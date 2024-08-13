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77 inç LG OLED evo AI M4 4K Kablosuz Bağlantı Özellikli Smart TV webOS24 2024
OLED77M49LA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

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77 inç LG OLED evo AI M4 4K Kablosuz Bağlantı Özellikli Smart TV webOS24 2024

OLED77M49LA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
OLED77M49LA

77 inç LG OLED evo AI M4 4K Kablosuz Bağlantı Özellikli Smart TV webOS24 2024

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Ayaklı LG OLED M4 SIGNATURE OLED83M49LA'nın önden görünümü, ekranında 11 Yıldır Dünyanın 1 Numaralı OLED'i Amblemi, webOS Re:New Programı logosu, 5 Yıl Panel Garantisi logosu ve TV'ye bağlı 4K kablosuz video ve ses aktarımı ile Zero Connect Box ve kutudan çıkan bir Wi-Fi sinyali.

Aşağıdaki genel ürün bilgilerinde kullanılan resimler temsili amaçlıdır. Gerçeğe uygun görüntüler için sayfanın üst kısmındaki resim galerisine bakın.

*CES İnovasyon Ödülleri, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

4K kablosuz video ve ses aktarımı özgürlüğünü deneyimleyin.

Yenilik konusunda yılların adanmışlığı bir gecede taklit edilemez. Dünya öncüsü LG OLED ile eğlencenin yeni boyutlarını keşfedin. Mekanınızın keyfini çıkarmanın sınırsız yeni yollarını yaratan 4K kablosuz video ve ses aktarımı özgürlüğünü deneyimleyin.

LG SIGNATURE OLED M4 ekranında mor ve nane yeşili soyut bir sanat eseri görüntüleniyor. Ardından, TV geriye doğru hareket ediyor ve 45 derecelik bir açıyla dönerek koyu renk bir alanda stand üzerinde duran TV’nin önündeki Zero Connect Box’ı ortaya çıkarıyor. Kırmızı bir Wi-Fi sinyali beliriyor ve TV’ye doğru kırmızı bir ışın yayılıyor.

*Ekran görüntüleri temsilidir. 

**Stant yalnızca LG SIGNATURE OLED M4 97 inç ile uyumludur ve ayrı satılır.

***97 inç model, LG SIGNATURE OLED M’dir. LG OLED evo M4, farklı bir Zero Connect Box ile birlikte gelebilir.

Siyah bir arka planda, LG'nin 11 yıldır dünyanın bir numaralı OLED TV markası olduğunu gösteren altın bir amblem.

Dünyada 1 Numara

11 yıl sonra,Hala zirvede

Dünyanın en sevilen OLED’i olarak birinci sıradaki yerimizi koruyoruz.

*Kaynak: Omdia. 2013-2023 yılları arasındaki satış adetleri baz alınmıştır.

Oturma odası duvarına monteli LG SIGNATURE OLED M4 ve odanın diğer ucundaki dağınık kablolarla birbirine bağlı bir oyun konsolu ve dizüstü bilgisayar. Konsol ve dizüstü bilgisayar görüntüsü yavaşça kaybolur ve bir masa üzerinde düzgün bir şekilde organize edilmiş Zero Connect Box yavaşça görüntüye girer. Kırmızı bir Wi-Fi sinyali belirir, TV’ye doğru kırmızı bir ışın yayılır ve kırmızı daireler belirginleşir.

Zahmetsiz

TV’nin etrafına uzanma zahmetini unutun. Çok sayıda konsol bağlantı noktasına sahip Zero Connect Box, cihazlara kablosuz ve kolay bir şekilde bağlanır.

Duvara monteli LG SIGNATURE OLED M4 ve alt kısımda dağınık kablolarla TV’ye bağlı cihazlar. Görüntünün üzerinden beyaz bir grafik çizgisi geçer. Cihazlar yavaşça kayblur ve küçük bir masa üzerinde duran Zero Connect Box belirir. Görüntü kısa süreliğine kararır ve yalnızca TV ile Zero Connect Box vurgulanır. Tüm görüntü yavaşça kaybolur, ardından TV ve Zero Connect Box farklı yerlerde vurgulanmış bir şekilde yeniden belirir. Bu kez LG SIGNATURE OLED M4 bir stand üzerindedir. Görüntü yeniden aydınlanır. Görüntü bir kez daha kararır ve yeniden aydınlandığında TV farklı bir duvara montelidir.

