We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Aşağıdaki genel ürün bilgilerinde kullanılan resimler temsili amaçlıdır. Gerçeğe uygun görüntüler için sayfanın üst kısmındaki resim galerisine bakın.
*CES İnovasyon Ödülleri, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.
4K kablosuz video ve ses aktarımı özgürlüğünü deneyimleyin.
Yenilik konusunda yılların adanmışlığı bir gecede taklit edilemez. Dünya öncüsü LG OLED ile eğlencenin yeni boyutlarını keşfedin. Mekanınızın keyfini çıkarmanın sınırsız yeni yollarını yaratan 4K kablosuz video ve ses aktarımı özgürlüğünü deneyimleyin.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**Stant yalnızca LG SIGNATURE OLED M4 97 inç ile uyumludur ve ayrı satılır.
***97 inç model, LG SIGNATURE OLED M’dir. LG OLED evo M4, farklı bir Zero Connect Box ile birlikte gelebilir.
*Kaynak: Omdia. 2013-2023 yılları arasındaki satış adetleri baz alınmıştır.
Hayranlık uyandıran kablosuz deneyimin farkını hissedin
Sizi özgürleştiren yenilik
Zero Connect Box, sadeliği sayesinde LG OLED'in süregelen mirasında heyecan verici yeni bir sayfa açıyor. TV’ye bir sürü kablo bağlamak yerine dilediğiniz cihazı Zero Connect Box’a bağlamanız yeterli.
Zero Connect Box, sadeliği sayesinde LG OLED'in süregelen mirasında heyecan verici yeni bir sayfa açıyor. TV’ye bir sürü kablo bağlamak yerine dilediğiniz cihazı Zero Connect Box’a bağlamanız yeterli.
Zarif ortaklıklar, LG yeniliğini sergiliyor
Kablosuz bağlantı sınırsız büyüleyicilik
Kesintisiz aksiyon ile kablosuz odaklanma bir araya geliyor
G-Sync uyumluluğu, AMD FreeSync Premium, 144Hz Mod ve yerleşik VRR ile yırtılmaları ve gecikmeleri ortadan kaldırın. Dahası, dikkat dağınıklığını ortadan kaldıran kablosuz bağlantı ile tüm dikkatinizi oyuna verin.
*“Mükemmel Oyun Performansı” ve tepsi süreleri Intertek tarafından onaylanmıştır.
**VRR 40 Hz ila 144Hz aralığındadır ve HDMI 2.1 spesifikasyonu onaylanmıştır.
***144Hz Modu 65/77/83 inç evo M4 için geçerlidir ve bilgisayara bağlı içeriklerle uyumludur, 97 inç LG SIGNATURE OLED M4 hariçtir.
Kontroller tam ihtiyacınız olan yerde
Oyun Optimizasyonu ve Oyun Kontrol Panelini kullanmak için oyunu durdurmanıza gerek yok.
*Oyun Kontrol Paneli yalnızca “Oyun Optimizasyonu” ve “Oyun Kontrol Paneli” birlikte açıkken etkinleşir.
**Ekran görüntüleri temsilidir.
Tüm favori oyunlarınıza erişin
Binlerce oyun evreni parmaklarınızın ucunda. Muhteşem bulut oyun kitaplığını keşfedin. Oyun oynayarak geçirebileceğiniz zamanı indirme veya güncellemelerle kaybetmeden oyunları anında yayınlayın.
*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
**GeForce NOW üyeliği gerekli olabilir.
***Boosteroid üyeliği gerekli olabilir.
Dolby Vision ve FILMMAKER MODE™
Hayat dolu gerçek film sahneleri
Film gecelerini dönüşüme uğratın. Dolby Vision’ın ultra canlı görüntüleri, yönetmenin niyetini korumak, bozulma veya aşırı işlemeyi önleyerek görüntü kalitesini optimize etmek amacıyla FILMMAKER MODE™ desteğiyle bir araya geliyor.
Kontrol panelinin önünde yer alan bir yönetmen LG OLED TV’de "Dolunay Katilleri" filmini düzenliyor. Martin Scorsese’den bir alıntı: “Evde görüntüleme için her film filmmaker modunda izlenmelidir,” görüntünün üzerini “Dolunay Katilleri” logosu, Apple TV+ logosu ve “çok yakında” logosu ile kaplar. Dolby Vision logosu FILMMAKER MODU™ logosu
Dikkatiniz dağınık kablolarda değil gerçek film sahnelerinde olsun
Film gecelerini dönüşüme uğratın. Yönetmenin göstermek istediklerini görmek için FILMMAKER MODE™ desteğiyle Dolby Vision'ın ultra canlı görüntü deneyimini yaşayın. Deneyiminize Zero Connect Box keyfini de ekleyerek kablo dağınıklığını azaltıp tüm dikkatinizi filme verin.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
Alfa 11 AI İşlemci
OLED’e özel hazırlanmış tek işlemci; derin öğrenme, grafikler ve hız yardımıyla deneyimi yeni baştan tanımlıyor.
