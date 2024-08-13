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LG OLED evo TV , 55 inç OLEDCS3 Serisi , webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10 , HLG , 2023
*Kaynak: 2013-2023 yılları arasındaki satış adetleri baz alınmıştır.
Olağanüstü İşlem Gücü
6. Nesil α9 AI 4K İşlemci
Özünde Evrim Var
α teknolojisinin1 gerçekçi dünyasına girin. Yeni evrenlere açılan bir portal ve adeta oradaymışsınız gibi hissetme deneyimi. 6. Nesil α9 AI 4K İşlemcinin olağanüstü görüntü ve ses özellikleri ile her şeyin merkezindesiniz.
AI Süper Yükseltme
Şehirdeki bir kadının görüntüsü görülmektedir. Kadının üstüne AI Super Upscaling'i temsil eden bir kare getirilir ve ustalıkla bulanıklaştırılmış bir arka planda kadının ayrıntıları detaylı olarak gösterilir.
HDR İfade Geliştirici
"*Ekran görüntüleri temsilidir. **Soundbar ayrı olarak satın alınabilir."
AI Ses Pro
Sinemayı Aratmayan bir Ses Dünyasına Adım Atın
AI Ses Pro sinema deneyimini evinize getiriyor. Heyecanlandıran, odayı dolduran, kristal netliğinde ses neredeyse duyulmamış bir yoğunluk seviyesi ile etrafınızı sarıyor.
LG OLED TV ve α9 AI İşlemci 4K 6.Nesilin başüstü görüntüsü. Turuncu ve turkuaz dalgalar çip ve TV’yi birbirine bağlıyor ve ardından ekranın içinden sesi betimleyen baloncuklar yayılıyor.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
***Ses modu menüsünden etkinleştirilmelidir.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
***AI Akustik Ayar AI Hizmet menüsünden etkinleştirilmelidir.
****Uzaktan kumanda bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
KENDİNDEN AYDINLATMALI OLED
Arka Işık Gerektirmez
Pikseller, tek başlarına olduklarında ve arka ışığın donuk parıltısı olmadan parıldadıklarında en ışıltılı hallerine ulaşırlar.
Sonsuz Kontrast
%100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi
%100 renk doğruluğu ve hacmi ile renkler, hem aydınlık hem de karanlık ortamlarda orijinali gibi görüntülenir.
Intertek Renk Doğruluğu sertifikası. Intertek Renk Hacmi sertifikası.
İnce bir OLED TV'nin üst köşesinde siyah bir arka plan üzerinde bir papağan kuyruğu görüntüsü gösterilir. Papağanın tüylerindeki her renk canlı ve keskin biçimde görüntülenmektedir.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**LG OLED Panel, 125 renk deseni ile CIE DE2000'e göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.
***Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.
TV ve Soundbar Uyumu
Daha Fazla Ses Ayarı
LG OLED TV'nizi LG Soundbar'a bağlayın ve otomatik olarak Soundbar Moduna geçerek 3 yeni ayarı ortaya çıkarın.
*Soundbar Modu, TV modellerine göre değişiklik gösterebilir.
**Soundbar Modu kontrolü, soundbar modellerine göre değişiklik gösterebilir.
***Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.
webOS 23 yeni Anasayfa
Zevkinize Göre Tasarlandı
En sevdiğiniz içerikten tercih ettiğiniz görüntüleme yöntemine kadar her şeyi webOS 23 yeni Anasayfa ekranından yapabilirsiniz.
*Screen images simulated.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
***Görüntülenen menüler, piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
****Anahtar kelime önerileri, uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterir.
Büyüleyici Sinema Deneyimi
Gerçek Görüntü
Sonsuz Eğlence Kitaplıkları
Netflix2, Paramount+, SkyShowtime, Prime Video3 ve Apple TV+4 ile sevdiğiniz tüm dijital yayın platformlarını televizyonunuzdan izleyin.
*İçerik ve uygulama kullanılabilirliği ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
**OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.
Epik Oyun Maceralarına Başlayın
Modern bir apartman dairesinde LG OLED TV'de yarış oyunu oynayan üç adamın görüntüsü yer almaktadır.
*Tepki süresi Intertek tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.
**VRR, HDMI 2.1'in onaylı bir özelliğidir.
Bir Bakışta Oyun Ayarları
Siyah degrade bir arka planda üç oyun ekranı gösterilir. Bir ekranda, Oyun Kontrol Paneli'nin aksiyonun üzerinde görüldüğü araba yarışı oyunu gösterilmektedir. Diğerinde Oyun Optimizasyonu menüsüne sahip bir bilim kurgu oyununu gösterilmektedir. Son ekranda ise bir müzik oyunu üzerinde Oyun Kontrol Paneli'nin Oyun Sekmesi gösterilmektedir.
Oynanacak Dünya Kadar Oyun
Cyberpunk 2077 oyun posteri.
*GeForce NOW aboneliği gerekebilir.
*Only 65G3 is shown in the image for example purposes. All 2023 LG OLED models feature eco-friendly packaging.
1.α-realism refers to the realistic image and sound quality driven by LG's α9 AI Processor 4K Gen6.
2.Netflix streaming membership required.
3.Amazon, Prime Video and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.Amazon Prime membership and/or Prime Video fees apply. See primevideo.com/terms for details.
4.Subscription required for Apple TV+. Apple, the Apple logo, and Apple TV are trademarks of Apple Inc, Registered in the U.S. and other countries.
Ana Özellikler
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TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1228 x 708 x 46,9
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
18,9
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
1446 x 810 x 207
-
Kutu Ağırlığı
25,5
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1228 x 708 x 46,9
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
1228 x 744 x 246
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
559 x 246
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
18,9
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
19,9
-
VESA Uyumluluğu
300 x 200
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