Karmaşasız

TV’nize bağlı tek bir güç kablosuyla derli toplu bir alanın keyfini çıkarın. Dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak kusursuz görüntüleme deneyimi.

LG SIGNATURE OLED M4 mounted on a wall and devices connected to the TV by messy wires underneath. A white graphic line passes across the image, the devices fade and a Zero Conenct Box appears on a small table. The image briefly darkens and only the TV and Zero Connect Box are highlighted. Everything fades, then the TV and Zero Connect Box reappear highlighted in different locations, this time the LG SIGNATURE OLED M4 on a stand. The image brightens again. The image darkens one more time and when it brightens, the TV is mounted on a different wall.

Mekandan Bağımsız

Zero Connect Box ile LG SIGNATURE OLED M TV’nizin yerini ayarlayın ve mekanınızı dilediğiniz gibi düzenleyin.

Hayranlık uyandıran kablosuz deneyimin farkını hissedin

Four images are shown. The first shows a Zero Connect Box is placed in front of LG SIGNATURE OLED M4 showing a dancer in a theatre on the screen and the words "Zero Connect" top left. The second shows a car racing game is shown on both the LG SIGNATURE OLED M4 hung on the wall and a laptop in a living room, with a Zero Connect Box to the side and the words "Hassle Free" top left. The third shows a Zero Connect Box with multiple devices underneath highlighted in a darkened image of a living room and the words "Clutter Free" top left. The fourth shows LG SIGNATURE OLED M4 within an angled perspective on a stand in a living area and the words "Location Free" top left.
LG SIGNATURE OLED M4, karanlık bir alanda bir spot ışığı ile aydınlatılmış ve dağınık görünen birçok kablo ile. Zero Connect Box, düzenli bir şekilde organize edilmiş cihazlar ve konsollar ile belirmektedir.

Zero Connect

Sizi özgürleştiren yenilik

Zero Connect Box’ı gösteren üç görüntü. Birinci görüntü, Zero Connect Box’a bir kablonun takılma anını gösteriyor. İkinci görüntü, altında cihazlar yer alan küçük bir masanın üzerinde duran Zero Connect Box’ı gösteriyor. Üçüncü görüntü, altında cihazlar ve konsollar yer alan büyük bir masanın üzerinde duran Zero Connect Box’ı gösteriyor.

Zero Connect Box, sadeliği sayesinde LG OLED'in süregelen mirasında heyecan verici yeni bir sayfa açıyor. TV’ye bir sürü kablo bağlamak yerine dilediğiniz cihazı Zero Connect Box’a bağlamanız yeterli.

Zero Connect Box, sadeliği sayesinde LG OLED'in süregelen mirasında heyecan verici yeni bir sayfa açıyor. TV’ye bir sürü kablo bağlamak yerine dilediğiniz cihazı Zero Connect Box’a bağlamanız yeterli.

Zarif ortaklıklar, LG yeniliğini sergiliyor

Sınırların Ötesinde, Range Rover House’da LG SIGNATURE OLED M

LG SIGNATURE OLED M4 ve Range Rover Sport SV'nin prestijli Range Rover House'da buluşmasıyla sınırları zorlayan yenilik ve lüksün birlikteliğine tanıklık edin.

Monocle ile özel bir işbirliği

Monocle ile güvenilir işbirliği gerçekleştiren LG, ileri görüşlü tasarımla sınırların ötesinde bir yaşam sergileyen çarpıcı bir marka kitabı sunuyor. Birlikte yakın işbirliği içinde çalışan LG ve Monocle, son teknoloji LG SIGNATURE tasarımını LG SIGNATURE OLED M4'ün işçiliğiyle birleştirerek yenilik ve lüksün en uyumlu birleşimini ortaya çıkarıyor.

