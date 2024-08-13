55 inç LG OLED evo AI C5 4K 144Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025

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Temel Özellikler
- 8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, yükseltilmiş görseller ve çevreleyen ses
- Her pikseldeki Mükemmel Siyah seviyeleri çarpıcı kontrast, derinlik ve detay sunuyor
- %100 Renk Doğruluğu ile doğru ve gerçekçi renkler. %100 Renk Hacmi ile daha zengin renk tonları
- Parlaklık Artırıcının yeni ışık yayma yapısı ile daha parlak görseller
- AI Sihirli Kumanda üzerinde yeni AI düğmesi, sesli kontroller, sürükle ve bırak fonksiyonları
Siber Güvenlik
CES Innovation Awards - 2025 Honoree
webOS Yenileme Programı
*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.
*Omdia. 2013-2024 en çok satılan ünitelere göre 12 Yıldır 1 Numara. Bu sonuç, LGE veya ürünleri tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Ayrıntılı bilgi için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret edin.
Olağanüstü 8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci ile üstün görsel detaylar
İşlemcimizin AI motoru, her kareyi detaylı bir şekilde analiz eder ve yükseltir. Yüzleri tanıyarak sadece 4K görsel kalite sunmakla kalmaz, aynı zamanda yüz ifadeleri ve derinliği de geliştirir.
*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre aynı yılın giriş seviyesi Smart TV alpha 7 AI İşlemcisi Gen8 ile karşılaştırıldığında.
Üstün Parlaklık Artırıcı ile daha parlak görseller
8.Nesil Alfa 9 AI İşlemci ve yeni ışık artırıcı algoritmamız daha parlak görseller sunar.
*Parlaklık modele, ekran boyutuna ve pazar bölgesine göre değişiklik gösterebilir.
Mükemmel Siyahı LG OLED farkı ile deneyimleyin
Mükemmel Renk
%100 Renk Hacmi ve %100 Renk Doğruluğu sertifikalı. Güneş ışıklı veya karanlık bir ortamda bile doğru ve parlak renklerin tadını çıkarın.
*“%100 Renk Doğruluğu” ve “DCI-P3 için %100 Renk Hacmi” 2025 model OLED TV’ler için geçerlidir.
*LG OLED Ekran, IDMS 11.5 Halka Işığı Yansıma standartlarına göre ölçülen Mükemmel Renk için UL onaylıdır.
*%100 Renk Hacmi, Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 standart renk hacmi boyutuna eşit veya daha büyük ekran performansını ifade eder.
*LG OLED Ekran, 125 renk modeli ile CIE DE2000 standardına göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.
AI Görüntü Pro her kareyi canlandırır
AI Süper Yükseltme ve OLED Dinamik Ton Eşleştirme özelliği her karedeki unsurları analiz ederek çözünürlüğü, parlaklığı, derinliği ve netliği iyileştirir.
Yeni nesil LG AI TV
AI Sihirli Kumanda, AI Deneyimi tamamlar
AI Sihirli Kumanda ile başka bir cihaza gerek duymadan televizyonunuzu kolayca yönetin! Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği sayesinde temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın ya da kolayca sesli komut verin.
*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.
*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.
*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.
*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.
*Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.
*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.
*AI Arama özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.
*ABD ve Kore’de LLM Modeli kullanılmaktadır.
*İnternet bağlantısı gereklidir.
*İnternet bağlantısı gereklidir.
*AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.
*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.
*Desteklenen menü ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.
*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.
*webOS Yenileme Programı, 2025 model OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’ler için geçerlidir.
*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.
*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.
*Mevcut güncellemeler, 2022 OLED’ler ve 2023 UHD ve üzeri modelleri içerir.
AI Ses Pro ile etkili sonuçlar için ince ses ayarı yapın
*Soundbar Modu menüsünden etkinleştirilmelidir.
*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
Ses deneyiminizi LG TV ve LG Soundbar ile mükemmelleştirin
*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.
*Soundbar Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.
*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.
*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.
*WOW Orkestra/WOW Arayüzü, 2025 model LG OLED TV’ler için geçerlidir.
Ultra İnce Tasarım
TV’nizin şık çerçevesi modern görünümü yeniden tanımlar ve izleme deneyimini daha büyüleyici hale getirir.
*Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir.
Oyun Deneyimi
G-Sync uyumluluğu, 144Hz VRR, 0,1 ms Piksel Tepki Süresi, AMD FreeSync Premium ve ClearMR 9000 sertifikası ile zirvede oyun deneyimi. Gecikme, hareket bulanıklığı olmadan oyunların tadını çıkarın.
*OLED C5 modeli NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Game Portal, VRR, ALLM, eARC ve HGiG özelliklerine sahiptir.
*144 Hz modu yalnızca 144Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.
*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.
*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*clearMR, ekranın hareket bulanıklığı performansını değerlendiren bir VESA sertifikasyon programıdır.
Film için LG OLED TV
Çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özellikli FILMMAKER MODE ile evinizde en yüksek yönetmen standartlarına uygun görüntü kalitesiyle sinematik bir deneyim yaşayın.
Dolby Vision ve Ambiyans FILMMAKER MODE
Dolby Vision ve FILMMAKER MODE ile çevreye uyum sağlayan Ortam Işığı Dengeleme özelliği sayesinde, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.
*Ambiyans FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.
*Dolby Vision teknolojili Ambiyans FILMMAKER MODE desteklenir.
*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik o
*Bu ürün bilgi sayfasında bulunan yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.
*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.
*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.
*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.
*AI Sihirli KumandayıTV’nizin ebadına, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın almanız gerekebilir.
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