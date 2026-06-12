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65 inç LG OLED evo AI G6 TV Satın Alımlarında LG SG10TY Soundbar Hediye

65 inç LG OLED evo AI G6 TV Satın Alımlarında LG SG10TY Soundbar Hediye

OLED65G6.SG10
Front view of 65 inç LG OLED evo AI G6 TV Satın Alımlarında LG SG10TY Soundbar Hediye OLED65G6.SG10
65 inç LG OLED evo AI G6 TV Satın Alımlarında LG SG10TY Soundbar Hediye
65 inç LG OLED evo AI G6 TV Satın Alımlarında LG SG10TY Soundbar Hediye
Front view of 65 inç LG OLED evo AI G6 TV Satın Alımlarında LG SG10TY Soundbar Hediye OLED65G6.SG10
65 inç LG OLED evo AI G6 TV Satın Alımlarında LG SG10TY Soundbar Hediye
65 inç LG OLED evo AI G6 TV Satın Alımlarında LG SG10TY Soundbar Hediye

Temel Özellikler

  • Hyper Radiant Color Tech, yeni bir görüntü kalitesi seviyesi sunan yeni nesil OLED teknolojisi.
  • Canlı parlak noktalar ve ayrıntılar için alfa 11 AI İşlemci Gen3 ile 3,9 kata kadar daha yüksek pik parlaklık.
  • Reflection Free Premium ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk, her ışık koşulunda daha derin kontrast ile canlı ve doğru renkler sunar.
  • LG TV'leri güçlendirmek için tasarlanmış mükemmel Soundbar
  • Dolby Atmos’tan gerçekten kapsayıcı ses
  • Room Calibration Pro’dan yükselen ses performansı
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1 Bu Paketteki Ürünler
LG Soundbar SG10TY ve Subwoofer’ın önden görünümü

SG10TY

LG Soundbar SG10TY | 3.1 Kanal, 420W, AI Oda Kalibrasyonu Pro, WOW Orkestra, Dolby Atmos

Hyper Radiant Color Tech nedir?

Hyper Radiant Color Tech, görüntü kalitesinin her yönünü tamamen yeni bir seviyeye taşıyan yeni nesil OLED teknolojimizdir. En iyi alfa 11 AI İşlemci Gen3’ümüzle çarpıcı 4K görselleri korurken, her ışıkta benzersiz parlaklık ile Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk sunar. OLED G6, parlak ya da karanlık her türlü ışıkta yansıma olmadan kusursuz görüntü kalitesi sunan Reflection-Free Premium sertifikasına sahiptir. OLED’i daha önce hiç olmadığı kadar deneyimleyin; farkı görün, ışıltıyı hissedin ve izleme deneyiminde yeni bir standart keşfedin.

Hyper Radiant Color Tech tarafından desteklenen LG OLED evo AI G6, 3,9 Kat Daha Parlak pik parlaklığı, Mükemmel Siyah, Mükemmel Renk, alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 Çift AI Motoru ve Reflection Free Premium simgeleriyle ekranda canlı, soyut bir kâğıt sanatı görüntüsü sergiler.

Hyper Radiant Color Tech tarafından desteklenen LG OLED evo AI G6, 3,9 Kat Daha Parlak pik parlaklığı, Mükemmel Siyah, Mükemmel Renk, alfa 11 AI İşlemci 4K Gen3 Çift AI Motoru ve Reflection Free Premium simgeleriyle ekranda canlı, soyut bir kâğıt sanatı görüntüsü sergiler.

Hyper Radiant Color Tech ile Yeni Nesil OLED TV

*Görseller sadece temsilidir.

*Omdia. 2013-2025 en çok satılan ünitelere göre 13 Yıldır 1 Numara. Bu sonuç, LGE veya ürünleri tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Daha fazla detay için https://www.omdia.com/ adresini ziyaret edin.

Parlaklık Artırıcı Ultra

Parlaklığın zirvesine ulaşan 3,9 kat daha fazla parlaklık

alfa 11 AI İşlemci Gen3’ün yeni Işık Artırıcı Algoritması ve Işık Kontrol Mimarisi, 3,9 kata kadar daha yüksek pik parlaklığı sunarak daha canlı parlak noktalar ve daha net ayrıntılar ortaya çıkarır.