Kablosuz bağlantı sınırsız büyüleyicilik

Ultimate Gaming

Kesintisiz aksiyon ile kablosuz odaklanma bir araya geliyor

G-Sync uyumluluğu, AMD FreeSync Premium, 144Hz Mod ve yerleşik VRR ile yırtılmaları ve gecikmeleri ortadan kaldırın. Dahası, dikkat dağınıklığını ortadan kaldıran kablosuz bağlantı ile tüm dikkatinizi oyuna verin.

Yarış oyununda hızlı giden bir arabayı gösteren bulanık bir sahne. Sahne geliştirilir ve ortaya pürüzsüz ve net bir hareket çıkar. Sağ üst köşede NVIDIA G-SYNC logosu ve FreeSync Premium logosu yer alıyor.

*“Mükemmel Oyun Performansı” ve tepsi süreleri Intertek tarafından onaylanmıştır.

**VRR 40 Hz ila 144Hz aralığındadır ve HDMI 2.1 spesifikasyonu onaylanmıştır. 

***144Hz Modu 65/77/83 inç evo M4 için geçerlidir ve bilgisayara bağlı içeriklerle uyumludur, 97 inç LG SIGNATURE OLED M4 hariçtir.

Kontroller tam ihtiyacınız olan yerde

Oyun Optimizasyonu ve Oyun Kontrol Panelini kullanmak için oyunu durdurmanıza gerek yok.

Solda, oyun oynandığı sırada ekranın üzerinde Oyun Kontrol Paneli ile birlikte görüntülenen FPS oyun sahnesi. Sağda, oyunun üzerinde Oyun Optimizasyonu ile birlikte görüntülenen karanlık bir kış sahnesi.

*Oyun Kontrol Paneli yalnızca “Oyun Optimizasyonu” ve “Oyun Kontrol Paneli” birlikte açıkken etkinleşir. 

**Ekran görüntüleri temsilidir.

Tüm favori oyunlarınıza erişin

Binlerce oyun evreni parmaklarınızın ucunda. Muhteşem bulut oyun kitaplığını keşfedin. Oyun oynayarak geçirebileceğiniz zamanı indirme veya güncellemelerle kaybetmeden oyunları anında yayınlayın.

Solda, Boosteroid ana sayfa görüntüsü üzerinde “Trine 4: The Nightmare Price". Sağda, GeForce NOW ana sayfasında beş farklı oyuna ait küçük resim yer alıyor.

*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

**GeForce NOW üyeliği gerekli olabilir.

***Boosteroid üyeliği gerekli olabilir.

Dolby Vision ve FILMMAKER MODE™

Hayat dolu gerçek film sahneleri

Film gecelerini dönüşüme uğratın. Dolby Vision’ın ultra canlı görüntüleri, yönetmenin niyetini korumak, bozulma veya aşırı işlemeyi önleyerek görüntü kalitesini optimize etmek amacıyla FILMMAKER MODE™ desteğiyle bir araya geliyor.

Kontrol panelinin önünde yer alan bir yönetmen LG OLED TV’de "Dolunay Katilleri" filmini düzenliyor. Martin Scorsese’den bir alıntı: “Evde görüntüleme için her film filmmaker modunda izlenmelidir,” görüntünün üzerini “Dolunay Katilleri” logosu, Apple TV+ logosu ve “çok yakında” logosu ile kaplar. Dolby Vision logosu FILMMAKER MODU™ logosu

Dolby Vision ve FILMMAKER Modu

Dikkatiniz dağınık kablolarda değil gerçek film sahnelerinde olsun

Film gecelerini dönüşüme uğratın. Yönetmenin göstermek istediklerini görmek için FILMMAKER MODE™ desteğiyle Dolby Vision'ın ultra canlı görüntü deneyimini yaşayın. Deneyiminize Zero Connect Box keyfini de ekleyerek kablo dağınıklığını azaltıp tüm dikkatinizi filme verin.

Bir oturma odasının duvarında LG SIGNATURE OLED M4. TV’den çıkan soyut daireler odayı kaplıyor.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

Alfa 11 AI İşlemci

OLED’e özel hazırlanmış tek işlemci; derin öğrenme, grafikler ve hız yardımıyla deneyimi yeni baştan tanımlıyor.

Keşfedin 
LG'nin AI Alpha 11 4K İşlemcisi karanlıkta zar zor görülebilir.

