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77 inç LG OLED evo AI G4 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda Dolby Vision webOS24 2024
Temel Özellikler
- Alpha 11 AI İşlemci 4K geliştirmeleri ile daha net ses ve görüntü.
- Maksimum Parlaklık Artırıcı ile daha parlak görseller.
- Sıfır boşluklu montaj aparatı ile duvarla mükemmel şekilde bütünleşen Tek Duvar Tasarımı.
- webOS Re:New Program ile 5 yıl boyunca 4 yıl güncelleme garantisi.
- Dolby Atmos, Dolby Vision, VRR, G-Sync ve Freesync ile zenginleştirilen olağanüstü film ve oyun deneyimi.
G4
What Hi-Fi?
"...bu yıl piyasaya sürülen en iyi OLED TV’lerden biri."
(LG G4, What Hi-Fi?, 06/2024)
G4
T3
"...geleneksel OLED’in yeni standardı."
(LG G4, T3, 05/2024)
G4
AVForums
LG G4, 2024’ün Sınıfının En İyisi OLED TV’si
G4
T3 Awards
“OLED G4’ün görüntüleri tek kelimeyle büyüleyici.”
(T3 Ödülleri 2024, En İyi Oyun TV’si)
G4
HDTVTest
LG G4, en çok tavsiye edilen sınıfının en iyisi Ödülümüzü alıyor
webOS
Pocket-lint
LG webOS en iyi akıllı TV işletim sistemi seçildi
webOS 24 UX
iF Design Award
iF Design Award ‘Kazananı’
*Ekran görüntüleri temsilidir.
*Omdia. 2013-2023 yılları arasındaki satış adetleri baz alınmıştır.
LG OLED evo AI’yu farklı kılan nedir?
Tek bir işlemcide toplanmış 11 yıllık uzmanlık
OLED’e özel hazırlanmış işlemci derin öğrenme, grafikler ve hız yardımıyla deneyimi yeni baştan tanımlıyor.
*Karşılaştırma geleneksel TV ile 5.Nesil Alfa AI İşlemciyi esas alır.
**Ekran görüntüleri temsilidir.
OLED deneyimini geliştiren zeka
İzleme alışkanlıklarınıza göre senkronize olur
Zevkinize göre ayarlanan bir resim
En sevdiğiniz görüntüleri seçin ve bırakın. AI Resim Sihirbazı 85 milyon olasılık arasından tam zevkinize göre ayarlanmış bir resim oluşturup profilinize kaydetsin.
Her ışıkta parlayan zeka
İster gündüz ister gece olsun, Parlaklık Kontrolü mekanınızın ışığını algılar ve resmi buna göre dengeleyerek ortaya canlı ve net görseller çıkarır.
Her karede akılalmaz gerçekçiliği hissedin
*Ekran görüntüleri temsilidir.
Akustiğin hiçbir detayını kaçırmayın
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**11.1.2 Kanal Sanal Çevreleme ve AI Ses Düzeltme sadece 11.Nesil Alfa AI İşlemcide mevcuttur.
***Ses modu menüsünden etkinleştirilmelidir.
****Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
Parlaklık şimdi %150 daha fazla
Gelişmiş Işık Artırıcı Algoritma ve Işık Kontrol Mimarisi parlaklığı %150'’ye kadar artırıyor¹.
*150% parlaklık yükseltmesi ekranın 3%’ünü kaplar ve 55/65/77/83” G4 modelleri için geçerlidir. 97” G4 modeli dahil değildir.
**70% daha parlak 55/65/77/83” G4 modeli için geçerlidir.
***Parlaklık seri ve boyuta göre değişiklik gösterebilir.
****Ekran görüntüleri temsilidir.
Sonsuz kontrast sonsuz bir etki yaratır
En koyu gölgelerin en parlak ışıklarla iç içe geçtiği yerlerde sahneler cesurca hayat buluyor.
Sahneler gerçekçi renklerle parlıyor
%100 renk hacmi zengin tonları güçlendirirken %100 renk doğruluğu bozulma olmadan gölgeleri korur.
Bir kanyon sahnesinin üzerindeki gece gökyüzünü Samanyolu dolduruyor. Görüntünün üst kısmında, siyah fon üzerinde beyaz renkte blok büyük harflerle “gri siyah değildir” yazılıdır. Ekran ikiye bölünerek “Diğerleri” ve “LG OLED” şeklinde işaretlenmiştir. “Diğerleri” yazan kısım belirgin bir şekilde daha sönük ve daha düşük kontrastlıdır. LG OLED yazan kısım ise parlak ve yüksek kontrastlıdır. LG OLED yazan kısımda Discomfort Glare Free sertifikasyonu da yer alır.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**“Diğerleri” ile parlak olmayan OLED ifade edilir.
***LG OLED TV panelleri, Birleştirilmiş Parlama Derecesi (UGR) değerlendirme yöntemine göre UL tarafından Discomfort Glare Free sertifikasına sahiptir.
****Doğrulama, 70 lüks ile 300 lüks arasında TV izlerken UGR’nin 22’den az olduğu koşullarda verilir.
*LG OLED Panel, 125 renk modeli ile CIE DE2000'e göre ölçülen 100% Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.
**Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.
Yansımayı Önler
Her türlü ışıkta canlı OLED netliği. LG OLED evo G4, ekrandaki ışık yansımalarının %99’unu önleyerek güneş alan odalarda bile ekranların daha loş ve daha az rahatsız edici görünmesini sağlar. Intertek onaylı en parlak görüntü keyfini dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan çıkarın.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**83/77/65 inç OLED evo M4 ve 97/83/77/65/55 inç OLED G4 televizyonlar için mevcuttur.
***Ekranın yansıtıcılığı, Intertek tarafından bağımsız olarak test edilen 550nm'deki Speküler Bileşen Dahil (SCI) değeri olarak tanımlanır.
****LG OLED Panel, IDMS 11.2.2 örnekleme-küre uygulaması ile Intertek tarafından yansımasız ekran olarak %1'in altında ölçülmüştür. Ölçüm sonucu gerçek koşullara göre farklılık gösterebilir.
*5 yıl limitli panel garantisi kapsamında; garantinin ilk yılı panel, parça ve işçiliği kapsar. Garantinin 2. ve 5. Yılları arasında sadece paneller karşılanır ve işçilik ücreti alınır.
*Çerçeve boyutu seriye ve boyuta göre farklılık gösterir.
Sınıfının en iyisi LG OLED’e yakışır en üst düzey Soundbar.
*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.
**Soundbar SG10TY, OLED G (65/77") ile eşleşir.
*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir ve Soundbar Mod Kontrolü modele göre değişiklik gösterebilir.
**LG TV Uzaktan Kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.
***Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.
****WOW Arayüz / WOW Orkestra / WOWCAST ile Uyumlu TV’ler: OLED G4, C4 ve B4.
Her yaşam şekline uygun boyutta
55" ila 97” aralığındaki ürün serisiyle her mekan ve zevke uygun boyutları keşfedin.
webOS 24
TV deneyiminizi kişiselleştirin
Profilim, AI Resim Sihirbazı, AI Konsiyerj ve Hızlı Kartlar ile size özel hazırlanmış bir TV deneyimini yaşayın.
*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir ve piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
**Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün vaktine göre değişiklik gösterebilir ve yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.
***2023 ve sonrasında üretilen OLED/QNED/NanoCell UHD model için geçerlidir.
****5 yıllık süre içerisinde toplam 4 güncelleme sağlanacaktır, zamanlaması bölgeye veya ülkeye değişiklik gösterebilir.
*****Ekran görüntüleri temsilidir.
Dolby Vision ve FILMMAKER MODE™
Hayat dolu gerçek film sahneleri
Film gecelerini dönüşüme uğratın. Dolby Vision’ın ultra canlı görüntüleri, yönetmenin niyetini korumak, bozulma veya aşırı işlemeyi önleyerek görüntü kalitesini optimize etmek amacıyla FILMMAKER MODE™ desteğiyle bir araya geliyor.
Kontrol panelinin önünde yer alan bir yönetmen LG OLED TV’de "Dolunay Katilleri" filmini düzenliyor. Martin Scorsese’den bir alıntı: “Evde görüntüleme için her film filmmaker modunda izlenmelidir,” görüntünün üzerini “Dolunay Katilleri” logosu, Apple TV+ logosu ve “çok yakında” logosu ile kaplar. Dolby Vision logosu FILMMAKER MODU™ logosu
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**FILMMAKER MODU, UHD Alliance, Inc'in ticari markasıdır.
Dolby Atmos
Sizi kuşatan büyüleyici akustik
Dolby Atmos'un benzersiz netliği, girift detayları ve uzamsal derinliği ile aksiyonun etrafınızı kuşattığını işitin.
Konforlu ve loş aydınlatmalı bir yaşam alanında LG OLED TV’de şemsiyeli bir çift görüntüleniyor ve parlak dairesel grafikler odanın etrafını kuşatıyor. Sol alt köşede Dolby Atmos logosu.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
Gelişmiş işleme için yönetmen onaylı
Hızlı hareketler burada asla takılmaz
AMD FreeSync Premium, G-Sync uyumluluğu, 144 Hz Mod ve yerleşik VRR ile yırtılmaları ve gecikmeleri ortadan kaldırın.
*“Mükemmel Oyun Performansı” ve tepsi süreleri Intertek tarafından onaylanmıştır.
**VRR 40 Hz ile 144 Hz aralığındadır ve HDMI 2.1 spesifikasyonu onaylanmıştır.
***144 Hz Modu 55/65/77/83" G4 için geçerlidir ve bilgisayara bağlı içeriklerle uyumludur.
Kontroller tam ihtiyacınız olan yerde
Oyun Optimizasyonu ve Oyun Kontrol Panelini kullanmak için oyunu durdurmanıza gerek yok.
*Oyun Kontrol Paneli yalnızca “Oyun Optimizasyonu” ve “Oyun Kontrol Paneli” birlikte açıkken etkinleşir.
**Ekran görüntüleri temsilidir.
Tüm favori oyunlarınıza erişin
Binlerce oyun evreni parmaklarınızın ucunda. Muhteşem bulut oyun kitaplığını keşfedin. Oyun oynayarak geçirebileceğiniz zamanı indirme veya güncellemelerle kaybetmeden oyunları anında yayınlayın.
*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
**GeForce NOW üyeliği gerekli olabilir.
***Boosteroid üyeliği gerekli olabilir.
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