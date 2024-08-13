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65 inç LG OLEDG4 & SG10TY Soundbar %50 İndirimli
65 inç LG OLEDG4 & SG10TY Soundbar %50 İndirimli
Temel Özellikler
- Alpha 11 AI İşlemci 4K geliştirmeleri ile daha net ses ve görüntü.
- Maksimum Parlaklık Artırıcı ile daha parlak görseller.
- Sıfır boşluklu montaj aparatı ile duvarla mükemmel şekilde bütünleşen Tek Duvar Tasarımı.
- LG TV'leri güçlendirmek için tasarlanmış mükemmel Soundbar
- Dolby Atmos’tan gerçekten kapsayıcı ses
- AI Room Calibration’dan yükselen ses performansı
-
65 inç LG OLED evo AI G4 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda Dolby Vision webOS24 2024
-
LG Soundbar SG10TY - 3.1 Kanal, Dolby Atmos
Tüm Özellikler
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Ana Özellikler
-
Kanal Sayısı
-
3.1
-
Çıkış Gücü
-
420 W
-
Dolby Atmos
-
Evet
-
DTS:X
-
Evet
-
WOW Orkestra
-
Evet
-
Ana
-
1446,0 x 150,0 x 32,5 mm
-
Subwoofer
-
180 x 394 x 290 mm
Tüm Özellikler
GENEL
-
Kanal Sayısı
-
3.1
-
Çıkış Gücü
-
420 W
-
Hoparlör Sayısı
-
8 EA
SES EFEKTI
-
AI Sound Pro
-
Evet
-
Standart
-
Evet
-
Müzik
-
Evet
-
Sinema
-
Evet
-
Net Ses Pro
-
Evet
-
Spor
-
Evet
-
Oyun
-
Evet
-
Güçlendirilmiş Bas / Güçlendirilmiş Bas +
-
Evet
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES
-
Örnekleme
-
24bit/96kHz
-
Upbit / Upsampling
-
24bit/96kHz
SES FORMATI
-
Dolby Atmos
-
Evet
-
Dolby Digital
-
Evet
-
DTS:X
-
Evet
-
DTS Digital Surround
-
Evet
-
AAC
-
Evet
-
AAC+
-
Evet
BAĞLANABILIRLIK
-
Optik
-
1
-
HDMI Girişi
-
1
-
HDMI Çıkışı
-
1
-
USB
-
1
-
Bluetooth Sürümü
-
5.1
-
Bluetooth Çözücü - SBC/AAC
-
Evet
-
Wi-Fi
-
Evet
-
Hazır Kablosuz Arka Hoparlör
-
Evet
-
Alexa ile çalışır
-
Evet
-
Spotify Bağlantısı
-
Evet
-
AirPlay 3
-
Evet
-
Chromecast
-
Evet
-
Google Home ile çalışır
-
Evet
HDMI DESTEKLI
-
Pass-through
-
Evet
-
4K Geçiş (Pass-through)
-
Evet
-
VRR / ALLM
-
Evet
-
120Hz
-
Evet
-
HDR10
-
Evet
-
Dolby Vision
-
Evet
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
-
Evet
-
Ses Dönüş Kanalı (e-ARC)
-
Evet
-
Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC Simplink)
-
Evet
ERIŞILEBILIRLIK
-
Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS
-
Evet
-
AI Pro Mekan Kalibrasyonu (Uygulama)
-
Evet
-
Soundbar Modu Kontrolü
-
Evet
-
TV Ses Modu Paylaşımı
-
Evet
-
WOW Orkestra
-
Evet
-
WOW Interface
-
Evet
BOYUT (GXYXD)
-
Ana
-
1446,0 x 150,0 x 32,5 mm
-
Subwoofer
-
180 x 394 x 290 mm
AĞIRLIK
-
Ana
-
3,9 kg
-
Subwoofer
-
5,8 kg
-
Bürüt Ağırllık
-
16,1 kg
AKSESUAR
-
Garanti belgesi
-
Evet
-
HDMI Kablosu
-
Evet
-
Duvara Monte Aparatı
-
Evet
-
Uzaktan Kontrol
-
Evet
GÜÇ
-
Güç Tüketimi Kapalı (Ana)
-
0.5 W ↓
-
Güç Tüketimi (Ana)
-
45 W
-
Güç Tüketimi Kapalı (Subwoofer)
-
0.5 W ↓
-
Güç Tüketimi (Subwoofer)
-
38 W
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