Evet
-
Dijital TV Alıcısı
DVB-T2/T (Karasal), DVB-C (Kablo), DVB-S2/S (Uydu)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Müşteri Yorumları
Mağazada Bul
LG Size Özel Seçimler
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.