Parlaklık Artırıcı Ultra özelliğine sahip LG OLED evo AI G6, parlak partiküllerle çevrili bir balina silüetinin öne çıktığı karanlık bir sahneyi göstererek daha yüksek parlaklık ve daha net ayrıntılarla 3,9 kata kadar daha yüksek pik parlaklık sunuyor.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

*Parlaklık, modele, ekran boyutuna ve pazar bölgesine göre değişiklik gösterebilir.

*Pik parlaklık, kurum içi ölçümlere göre geleneksel OLED’e kıyasla %3 aralığında 3,9 kat daha parlaktır.

*3,9 kat daha yüksek parlaklık 83/77/65/55 inç OLED G6 modelleri için, 2,1 kat daha yüksek parlaklık ise 48 inç OLED G6 modeli için geçerlidir.  

Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

Her ışıkta, her zaman Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk

LG OLED TV, daha derin kontrast, gelişmiş parlaklık ve canlı, doğru renkler sunan UL onaylı Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk özelliklerine sahiptir. Parlak bir odada bile her yıldızı net şekilde görün.

LG OLED evo AI G6, UL sertifikası ve renk doğruluğu ile Reflection-Free için Intertek sertifikalarıyla desteklenen, her ışıkta daha net görüntü kalitesi sunmak üzere Diğer OLED TV’lerin mat ekranını Mükemmel Siyah ve Mükemmel Renk ekranıyla karşılaştıran bölünmüş ekranlı bir gezegen ve yıldızlar sahnesini gösteriyor.

*LG OLED ekran, 125 renk deseni ile CIE DE2000 standardına göre ölçülen 100% Color Fidelity için Intertek tarafından onaylanmıştır.

*Ekran Color Gamut Volume (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

*LG OLED ekranın, IDMS Bölüm 11.5 Halka ışık yansıtma ölçümüne göre 500 lükse kadar ≤0,24 nit siyah seviyeleri sunduğu UL tarafından doğrulanmıştır.

*LG OLED ekranın, IDMS Bölüm 11.5 Halka ışık yansıtma ölçümüne göre 500 lükse kadar >%99 renk tutarlılığı düzeyleri sunduğu UL tarafından doğrulanmıştır.

*83/77/65/55 inç OLED G6 modelleri yalnızca Reflection Free Premium sertifikasına sahiptir.

*Gerçek performans, ortam ışığı ve izleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki genel ürün bilgilerinde kullanılan resimler temsili amaçlıdır. Gerçeğe uygun görüntüler için sayfanın üst kısmındaki resim galerisine bakın.

LG Soundbar, siyah bir fon üzerindedir ve bu fon soundbar'ın yan düğmelerini göstermek için açılır, dışarı kaydırılır ve tam tasarımını ortaya çıkarmak için döndürülür. Siyah fon üzerinde LG TV bulunan bir duvara dönüşür ve soundbar duvara monte edilir.

 Sınıfının en iyisi LG OLED'e yakışır,  en uyumlu Soundbar

LG OLED deneyimini, tasarım ve ses performansını bütünleyen soundbar ile tamamlayın.

Sizi çevreleyen büyüleyici akustik

Bir LG TV ve LG Soundbar'ın alt kısmının açılı bir perspektifi, ardından duvara monte ediliyor. LG TV ve LG Soundbar'ın mükemmel uyumu ile odanızda orkestra performansını yaşayabilirsiniz. Ses dalgalarını temsil eden damlacık şeklinde beyaz dalgalar Soundbar’dan fırlıyor ve TV’den dışarı yansıyor. Subwoofer alttan bir ses efekti oluşturuyor. Bir oturma odasında LG Soundbar, LG TV, arka hoparlörler ve bir subwoofer bulunuyor. Odanın üzerinde, bir alan taraması gibi ızgara kaplama beliriyor. Önden bakılınca arka hoparlörlerden damlacıklardan oluşan beyaz ses dalgaları çıkıyor.

