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LG OLED evo TV , 55 inç OLEDCS3 Serisi , webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10 , HLG , 2023
OLED55CS3VA PD.PDF
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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LG OLED evo TV , 55 inç OLEDCS3 Serisi , webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10 , HLG , 2023

OLED55CS3VA PD.PDF
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
OLED55CS3VA

LG OLED evo TV , 55 inç OLEDCS3 Serisi , webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10 , HLG , 2023

(2)
Ekranda LG OLED evo ve "10 Yıldır Dünyanın 1 Numaralı OLED'i" Amblemi ile önden görünüm
2024 Pocket-lint Award Logosu.

Award

Pocket-lint

LG webOS en iyi akıllı TV işletim sistemi seçildi
AVForums Editor's Choice Logosu.

Award

AVForums Editor's Choice

Bir kez daha LG, dahili akıllı TV sistemlerinde sınıfının en iyisi seçiliyor

A video shows the 10 Years World's No.1 OLED TV emblem appear gradually against a black backdrop with purple and blue fireworks.

LG OLED'in 11.Yılı
Zirvede Geçen 11 Yıl

*Kaynak:  2013-2023 yılları arasındaki satış adetleri baz alınmıştır.

Olağanüstü İşlem Gücü

6. Nesil α9 AI 4K İşlemci

Özünde Evrim Var

α teknolojisinin1 gerçekçi dünyasına girin. Yeni evrenlere açılan bir portal ve adeta oradaymışsınız gibi hissetme deneyimi. 6. Nesil α9 AI 4K İşlemcinin olağanüstü görüntü ve ses özellikleri ile her şeyin merkezindesiniz.

 

AI Süper Yükseltme

AI işleme sistemi, görüntüleri kategorilerine göre sınıflandırmak ve gürültüyü gidermek için AI Gürültü Azaltma ve AI Süper Çözünürlük özelliklerini kullanır. Ardından, derin öğrenme algoritmaları ile yüzleri ve nesneleri geliştirilerek resimler yapay görünmeksizin daha ayrıntılı, anlamlı ve çok boyutlu görünür.

Şehirdeki bir kadının görüntüsü görülmektedir. Kadının üstüne AI Super Upscaling'i temsil eden bir kare getirilir ve ustalıkla bulanıklaştırılmış bir arka planda kadının ayrıntıları detaylı olarak gösterilir.

HDR İfade Geliştirici

HDR İfade Geliştirici, gözlerinizin doğal olarak kaydığı nesnelere ayrı ton eşleme eğrileri uygulayarak net ve keskin bir şekilde öne çıkmalarını sağlar.

"*Ekran görüntüleri temsilidir. **Soundbar ayrı olarak satın alınabilir."

AI Ses Pro

Sinemayı Aratmayan bir Ses Dünyasına Adım Atın

AI Ses Pro sinema deneyimini evinize getiriyor. Heyecanlandıran, odayı dolduran, kristal netliğinde ses neredeyse duyulmamış bir yoğunluk seviyesi ile etrafınızı sarıyor.

LG OLED TV ve α9 AI İşlemci 4K 6.Nesilin başüstü görüntüsü. Turuncu ve turkuaz dalgalar çip ve TV’yi birbirine bağlıyor ve ardından ekranın içinden sesi betimleyen baloncuklar yayılıyor.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

**Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir. 

***Ses modu menüsünden etkinleştirilmelidir.

Bir odada LG OLED TV’nin görüntüsü. Ekranda müzik konseri gösteriliyor. Sanal çevreleyen sesi betimleyen baloncuklar havayı dolduruyor.

Sizi Çevreleyen Ses 

9.1.2 Sanal Çevreleyen Ses ile kendinizi hikayenin kalbinde hissedin. Savaş uçaklarının başınızın üstünden geçişini, arkanızdan gelen ayak seslerinin hışırtısını, orkestranın kreşendo ile yükselişini işitin. 

Yürek hoplatan ses deneyimi

Güçlü etkili sesle ev sinema deneyiminizi yükseltin. Dinamik Ses Güçlendirme işittiğiniz her sesin gücünü, yoğunluğunu ve etkisini artırır.

