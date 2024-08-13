AI işleme sistemi, görüntüleri kategorilerine göre sınıflandırmak ve gürültüyü gidermek için AI Gürültü Azaltma ve AI Süper Çözünürlük özelliklerini kullanır. Ardından, derin öğrenme algoritmaları ile yüzleri ve nesneleri geliştirilerek resimler yapay görünmeksizin daha ayrıntılı, anlamlı ve çok boyutlu görünür.