Bir LG TV ve LG Soundbar'ın alt kısmının açılı bir perspektifi, ardından duvara monte ediliyor. LG TV ve LG Soundbar'ın mükemmel uyumu ile odanızda orkestra performansını yaşayabilirsiniz. Ses dalgalarını temsil eden damlacık şeklinde beyaz dalgalar Soundbar’dan fırlıyor ve TV’den dışarı yansıyor. Subwoofer alttan bir ses efekti oluşturuyor. Bir oturma odasında LG Soundbar, LG TV, arka hoparlörler ve bir subwoofer bulunuyor. Odanın üzerinde, bir alan taraması gibi ızgara kaplama beliriyor. Önden bakılınca arka hoparlörlerden damlacıklardan oluşan beyaz ses dalgaları çıkıyor.

*Ekran görüntüleri temsilidir. 

LG Soundbar, LG TV deneyimini tamamlıyor

LG OLED G Serisi ile Eşleşen Tasarım

LG OLED G Serisi ile Harmanlanıyor

LG OLED G Serisi televizyonunuzu kusursuz bir şekilde tamamlayan ve duvarla bir sanat eseri gibi bütünleşen Soundbar ile tamamlayın.

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Ana Özellikler

  • Genel - Kanal Sayısı

    3.1

  • Genel - Çıkış Gücü

    420 W

  • Ses Formatı - Dolby Atmos

    Evet

  • Ses Formatı - DTS:X

    Evet

  • Erişilebilirlik - WOW Orkestra

    Evet

  • Boyut (GxYxD) - Ana

    1446,0 x 150,0 x 32,5 mm

  • Boyut (GxYxD) - Subwoofer

    180 x 394 x 290 mm

Tüm Özellikler

GENEL

  • Kanal Sayısı

    3.1

  • Çıkış Gücü

    420 W

  • Hoparlör Sayısı

    8 EA

SES EFEKTI

  • AI Sound Pro

    Evet

  • Standart

    Evet

  • Müzik

    Evet

  • Sinema

    Evet

  • Net Ses Pro

    Evet

  • Spor

    Evet

  • Oyun

    Evet

  • Güçlendirilmiş Bas / Güçlendirilmiş Bas +

    Evet

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES

  • Örnekleme

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

SES FORMATI

  • Dolby Atmos

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • DTS:X

    Evet

  • DTS Digital Surround

    Evet

  • AAC

    Evet

  • AAC+

    Evet

BAĞLANABILIRLIK

  • Optik

    1

  • HDMI Girişi

    1

  • HDMI Çıkışı

    1

  • USB

    1

  • Bluetooth Sürümü

    5.1

  • Bluetooth Çözücü - SBC/AAC

    Evet

  • Wi-Fi

    Evet

  • Hazır Kablosuz Arka Hoparlör

    Evet

  • Alexa ile çalışır

    Evet

  • Spotify Bağlantısı

    Evet

  • AirPlay 3

    Evet

  • Chromecast

    Evet

  • Google Home ile çalışır

    Evet

HDMI DESTEKLI

  • Geçiş (Pass-through)

    Evet

  • 4K Geçiş (Pass-through)

    Evet

  • VRR / ALLM

    Evet

  • 120Hz

    Evet

  • HDR10

    Evet

  • Dolby Vision

    Evet

  • Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Evet

  • Ses Dönüş Kanalı (e-ARC)

    Evet

  • Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC Simplink)

    Evet

ERIŞILEBILIRLIK

  • Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS

    Evet

  • AI Pro Mekan Kalibrasyonu (Uygulama)

    Evet

  • Soundbar Modu Kontrolü

    Evet

  • TV Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • WOW Orkestra

    Evet

  • WOW Arayüzü

    Evet

BOYUT (GXYXD)

  • Ana

    1446,0 x 150,0 x 32,5 mm

  • Subwoofer

    180 x 394 x 290 mm

AĞIRLIK

  • Ana

    3,9 kg

  • Subwoofer

    5,8 kg

  • Bürüt Ağırllık

    16,1 kg

AKSESUAR

  • Garanti belgesi

    Evet

  • HDMI Kablosu

    Evet

  • Duvara Monte Aparatı

    Evet

  • Uzaktan Kontrol

    Evet

GÜÇ

  • Güç Tüketimi Kapalı (Ana)

    0.5 W ↓

  • Güç Tüketimi (Ana)

    45 W

  • Güç Tüketimi Kapalı (Subwoofer)

    0.5 W ↓

  • Güç Tüketimi (Subwoofer)

    38 W

Müşteri Yorumları

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