İzlediklerinize göre ayarlanan ses

Ekranda ister gişe rekorları kıran bir film, ister akustik bir set, ister ailenizle yaptığınız bir video görüşmesi olsun, ses her türlü senaryoda üstün bir deneyim sunmak için gerçek zamanlı olarak dengelenir.

An image of an LG OLED TV and remote control. The mic button on the remote control is lit up, and voice search keyword recommendations appear on the screen.

Duvardan duvara mükemmel ses ayarı

Uzaktan kumandanız sesi gerçek zamanlı olarak algılar ve alanınızın benzersiz akustiğine uyacak ve nerede oturursanız oturun etrafınızı sesle saracak şekilde kişiselleştirir.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

**Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir. 

***AI Akustik Ayar AI Hizmet menüsünden etkinleştirilmelidir.

****Uzaktan kumanda bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

KENDİNDEN AYDINLATMALI OLED

Arka Işık Gerektirmez

Pikseller, tek başlarına olduklarında ve arka ışığın donuk parıltısı olmadan parıldadıklarında en ışıltılı hallerine ulaşırlar.

Sonsuz Kontrast

Yalnızca kendinden aydınlatmalı piksellerle elde edilebilen derin koyu siyahların sunduğu cesur kontrast, gözden kaçan ayrıntıları net ve ayrıntılı görsellerle ortaya çıkarır.

%100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi

%100 renk doğruluğu ve hacmi ile renkler, hem aydınlık hem de karanlık ortamlarda orijinali gibi görüntülenir.

Intertek Renk Doğruluğu sertifikası. Intertek Renk Hacmi sertifikası.

İnce bir OLED TV'nin üst köşesinde siyah bir arka plan üzerinde bir papağan kuyruğu görüntüsü gösterilir. Papağanın tüylerindeki her renk canlı ve keskin biçimde görüntülenmektedir.

*Ekran görüntüleri temsilidir.
**LG OLED Panel, 125 renk deseni ile CIE DE2000'e göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.
***Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

WOW Orkestrası

WOW Arayüzü

TV ve Soundbar Uyumu

LG OLED TV'nizi LG Soundbar ile kullanın. Tek bir hoparlör gibi birlikte çalışarak üç boyutlu konser salonu sesi oluştururlar.

Daha Fazla Ses Ayarı

LG OLED TV'nizi LG Soundbar'a bağlayın ve otomatik olarak Soundbar Moduna geçerek 3 yeni ayarı ortaya çıkarın.

*Soundbar Modu, TV modellerine göre değişiklik gösterebilir.
**Soundbar Modu kontrolü, soundbar modellerine göre değişiklik gösterebilir.
***Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.

webOS 23 yeni Anasayfa

Zevkinize Göre Tasarlandı

En sevdiğiniz içerikten tercih ettiğiniz görüntüleme yöntemine kadar her şeyi webOS 23 yeni Anasayfa ekranından yapabilirsiniz.

*Screen images simulated.

Profilim

Size özel tek bir yerden zevkinize uygun film önerilerine, tuttuğunuz takımın maçlarına ve kişisel bildirimlerinize ulaşın.

Hızlı Kart

En sevdiğiniz uygulamalar ve hizmetler için özel kartlar oluşturun. Bunları istediğiniz gibi düzenleyin, değiştirin ve hızla içeriğinize geçin.

AI Resim Sihirbazı

En sevdiğiniz görüntüleri seçin. AI Resim Sihirbazı ideal keskinliği, kontrastı ve kromayı ayarlamak için 27 kategoriden 85 milyon öğeyi analiz eder.

AI Concierge

Sesli arama geçmişinize göre izlenecek yeni içerik önerileri alın.

*Ekran görüntüleri temsilidir.
**Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
***Görüntülenen menüler, piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
****Anahtar kelime önerileri, uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterir.

