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LG NANO81 55 inç NanoCell 4K Smart TV
55NANO816NA.pdf
Enerji Sınıfı : EU

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG NANO81 55 inç NanoCell 4K Smart TV

55NANO816NA.pdf
Enerji Sınıfı : EU
55NANO816NA

LG NANO81 55 inç NanoCell 4K Smart TV

(3)
LG 55NANO816NA dolgu resimli önden görünüm
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Tüm Özellikler

ANA ÖZELLİKLER

  • Ekran boyutu (İnç/cm)

    55"/139cm

  • Ekran Tipi

    Edge LED

  • Çözünürlük

    3840 x 2160

  • LG Smart TV

    Var

  • Geniş İzleme Açısı

    Var

  • Dahili HD Uydu Alıcısı

    Var

GÖRÜNTÜ

  • Görüntü İşlemcisi

    Dört Çekirdekli İşlemci

  • Yerel Karartma

    Var

  • Ultra Parlaklık

    Var

  • HDR

    Aktif HDR

  • Desteklenen HDR Formatları

    HDR 10 Pro, HLG

  • Filmmaker Modu

    Var

  • Görüntü İyileştirici

    Var

  • Çözünürlük Yükseltici

    Var (4K)

  • Geniş Renk Gamutu

    Var (Nano Renk)

  • Resim Modu

    10 mod
    (Canlı, Standart, Filmmaker, Eco, Sinema, Spor, Oyun, HDR Efekt, isf Uzman (Aydınlık Oda), isf Uzman (Karanlık Oda)

  • HEVC

    Var (4K/60p, 10 bit)

  • VP9

    Var (4K/60p, 10 bit)

  • AV1

    Var (4K/60p, 10 bit)

  • Oyun Deneyimi

    Otomatik Düşük Gecikme Modu

  • HGIG Modu

    Var (Yazılım güncellemesi ile eklenecektir.)

SES

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 Hoparlör Sistemi

  • Ses Çıkışı

    20W

  • Surround Ses Özelliği

    Ultra Surround

  • Net Ses

    Var (NS3)

  • Bluetooh Üzerinden Müzik Çalma

    Var

  • LG Sound Sync

    Var

  • Sound Share

    Var

  • Audio Codec

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X

AI TV(YAPAY ZEKA)

  • LG ThinQ AI

    Var

  • Akıllı Ses Tanıma

    Var*Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce, Rusça, Arapça ve Korece dilleri desteklenmektedir.

  • Sesi Yazıya Çevirme

    Var

  • Sesle Arama

    Var

  • AI Ses

    Var

  • AI Parlaklık

    Var

  • AI Akustik Ayarlama

    Var

  • Apple AirPlay 2 ve Apple HomePod Desteği

    Var

  • LG TV Plus Mobil Uygulama Desteği

    Var

YAYIN

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

SMART TV

  • İşletim Sistemi

    webOS

  • Başlatma Menüsü

    Var

  • 360 VR

    Var

  • Sports Alert

    Var

  • Mobil Bağlantı

    Var

  • Kanallarım

    Var

  • Hızlı Erişim

    Var

  • Kanal Tavsiyesi

    Var

  • Evrensel Kontrol

    Var

  • LG Uygulama Mağazası

    Var

  • Web Tarayıcısı

    Var

  • Sakıncalı Siteler İçin Otomatik Erişim Engeli

    Var

  • Müzik Çalar

    Var

EK ÖZELLİKLER

  • İşlemci

    Dört Çekirdekli İşlemci

  • Simplink (HDMI CEC)

    Var

  • E-Kılavuz

    Var

  • Enerji Tasarrufu Modu

    Var

BAĞLANTI/ARAYÜZ

  • Screen Share

    Var

  • Bluetooth

    Var (V5.0)

  • WiFi

    Var (802.11ac)

  • RF Girişi

    Var (2 adet)

  • ARC (Audio Return Channel)

    ARC (HDMI 2)

  • Komponent Girişi (Composite Share)

    Var

  • Dijital Ses Çıkışı (Optical)

    Var

  • HDMI Girişi

    Var (4 adet - HDMI 2.0)

  • LAN

    Var

  • CI Yuvası

    Var

  • USB Girişi

    Var (2 adet)

AKSESUARLAR

  • Sihirli Kumanda

    Var

  • Pil (Kumanda için)

    Var

  • VESA Uyumluluğu

    Var (300 x 300 mm)

  • Güç Kablosu

    Var

  • Kullanıcı Klavuzu

    Var

GÜÇ

  • Voltaj,Hz

    100~240Vac 50-60Hz

  • Enerji Sınıfı

    G

  • HDR Modunda (Açık) Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca) (kWh)

    124

  • Ortalama Güç Tüketimi (kWh)

    98

  • Bekleme Modu Güç Tüketimi (W)

    0.5W↓

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1232 x 716 x 63,6

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1232 x 786 x 263

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    841 x 263

  • Kutu Boyutları (GxYxD) (mm):

    1360 x 810 x 207

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    17,2

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    18,7

  • Kutu Ağırlığı (kg):

    24,1

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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