6.7x

Daha Hızlı AI Performansı

7.7x

Gelişmiş Grafikler

2.8x

İşleme Hızları

*Karşılaştırma geleneksel TV ile alfa 5 AI İşlemciyi esas alır. 

**Ekran görüntüleri temsilidir. 

OLED deneyimini geliştiren zeka

Üç görüntü gösteriliyor. İlk görüntüde, modern bir yaşam alanına yerleştirilen LG SIGNATURE OLED M4 ekranında müzik performansı sergileniyor. Kişiselleştirmeyi tasvir eden mavi renkte dairesel dalgalar TV ve mekanı çevreliyor. İkinci görüntüde, karanlık bir mekanda keskin mavi gözlere sahip ve koyu turuncu bir üst giyen kadın gösteriliyor. AI geliştirmelerini tasvir eden kırmızı çizgiler parlak ve detaylı yüzün bir kısmını kapatırken görüntünün kalan kısmı donuk görünüyor. Üçüncü görüntüde, ekrandan çıkan ses baloncukları ve dalgalarının mekanı kapladığı LG SIGNATURE OLED M4 görüntüsü yer alıyor.
AI Kişiselleştirme

İzleme alışkanlıklarınıza göre senkronize olur

Gökyüzündeki 6 adet sıcak hava balonu görüntüsünün yer aldığı bir galeri. İki görüntü seçilidir. Ardından, 6 adet balon şişiren insan görüntüsünün yer aldığı bir galeri görünüyor. 2 tane daha seçilidir. Pembe ve mor renkte yükleniyor simgesi bulunan siyah bir ekran görünüyor. Mistik bir manzara görünüyor ve geliştirmeler soldan sağa kademeli olarak görünüyor.

AI Resim Sihirbazı

En sevdiğiniz görüntüleri seçin ve bırakın AI Resim Sihirbazı 85 milyon olasılık arasından tam zevkinize göre ayarlanmış bir resim oluşturup profilinize kaydetsin.

Modern bir şehir dairesine yerleştirilmiş LG SIGNATURE OLED M4. Odanın üzerinde, bir alan taraması gibi ızgara kaplama beliriyor. Ardından, mavi ses dalgaları ekrandan dışarıya çıkarak odayı mükemmel şekilde sesle dolduruyor.

AI Akustik Ayar

Ses sistemi odanızın yerleşimini ve oturduğunuz yeri algılayarak etrafınızda odanızın benzersiz akustiğine göre mükemmel şekilde ayarlanmış bir ses kubbesi oluşturur.

Gece modern bir yaşam alanında LG SIGNATURE OLED M4 ve LG Soundbar. Karanlık bir sahnedeki dansçıyı gösteren ekran görüntüsü ideal parlaklık seviyelerinde görüntüleniyor.

Gece

Gündüz modern bir yaşam alanında LG SIGNATURE OLED M4 ve LG Soundbar. Karanlık bir sahnedeki dansçıyı gösteren ekran görüntüsü ideal parlaklık seviyelerinde görüntüleniyor.

Gün

AI Parlaklık Kontrolü

İster gündüz ister gece olsun, Parlaklık Kontrolü mekanınızın ışığını algılar ve resmi buna göre dengeleyerek ortaya canlı ve net görseller çıkarır.

AI Pesim Pro

Her karede akılalmaz
gerçekçiliği hissedin

A man with closed eyes and a sad expression in a cool blue space with a gritty and atmospheric vibe.

AI Yönetmen İşleme

Filmlerin tadını yönetmenin amaçladığı renk derecelendirme ve duygusal nüanslarıyla daha net bir şekilde çıkarın. 

*Ekran görüntüleri temsilidir.

AI Ses Pro

Akustiğin
hiçbir detayını kaçırmayın

LG SIGNATURE OLED M4 ekranında müzisyenler gösteriliyor. Ekrandan çıkan ses baloncukları ve dalgalar mekanı kaplıyor.

Sanal Çevreleme 11.1.2 Kanal

Sizi içine alan 11.1.2 kanal sanal çevreleyen ses sisteminin akılalmaz büyüleyiciliğini deneyimleyin.