DOLBY VISION

FILMMAKER MODE™

EĞLENCE

Büyüleyici Sinema Deneyimi

Dolby Vision'ın ultra canlı görüntüsü ve Dolby Atmos'un büyüleyici, uzamsal ses teknolojisiyle sahneler hayat buluyor.

Gerçek Görüntü

Görüntü işleme süreci, bir filmin büyüsünü ortadan kaldırabilir. Filmmaker Mode, yönetmenin amaçladığı kurgu yapısını koruyarak filmlerin orijinalliğini bozmaz.

Sonsuz Eğlence Kitaplıkları

Netflix2, Paramount+, SkyShowtime, Prime Video3 ve Apple TV+4 ile sevdiğiniz tüm dijital yayın platformlarını televizyonunuzdan izleyin.

*İçerik ve uygulama kullanılabilirliği ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
**OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.

Üstün Oyun Deneyimi

Epik Oyun Maceralarına Başlayın

Her oyunda zafer kazandığınızı hissedin. Olağanüstü hızlı 0,1 ms tepki süresi, NVIDIA G-Sync uyumluluğu, AMD FreeSync Premium ve VRR desteği bir araya gelerek net ve kusursuz bir görüntü oluştururken, oyuncu odaklı kullanıcı deneyimi ve basit oyun akışı ise oyuna anında giriş yapmanızı sağlar.

Modern bir apartman dairesinde LG OLED TV'de yarış oyunu oynayan üç adamın görüntüsü yer almaktadır.

*Tepki süresi Intertek tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.
**VRR, HDMI 2.1'in onaylı bir özelliğidir.

Oyun Kontrol Paneli ve Oyun Optimizasyonu

Bir Bakışta Oyun Ayarları

Oyun Optimizasyonu ile oyun türünüz ve oyun ortamınız için ideal ayarları uygulayın. Ses Sekmesini inceleyin ve her şeyin doğru göründüğünden emin olmak için aksiyonu veya Oyun Sekmesini güçlendirin. Ara vermeye gerek yok. Oyun oynarken aksiyonun üzerinde görülen Oyun Kontrol Paneli'nden menüye erişmeniz yeterli.

Siyah degrade bir arka planda üç oyun ekranı gösterilir. Bir ekranda, Oyun Kontrol Paneli'nin aksiyonun üzerinde görüldüğü araba yarışı oyunu gösterilmektedir. Diğerinde Oyun Optimizasyonu menüsüne sahip bir bilim kurgu oyununu gösterilmektedir. Son ekranda ise bir müzik oyunu üzerinde Oyun Kontrol Paneli'nin Oyun Sekmesi gösterilmektedir.

Bulut Oyun

Oynanacak Dünya Kadar Oyun

GeForce NOW'a doğrudan TV'nizden erişin ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda oyun içeren kitaplığı keşfedin.

Cyberpunk 2077 oyun posteri.

*GeForce NOW aboneliği gerekebilir.

Büyüyen ağaçların ve dağların çevresinde tasvir edilen çevre dostu LG OLED karton ambalaj.

Sürdürülebilirlik

Hayat Döngüsü

Çevre dostu ürün tasarımından minimal paketlemeye, enerji tasarruflu kullanıma ve atık geri kazanım sistemine kadar birçok alanda üretimden imhaya kadar gezegenin geleceğine önem verir.

*Only 65G3 is shown in the image for example purposes. All 2023 LG OLED models feature eco-friendly packaging.

1.α-realism refers to the realistic image and sound quality driven by LG's α9 AI Processor 4K Gen6.
2.Netflix streaming membership required.
3.Amazon, Prime Video and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.Amazon Prime membership and/or Prime Video fees apply. See primevideo.com/terms for details.
4.Subscription required for Apple TV+. Apple, the Apple logo, and Apple TV are trademarks of Apple Inc, Registered in the U.S. and other countries.

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Ana Özellikler

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1228 x 708 x 46,9

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    18,9

Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    1446 x 810 x 207

  • 　Kutu Ağırlığı

    25,5

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1228 x 708 x 46,9

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1228 x 744 x 246

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    559 x 246

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    18,9

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    19,9

  • VESA Uyumluluğu

    300 x 200

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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