*Karşılaştırma geleneksel TV ile alfa 5 AI İşlemciyi esas alır.
**Ekran görüntüleri temsilidir.
OLED deneyimini geliştiren zeka
İzleme alışkanlıklarınıza göre senkronize olur
AI Resim Sihirbazı
En sevdiğiniz görüntüleri seçin ve bırakın AI Resim Sihirbazı 85 milyon olasılık arasından tam zevkinize göre ayarlanmış bir resim oluşturup profilinize kaydetsin.
Gece
Gün
AI Parlaklık Kontrolü
İster gündüz ister gece olsun, Parlaklık Kontrolü mekanınızın ışığını algılar ve resmi buna göre dengeleyerek ortaya canlı ve net görseller çıkarır.
Her karede akılalmaz
gerçekçiliği hissedin
*Ekran görüntüleri temsilidir.
Akustiğin
hiçbir detayını kaçırmayın
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**Sanal Çevreleyen 11.1.2 Kanal ve AI Ses Düzeltme sadece Alfa 11 AI İşlemcide mevcuttur.
***Ses modu menüsünden etkinleştirilmelidir.
****Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
Maksimum Parlaklık Artırıcı
Gelişmiş Işık Artırıcı Algoritma ve Işık Kontrol Mimarisi parlaklığı %150’ye kadar artırıyor¹.
*%150 parlaklık yükseltmesi ekranın %3’ünü kaplar ve 83/77/65 inç OLED evo M4 için geçerlidir. 97 inç LG SIGNATURE OLED M4 dahil değildir.
**%70 daha parlak 83/77/65 inç OLED evo M4 için geçerlidir. 97 inç LG SIGNATURE OLED M4 dahil değildir.
***Parlaklık seri ve boyuta göre değişiklik gösterebilir.
****Ekran görüntüleri temsilidir.
Sonsuz Kontrast
En koyu gölgelerin en parlak ışıklarla iç içe geçtiği yerlerde sahneler cesurca hayat buluyor.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**“Diğerleri” ile LG’ye ait olmayan OLED teknolojisi ifade edilir.
***LG OLED TV panelleri, Birleştirilmiş Parlama Derecesi (UGR) değerlendirme yöntemine göre UL tarafından Discomfort Glare Free sertifikasına sahiptir.
****Doğrulama, 70 lüks ile 300 lüks arasında TV izlerken UGR’nin 22’den az olduğu koşullarda verilir.
%100 Renk Doğruluğu ve Hacmi
%100 renk hacmi zengin tonları güçlendirirken %100 renk doğruluğu bozulma olmadan gölgeleri korur.
*LG OLED Panel, 125 renk modeli ile CIE DE2000'e göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.
**Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
**Zero Connect Box televizyonun kablosuz alıcısından daha alçak bir yere monte edilmelidir.
***Cihazlar kabloyla Zero Connect Box’a bağlanmalıdır.
****Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.
*****Stant yalnızca LG SIGNATURE OLED M4 97 inç ile uyumludur ve ayrı satılır.
******97 inç model, LG SIGNATURE OLED M4’dir. LG OLED evo M4, farklı bir Zero Connect Box ile birlikte gelebilir.
Sınıfının en iyisi LG OLED’e yakışır
en üst düzey Soundbar.
*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir ve Soundbar Mod Kontrolü modele göre değişiklik gösterebilir.
**LG TV Uzaktan Kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.
***Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.
****Soundbar Kontrol / Orkestra Ses / Kablosuz Soundcast ile Uyumlu TV’ler: OLED G4, C4, B4 ve M4.
*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir ve piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
**Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün vaktine göre değişiklik gösterebilir ve yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.
***Ekran görüntüleri temsilidir.
*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.
**Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.
***2023 için mevcut güncellemeler, UHD ve üzeri modelleri içerir.
1.OLED evo olmayan modellere kıyasladır ve Tam Beyaz ölçümüne dayanmamaktadır.
2.Garantinin 1. yılında panel, yedek parça ve işçilik masraflarını kapsar. Garantinin 2. ila 5. yıllarında ise yalnızca panelleri kapsar ve işçilik ücreti alınır.
Tüm Özellikler
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Müşteri Yorumları
Mağazada Bul
LG Size Özel Seçimler
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.