Bir kadın elinde mikrofonla şarkı söylüyor ve ağzının etrafında akustiği gösteren turuncu dairesel grafikler yer alıyor.

AI Ses Düzeltme

Heyecan verici sahnelerde bile aksiyonun ortasında ana karakteri işitin.

Bir adam toprak yolda motorsiklet kullanıyor ve motorsikletin etrafında parlak dairesel grafikler yer alıyor.

Dinamik Ses Artırıcı

AI işlemci geliştirmeleri ses deneyiminize güçle dolu dinamik bir destek sağlar.

LG SIGNATURE OLED M4 showing musicians performing, with bright circle graphics around the microphones and instruments.

Uyarlamalı Ses Kontrolü

Uyarlamalı Ses Kontrolü izlediğiniz içeriğin türüne göre sesi gerçek zamanlı olarak dengeleyerek zengin netlik sağlar.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

**Sanal Çevreleyen 11.1.2 Kanal ve AI Ses Düzeltme sadece Alfa 11 AI İşlemcide mevcuttur.

***Ses modu menüsünden etkinleştirilmelidir.

****Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir. 

Maksimum Parlaklık Artırıcı

Gelişmiş Işık Artırıcı Algoritma ve Işık Kontrol Mimarisi parlaklığı %150’ye kadar artırıyor¹.

*%150 parlaklık yükseltmesi ekranın %3’ünü kaplar ve 83/77/65 inç OLED evo M4 için geçerlidir. 97 inç LG SIGNATURE OLED M4 dahil değildir.

**%70 daha parlak 83/77/65 inç OLED evo M4 için geçerlidir. 97 inç LG SIGNATURE OLED M4 dahil değildir.

***Parlaklık seri ve boyuta göre değişiklik gösterebilir.

****Ekran görüntüleri temsilidir.

Siyah bir arka plan önünde okyanustan fırlayan bir balina ve aşağıda '%150’ye kadar daha parlak' metni, LG'nin Brightness Booster Max özelliğini göstermektedir.
Siyah ve kalın büyük harflerle “MÜKEMMEL SİYAH” yazısı görünüyor. Ardından harflerin üzerini yüksek netlikte siyah bir dağlık görüntü kaplıyor ve ortaya bir köy ve kum tepeleri çıkarıyor. Siyah yazı siyah gökyüzünün arkasında kayboluyor.

Sonsuz Kontrast

En koyu gölgelerin en parlak ışıklarla iç içe geçtiği yerlerde sahneler cesurca hayat buluyor.

Bir kanyon sahnesinin üzerindeki gece gökyüzünü Samanyolu dolduruyor. Görüntünün üst kısmında, siyah fon üzerinde beyaz renkte blok büyük harflerle “gri siyah değildir” yazılıdır. Ekran ikiye bölünerek “Diğerleri” ve “LG OLED” şeklinde işaretlenmiştir. “Diğerleri” yazan kısım belirgin bir şekilde daha sönük ve daha düşük kontrastlıdır. LG OLED yazan kısım ise parlak ve yüksek kontrastlıdır. LG OLED yazan kısımda Discomfort Glare Free sertifikasyonu da yer alır.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

**“Diğerleri” ile LG’ye ait olmayan OLED teknolojisi ifade edilir.

***LG OLED TV panelleri, Birleştirilmiş Parlama Derecesi (UGR) değerlendirme yöntemine göre UL tarafından Discomfort Glare Free sertifikasına sahiptir.

****Doğrulama, 70 lüks ile 300 lüks arasında TV izlerken UGR’nin 22’den az olduğu koşullarda verilir.

Akşamın erken saatlerinde cesur renkler ve kontrasta sahip kalabalık şehir sahnesi.

%100 Renk Doğruluğu ve Hacmi

%100 renk hacmi zengin tonları güçlendirirken %100 renk doğruluğu bozulma olmadan gölgeleri korur.

*LG OLED Panel, 125 renk modeli ile CIE DE2000'e göre ölçülen %100 Renk Doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır.

**Ekran Renk Gamı Hacmi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir. 

Siyah bir zemine karşı LG OLED Care+ ve 5 Yıllık Panel Garantisi logosu. Yukarıdan altın rengi ışıkla aydınlatılıyor.

