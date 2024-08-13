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65 inç LG NanoCell AI NANO90 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS25 2025
65NANO90A6B PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

65 inç LG NanoCell AI NANO90 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS25 2025

65NANO90A6B PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

65 inç LG NanoCell AI NANO90 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS25 2025

65NANO90A6B
  • NanoCell NANO90 TV’nin önden görünümü, üst köşede LG NanoCell Al logosu yer alıyor. LG NanoCell TV ekranında renkli boya benzeri dokuların bir araya gelişi gösteriliyor.
  • LG NanoCell NANO90 TV’nin arkadan görünümü.
  • LG NanoCell NANO90 TV’nin sola dönük görünümü.
  • LG NanoCell NANO90 AI 4K Smart TV’nin önden ve yandan görünümü uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik boyutlarını gösteriyor.
  • Alpha 7 AI İşlemci Gen8 sarı renkte yanıyor ve dışarıya renkli ışık hüzmeleri yayıyor. Başlık, işlemcinin 4K çözünürlük, göz alıcı renkler ve üstün parlaklık sunduğunu ifade ediyor.
  • Ortadan ikiye ayrılmış bir görüntü Gerçek 4K ile Doğal Renkler’in öncesi ve sonrasını gösteriyor. Atlı karıncanın sol tarafı keskin ve renkli, sağ tarafı ise soluktur. Başlık, her sahnenin görsel olarak daha etkileyici ve keyifli hale getirildiğini ifade ediyor.
  • Bir mağaranın iç kısmından girişine doğru bakıldığında mavi gökyüzünün ve ufkun görülebildiği bir perspektif. QNED’in Gelişmiş Lokal Karartma özelliğini göstermek için sahnenin tamamı ikiye bölünmüş. Bir tarafta renkler ve detaylar soluk, görseller bulanık. Etikette, Geleneksel LED yazıyor. Diğer tarafta ise muhteşem siyahlar, daha iyi kontrast, parlaklık ve renkler var. Etikette, Gelişmiş Lokal Karartma yazıyor. Başlık, Gelişmiş Lokal Karartma özelliğinin nasıl daha net görüntü sağladığını ifade ediyor.
  • Modern tarzda bir oturma odasında LG Soundbar üzerinde duvara monte edilmiş halde duran etkileyici derecede geniş bir ekrana sahip LG TV görüntüsü.
  • AI düğmesi vurgulanmış bir LG AI Magic Remote. Etrafında, kullanıcıların bu düğmeden erişebileceği farklı işlevler yer alıyor. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Metin, LG AI Magic Remote’un özel AI düğmesi ile AI deneyiminizi tamamladığını ve temassız fare gibi kullanılabileceğini açıklıyor. Yöneltin ve tıklayın, hepsi bu.
  • AI Search’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Search, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.
  • LG TV ekranın önünde LG AI Magic Remote yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Concierge işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.
  • LG TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor. Metin, AI Chatbot’un kullanıcıların amacını anlayarak sorun gidermeye yönelik çözümler sunduğunu ifade ediyor.
  • LG TV ekranın önünde LG AI Magic Remote yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Concierge işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.
  • LG TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor. Metin, AI Chatbot’un kullanıcıların amacını anlayarak sorun gidermeye yönelik çözümler sunduğunu ifade ediyor.
NanoCell NANO90 TV’nin önden görünümü, üst köşede LG NanoCell Al logosu yer alıyor. LG NanoCell TV ekranında renkli boya benzeri dokuların bir araya gelişi gösteriliyor.
LG NanoCell NANO90 TV’nin arkadan görünümü.
LG NanoCell NANO90 TV’nin sola dönük görünümü.
LG NanoCell NANO90 AI 4K Smart TV’nin önden ve yandan görünümü uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik boyutlarını gösteriyor.
Alpha 7 AI İşlemci Gen8 sarı renkte yanıyor ve dışarıya renkli ışık hüzmeleri yayıyor. Başlık, işlemcinin 4K çözünürlük, göz alıcı renkler ve üstün parlaklık sunduğunu ifade ediyor.
Ortadan ikiye ayrılmış bir görüntü Gerçek 4K ile Doğal Renkler’in öncesi ve sonrasını gösteriyor. Atlı karıncanın sol tarafı keskin ve renkli, sağ tarafı ise soluktur. Başlık, her sahnenin görsel olarak daha etkileyici ve keyifli hale getirildiğini ifade ediyor.
Bir mağaranın iç kısmından girişine doğru bakıldığında mavi gökyüzünün ve ufkun görülebildiği bir perspektif. QNED’in Gelişmiş Lokal Karartma özelliğini göstermek için sahnenin tamamı ikiye bölünmüş. Bir tarafta renkler ve detaylar soluk, görseller bulanık. Etikette, Geleneksel LED yazıyor. Diğer tarafta ise muhteşem siyahlar, daha iyi kontrast, parlaklık ve renkler var. Etikette, Gelişmiş Lokal Karartma yazıyor. Başlık, Gelişmiş Lokal Karartma özelliğinin nasıl daha net görüntü sağladığını ifade ediyor.
Modern tarzda bir oturma odasında LG Soundbar üzerinde duvara monte edilmiş halde duran etkileyici derecede geniş bir ekrana sahip LG TV görüntüsü.
AI düğmesi vurgulanmış bir LG AI Magic Remote. Etrafında, kullanıcıların bu düğmeden erişebileceği farklı işlevler yer alıyor. AI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard. Metin, LG AI Magic Remote’un özel AI düğmesi ile AI deneyiminizi tamamladığını ve temassız fare gibi kullanılabileceğini açıklıyor. Yöneltin ve tıklayın, hepsi bu.
AI Search’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG TV ekranının yakın çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Search, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.
LG TV ekranın önünde LG AI Magic Remote yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Concierge işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.
LG TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor. Metin, AI Chatbot’un kullanıcıların amacını anlayarak sorun gidermeye yönelik çözümler sunduğunu ifade ediyor.
LG TV ekranın önünde LG AI Magic Remote yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Concierge işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.
LG TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor. Metin, AI Chatbot’un kullanıcıların amacını anlayarak sorun gidermeye yönelik çözümler sunduğunu ifade ediyor.

