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77 inç LG OLEDG4 & SG10TY Soundbar %50 İndirimli

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

77 inç LG OLEDG4 & SG10TY Soundbar %50 İndirimli

OLED77G45.SG10TY

77 inç LG OLEDG4 & SG10TY Soundbar %50 İndirimli

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  • Front view with bundle
  • Front view
  • Front view
Front view with bundle
Front view
Front view

Temel Özellikler

  • Alpha 11 AI İşlemci 4K geliştirmeleri ile daha net ses ve görüntü.
  • Maksimum Parlaklık Artırıcı ile daha parlak görseller.
  • Sıfır boşluklu montaj aparatı ile duvarla mükemmel şekilde bütünleşen Tek Duvar Tasarımı.
  • LG TV'leri güçlendirmek için tasarlanmış mükemmel Soundbar
  • Dolby Atmos’tan gerçekten kapsayıcı ses
  • AI Room Calibration’dan yükselen ses performansı
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UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product information sheet (OLED77G45LW)
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Türkiye Energy Label 2019(OLED77G45LW)
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Türkiye Information Sheet(OLED77G45LW)
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Ana Özellikler

Kanal Sayısı

3.1

Çıkış Gücü

420 W

Dolby Atmos

Evet

DTS:X

Evet

WOW Orkestra

Evet

Ana

1446,0 x 150,0 x 32,5 mm

Subwoofer

180 x 394 x 290 mm

Tüm Özellikler

GENEL

Kanal Sayısı

3.1

Çıkış Gücü

420 W

Hoparlör Sayısı

8 EA

SES EFEKTI

AI Sound Pro

Evet

Standart

Evet

Müzik

Evet

Sinema

Evet

Net Ses Pro

Evet

Spor

Evet

Oyun

Evet

Güçlendirilmiş Bas / Güçlendirilmiş Bas +

Evet

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES

Örnekleme

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

SES FORMATI

Dolby Atmos

Evet

Dolby Digital

Evet

DTS:X

Evet

DTS Digital Surround

Evet

AAC

Evet

AAC+

Evet

BAĞLANABILIRLIK

Optik

1

HDMI Girişi

1

HDMI Çıkışı

1

USB

1

Bluetooth Sürümü

5.1

Bluetooth Çözücü - SBC/AAC

Evet

Wi-Fi

Evet

Hazır Kablosuz Arka Hoparlör

Evet

Alexa ile çalışır

Evet

Spotify Bağlantısı

Evet

AirPlay 3

Evet

Chromecast

Evet

Google Home ile çalışır

Evet

HDMI DESTEKLI

Pass-through

Evet

4K Geçiş (Pass-through)

Evet

VRR / ALLM

Evet

120Hz

Evet

HDR10

Evet

Dolby Vision

Evet

Ses Dönüş Kanalı (ARC)

Evet

Ses Dönüş Kanalı (e-ARC)

Evet

Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC Simplink)

Evet

ERIŞILEBILIRLIK

Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS

Evet

AI Pro Mekan Kalibrasyonu (Uygulama)

Evet

Soundbar Modu Kontrolü

Evet

TV Ses Modu Paylaşımı

Evet

WOW Orkestra

Evet

WOW Interface

Evet

BOYUT (GXYXD)

Ana

1446,0 x 150,0 x 32,5 mm

Subwoofer

180 x 394 x 290 mm

AĞIRLIK

Ana

3,9 kg

Subwoofer

5,8 kg

Bürüt Ağırllık

16,1 kg

AKSESUAR

Garanti belgesi

Evet

HDMI Kablosu

Evet

Duvara Monte Aparatı

Evet

Uzaktan Kontrol

Evet

GÜÇ

Güç Tüketimi Kapalı (Ana)

0.5 W ↓

Güç Tüketimi (Ana)

45 W

Güç Tüketimi Kapalı (Subwoofer)

0.5 W ↓

Güç Tüketimi (Subwoofer)

38 W

Müşteri Yorumları

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