OLED Care+

Huzur her şeyden üstün

5 yıl panel garantisi² ve OLED Care ile korunur.

LG SIGNATURE OLED M4, bir duvar olarak tasarlanmış güneşli, modern bir dairede, tavandan tabana pencerelerin önünde durmaktadır.

Şık İnce Tasarım

Uzun süreli şıklık için kusursuz tasarım

Solda, stand üzerinde duran LG SIGNATURE OLED M4’ün yakın açılı görünümü. Ekranda pembe ve turuncu renkte soyut bir sanat eseri gösteriliyor. Sağda, duvara monteli LG SIGNATURE OLED M4’ün önündeki küçük bir masada duran Zero Connect Box ve karlı dağların üzerindeki turuncu bir helikopterin parlak görüntüsü yer alıyor.

Zarif bir tasarımdan sade bir görünüm

İç mekanınıza mükemmel uyum sağlayan zahmetsizce şık bir ekranla üstün kalite tasarım şıklığının keyfini çıkarın.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

**Zero Connect Box televizyonun kablosuz alıcısından daha alçak bir yere monte edilmelidir.

***Cihazlar kabloyla Zero Connect Box’a bağlanmalıdır.

****Hem TV ekranı hem de Zero Connect Box’a güç kablosu gereklidir.

*****Stant yalnızca LG SIGNATURE OLED M4 97 inç ile uyumludur ve ayrı satılır.

******97 inç model, LG SIGNATURE OLED M4’dir. LG OLED evo M4, farklı bir Zero Connect Box ile birlikte gelebilir.

LG Ses ile Mükemmel Uyum

Sınıfının en iyisi LG OLED’e yakışır
en üst düzey Soundbar.

*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir ve Soundbar Mod Kontrolü modele göre değişiklik gösterebilir.

**LG TV Uzaktan Kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır. 

***Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

****Soundbar Kontrol / Orkestra Ses / Kablosuz Soundcast ile Uyumlu TV’ler: OLED G4, C4, B4 ve M4.

LG OLED TV showing the buttons Home Office, Game, and Music over a banner for Masters of the Air zooms out to show the TV mounted on a wall in a living room. The following logos are displayed on the TV screen in the image: LG Channels, Netflix, Prime Video, Disney TV, Apple TV, YouTube, Spotify, Twitch, GeForce Now and Udemy.

webOS 24

TV deneyiminizi kişiselleştirin

Profilim, AI Resim Sihirbazı, AI Konsiyerj ve Hızlı Kart ile size özel hazırlanmış bir TV deneyimini yaşayın.

TV deneyiminizi kişiselleştirin Daha Fazla Bilgi Edinin

*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir ve piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.

**Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün vaktine göre değişiklik gösterebilir ve yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır. 

***Ekran görüntüleri temsilidir.

Siyah arkaplan üzerinde ortada webOS logosu asılı duruyor ve altındaki boşluk logodaki kırmızı, turuncu ve sarı renklerle aydınlatılıyor. Logonun altında "webOS Re:New Program" yazısı yer alıyor.

webOS Yenileme Programı

5 yıl boyunca yer yıl yeni bir TV

Eklediğimiz yeni özellikler ve kolaylıklar sayesinde daima yeni gibi güncelliğini korur.

Five rectangles in different colors are staggered upwards, each labeled with a year from "webOS 24" to "webOS 28". Upward-pointing arrows are between the rectangles, labeled from "Upgrade 1" to "Upgrade 4".

Müşteriler, webOS Yenileme Programı sayesinde beş yıl boyunca dört güncellemenin keyfini sürebilir ve satın alma anındaki mevcut sürüm de dahil olmak üzere toplamda beş webOS sürümünden yararlanabilir.

*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.

**Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.

***2023 için mevcut güncellemeler, UHD ve üzeri modelleri içerir.

1.OLED evo olmayan modellere kıyasladır ve Tam Beyaz ölçümüne dayanmamaktadır.

2.Garantinin 1. yılında panel, yedek parça ve işçilik masraflarını kapsar. Garantinin 2. ila 5. yıllarında ise yalnızca panelleri kapsar ve işçilik ücreti alınır.

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