Temel Özellikler

  • Gerçek 4K ile Doğal Renkler. Canlı renkler muhteşem detaylarla buluşuyor.
  • 8.Nesil Alfa 7 AI 4K İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, yükseltilmiş görseller ve surround ses
  • AI Sihirli Kumanda üzerinde yeni AI düğmesi, sesli kontroller, sürükle ve bırak fonksiyonları
  • Hassas karartma en keskin görüntüleri sağlar ve en ince detayları ortaya çıkarır
  • Devasa Ultra Büyük TV ekranında yüksek çözünürlük
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Siber Güvenlik

CES Innovation Awards - 2025 Honoree

webOS Yenileme Programı

*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

LG NanoCell TV sola doğru hafifçe açılı bir şekilde duruyor ve ekranda renkli iplikler görüntüleniyor. alfa 7 4K AI İşlemci logosu, TV’nin sağ alt köşesine yerleştirilmiştir. Arka plan açık deniz mavisi tonlarında bir gradyandan oluşuyor.

Orijinal renklerin dünyasına dalın

Görüntü Kalitesi AI için webOS Ses Kalitesi Tasarım Eğlence

Güçlü ve akıllı 8.Nesil alfa 7 AI İşlemci ile tanışın

Performansta kayda değer iyileştirmelerle 8.Nesil alfa 8 AI İşlemci ile hızlanan işlem gücü artık 4K görüntü kalitesini önceye göre çok daha keskin ve derinlikli hale getiriyor.

8.Nesil alfa 7 AI İşlemci sarı renkte yanıyor ve dışarıya renkli ışık hüzmeleri yayıyor.

*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre, aynı yılın giriş seviyesi Smart TV 6.Nesil alfa 5 AI İşlemcisi ile karşılaştırıldığında.

Gerçek 4K ile Doğal Renkler

Her sahneyi görsel olarak çarpıcı ve keyifli kılan canlı renk doğruluğu ve net detaylarla zenginleştirilmiş 4K içerikleri izleyin.

Solmuş bir atlıkarınca renk dalgalarıyla yıkandıktan sonra canlı renklerle aydınlatılmış keskin bir görselleştirme elde ediliyor.

4K Süper Yükseltme her kareyi canlandırıyor

LG’nin güçlü işlemcisi çözünürlüğü orijinal kalitesine yükseltiyor. 4K Süper Yükseltme ile gelişmiş çözünürlük, parlaklık ve netliğin tadını çıkarın.

LG 4K Süper Yükseltme özelliğinin görüntü kalitesini nasıl iyileştirdiğini gösteren öncesi ve sonrası karşılaştırması. Ormanda bir dala konmuş renkli bir kuşu gösteren iki panel. Sağdaki panel soluk.

*Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.

Gelişmiş Lokal Karartma

Gelişmiş Lokal Karartma özelliğinin hassas ışık kontrolü, her ayrıntıyı net bir şekilde görmenizi sağlar.

Bir mağaranın iç kısmından girişine doğru bakıldığında mavi gökyüzünün ve ufkun görülebildiği bir perspektif. NanoCell’in Gelişmiş Lokal Karartma özelliğini göstermek için sahnenin tamamı ikiye bölünmüş. Bir tarafta renkler ve detaylar soluk, görseller bulanık. Etikette, Geleneksel LED yazıyor. Diğer tarafta ise muhteşem siyahlar, daha iyi kontrast, parlaklık ve renkler var. Etikette, Gelişmiş Lokal Karartma yazıyor.

*Karşılaştırma görselleri sadece temsilidir.

HDR10 Pro

Canlı renkler ve parlaklık, ekran çözünürlüğünü yeni zirvelere taşıyor. Daha keskin kontrast sunan yükseltilmiş görüntü kalitesinin içine dalın.

Kırmızı kazak giyen bir kızın fotoğrafı ikiye bölünmüş şekilde sol tarafı SDR’de, sağ tarafı ise HDR10 Pro’da görüntüleniyor. Görüntünün sağ tarafı sola kıyasla daha keskin ve kontrastlıdır.

*HDR10 Pro, LG Electronics tarafından geliştirilen ve standart görüntü kalitesi “HDR10”u esas alan bir teknolojidir.

Yeni nesil LG AI TV

Daha Fazla Bilgi

AI Sihirli Kumanda, AI Deneyimi tamamlar

AI Sihirli Kumanda ile başka bir cihaza gerek duymadan televizyonunuzu kolayca yönetin! Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği ile bir temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın veya kolayca sesli komut verin.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

AI Ses Kimliği

LG AI Ses Kimliği her kullanıcının benzersiz sesli imzasını tanır ve konuşmaya başladığınız anda kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

AI Arama’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG QNED TV ekranının yakından çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Arama, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.

AI Arama

TV’nize dilediğinizi sorun. Dahili AI sesinizi tanır ve isteklerinize hızlıca kişiselleştirilmiş tavsiyelerle yanıt verir. Microsoft Copilot ile ek sonuçlar ve çözümler de alabilirsiniz.

*AI Arama özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur. 

*ABD ve Kore’de LLM Modeli kullanılmaktadır.

*İnternet bağlantısı gereklidir. 

LG QNED TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor.

AI Chatbot

AI Sihirli Kumanda aracılığıyla AI Chatbot ile etkileşime geçin, ayar yapılandırmadan sorun gidermeye kadar tüm endişelerinizi giderin. AI kullanıcıların niyetini anlayarak derhal çözüm sunabilir.

*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.

*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

LG TV ekranın önünde LG AI Sihirli Kumanda yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Konsiyerj işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.

AI Konsiyerj

Uzaktan kumandanızdaki AI düğmesine hızlıca basarak arama ve izleme geçmişinize dayalı kişiselleştirilmiş anahtar sözcük ve tavsiyeler sağlayan AI Konsiyerj’i açabilirsiniz. 

*Desteklenen menü ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

AI Resim Sihirbazı

Gelişmiş algoritmalar 1,6 milyar görüntü olasılığını analiz ederek tercihlerinizi öğrenir. Yaptığınız seçimlere göre TV’niz tamamen size özel kişiselleştirilmiş bir görüntü oluşturur.

AI Ses Sihirbazı

Bir dizi ses klibi arasından beğendiğiniz sesleri seçin. AI, 40 milyar parametre arasından tercihlerinize göre ayarlanmış size özel bir ses profili oluşturur.

webOS Yenileme Programı logosu ve adı ile yanında CES Innovation Awards 2025 Honoree rozeti.

5 yıldır ödüllü webOS Yenileme Programı için güncellemeler

Tüm güncellemeleri alarak en yeni özelliklerin ve yazılımın avantajlarından yararlanın. Siber güvenlik kategorisinde CES Innovation Awards adayı webOS, özel hayatınızı ve verilerinizi güvende tutar.

*webOS Yenileme Programı, 2025 model OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’ler için geçerlidir.

*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.

*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.

*Mevcut güncellemeler, 2022 OLED’ler ve 2023 UHD ve üzeri modelleri içerir.

Home Hub özellikli LG TV ekranının önünde TV uzaktan kumandası. Diğer akıllı cihazların tüm işlevleri ve kontrolleri gösterilmektedir.

Home Hub, akıllı eviniz için hepsi bir arada platform

Çeşitli LG ev aletlerini, Google Home cihazlarınız ve daha fazlasıyla beraber sorunsuz bir şekilde yönetin. Tüm evinizi tek bir kullanımı kolay kontrol panelinden idare etmenin sonsuz rahatlığını deneyimleyin. 

*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

*Uzaktan kumandasız eller serbest ses işlevi yalnızca alfa 9 AI İşlemci ve alfa 11 AI İşlemci ile kullanılabilir. Ürün ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

AI Ses Pro ile etkili sonuçlar için ince ses ayarı yapın

Gitar çalan bir adam, mikrofona şarkı söyleyen bir kadın ve piyano çalan başka bir adam görüntüleniyor. Etraflarından yayılan ses dalgaları, ses emisyonunu ve AI Net Ses’un ses kalitesini nasıl geliştirdiğini vurguluyor.

AI Net Ses

Hassas ton düzeltme, ses netliğini artırarak olağanüstü bir dinleme deneyimi sunar.

LG NanoCell TV ekranında motosikletli bir adam gösteriliyor. Motosikletin tekerleğinden yayılan mor renkli soyut daireler ses emisyonunu görselleştiriyor.

AI İşlemci tarafından desteklenen Dinamik Ses Güçlendirici

AI işleme TV’nin sesini iyileştirerek daha güçlü bir ses deneyimi sunar.

Duvara monte LG TV’nin bulunduğu bir oturma odası. Sanal 9.1.2 kanallarının kullanıcı için nasıl çevreleyen ses deneyimi yarattığını göstermek amacıyla, alanı dolduran ses dalgaları grafik olarak gösteriliyor.

Sanal 9.1.2 kanalla etrafınızı tamamen saran çevreleyen ses

çevreleyen ses deneyimini yalnızca LG TV’inizle yaşayın. AI, derin öğrenme algoritmaları sayesinde sesin etrafınızda 9.1.2 kanaldan geliyormuş gibi tınlamasını sağlar.

*AI Net Ses, Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir.

*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

Ses deneyiminizi LG TV ve LG Soundbar ile mükemmelleştirin

Görüntüde, LG NanoCell TV ve LG Soundbar’ın bulunduğu bir oturma odasında her iki cihazın, alanı çoklu çevreleyen sesle nasıl doldurduğunu görselleştiren grafikler yer alıyor.

WOW Orkestra, mükemmel sinerjiye sahip etrafınızı saran ses

Birbirleriyle mükemmel eşleşen LG NanoCell TV’ler ve LG Soundbar’lar, çoklu çevreleyen ses ortamları oluşturmak üzere mükemmel uyum içinde çalışır.

LG Soundbar, LG NanoCell TV’nin altında yer alıyor. TV ekranında soundbar arayüzü ve TV ses kontrolleri gösteriliyor.

WOW Arayüzü, sesi TV’nizden kolayca kontrol etmenizi sağlar

*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir. 

*Soundbar Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir. 

*TV ile uyumlu soundbar modelleri, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

En iyi LG Soundbar ve LG TV çiftini bulun

*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen her bir ürün sayfasına bakın.

Ultra Büyük TV

Tüm favori film, spor ve oyunlarınızı LG Ultra Büyük TV’de görüntüleyin. Dev ekranda yüksek çözünürlüğün tadını çıkarın.

Modern tarzda bir oturma odasında LG Soundbar üzerinde duvara monte edilmiş halde duran etkileyici derecede geniş bir ekrana sahip LG TV görüntüsü.

*NANO90 maksimum 75 inç boyutundadır ve inç değerleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Süper İnce Tasarım

İnce tasarım yaşam alanınıza zarif bir dokunuş katar. 

Modern bir yaşam alanında LG Soundbar üzerinde duvara monte edilmiş LG NanoCell TV. LG NanoCell TV ekranında renkli bir arka plan görüntüleniyor.
Oturma odasında telefon tutan kişi. Telefonda, telefon ekranının TV’ye yansıtıldığını gösteren bir aktarım simgesi bulunuyor. TV’de basketbol maçı var, yan tarafta ise oyuncu istatistiklerini gösteren yansıtılmış ekran bulunuyor.

Çoklu Ekran özelliğiyle çoklu ekran kullanın, eğlenceyi en üst düzeye çıkarın

Çoklu Ekran ile TV’nizden en yüksek faydayı alın. Google Cast ve AirPlay ile cihazlarınızı yansıtın. Ekranınızı iki ayrı görüntü olacak şekilde bölerek kusursuz çoklu ekran eğlencesi yaşayın.

*Her iki ekrandaki görüntü ve ses ayarları aynıdır. 

*Apple, Apple logosu ve Apple TV, AirPlay ve HomeKit; Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

*AirPlay 2, HomeKit, Google Cast desteği bölgeye ve dile göre değişiklik gösterebilir.

Oyun Portalı, TV’nizi harika bir oyun merkezine dönüştürüyor

GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid ve şimdi de Xbox uygulamasına erişim sayesinde binlerce oyunu doğrudan LG TV’nizde oynayın! Oyun kumandasıyla oynanan AAA başlıklı oyunlardan uzaktan kumandayla oynanan normal oyunlara kadar çok çeşitli oyun deneyiminin keyfini çıkarın.

Oyun Portalı ana ekranı. İmleç hareket edip tıklayarak birçok popüler oyun ismi gösterir. Ayrıca gerek oyun kumandası gerekse de uzaktan kumanda olsun, sahip olduğunuz kumandanın türüne bağlı olarak oyun seçebilmeye yönelik ek özelliği belirtir.

*Oyun Portalı desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bulut oyun hizmetleri ve Oyun Portalındaki oyunlara yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

Güçlü Oyun Deneyimi

VRR ile oyun deneyimini zirveye taşıyın. Performansınızı etkileyen gecikmeler olmadan oyunların tadını çıkarın. 

Yarış arabası video oyununu gösteren ekranın önünde oyun kumandası tutan el görüntüsü. Sol üst köşede VRR logosu yer alıyor ve diğer ilgili sertifikalar da görülebiliyor.

*Yalnızca 60 Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır. 

Ambiyans FILMMAKER MODE

Çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan ve görselleri orijinaline en yakın şekilde tutan Ortam Işığı Dengeleme özellikli FILMMAKER MODE ile sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin.

Kontrol panelinin önünde yer alan bir yönetmen LG NanoCell TV’de "Dolunay Katilleri" filmini düzenliyor. Görüntünün sol alt kısmında FILMMAKER MODE™ logosu yer alıyor

*Ambiyans FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır. 

*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği NANO90, FILMMAKER MODE özelliği NANO80 için geçerlidir.

*Bu ürün detay sayfasındaki yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.

*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

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Ana Özellikler

  • Ekran Türü

    4K UHD

  • Yenileme Hızı

    60Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    Nano Color

  • Görüntü İşlemcisi

    8.Nesil a7 4K AK İşlemci

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1456 x 840 x 29,7

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    23,6

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Ekran Türü

    4K UHD

  • Ekran Çözünürlüğü

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Arkaplan Işık Türü

    Edge

  • Yenileme Hızı

    60Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    Nano Color

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Görüntü İşlemcisi

    8.Nesil a7 4K AK İşlemci

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    4K Süper Yükseltme

  • Dinamik Ton Eşleme

    Evet

  • AI Parlaklık Kontrolü

    Evet

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Evet

  • Yerel Karartma Teknolojisi

    Yerel Karartma

  • Görüntü Modu

    10 Mod

  • Otomatik Kalibrasyon

    Evet

OYUN

  • HGIG Mode

    Evet

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet (Oyun Sayfası)

  • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

    Evet

  • VRR (Değişken Yenileme Hızı)

    Evet (60 Hz'e kadar)

SMART TV

  • İşletim Sistemi

    webOS 25

  • USB Kamera Uyumlu

    Evet

  • Web Tarayıcısı

    Evet

  • Kontrol Sayfası

    Evet

  • Akıllı Ses Tanıma

    Evet

  • Sihirli Kumanda

    Yerleşik

  • Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

    Evet (LG ThinQ)

  • Apple Home Uyumluluğu

    Evet

SES

  • AI Ses

    α7 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Up-mix)

  • Gelişmiş Net Ses

    Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Evet

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • Eşzamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Bluetooth Surround Uyumlu

    Evet (2 Yönlü Oynatma)

  • Ses Çıkışı

    20W

  • AI Akustik Ayarlama

    Evet

  • Ses Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Kılavuza bakın)

  • Hoparlör Yönü

    Aşağı Yönde Ses Verme

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 kanal

  • WOW Orkestra

    Evet

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Yüksek Kontrast

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1456 x 840 x 29,7

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1456 x 904 x 295

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    1600 x 970 x 172

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    1167/425 x 295

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    23,6

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    24,0

  • 　Kutu Ağırlığı

    30,7

  • VESA Uyumluluğu

    300 x 300

BAĞLANTI

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Desteği

    Evet (v 5.1)

  • Ethernet Girişi

    1 adet

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    1 adet

  • CI Slot

    1 adet

  • HDMI Giriş

    3 adet (adetRC, ALLM desteği sağlar)

  • RF Girişi (Anten/Kablo)

    2 adet

  • USB Girişi

    2 adet (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Evet (Wi-Fi 5)

GÜÇ

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,5 W'ın altında

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

  • Kumanda

    MR25 Sihirli Kumanda

  • Güç Kablosu

    Evet (Ayrılabilir)

YAYINCILIK

  • Analog TV Alıcısı

    Evet

  • Dijital TV Alıcısı

    DVB-T2/T (Karasal), DVB-C (Kablo), DVB-S2/S (Uydu)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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