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LG OLED83G5 Satın Alımlarında StanbyME Ekran Hediye
Temel Özellikler
- 2.Nesil Alfa 11 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, AI ile yükseltilmiş görseller ve çevreleyen ses
- Her pikseldeki Mükemmel Siyah seviyeleri çarpıcı kontrast, derinlik ve detay sunuyor
- %100 Renk Doğruluğu ile doğru ve gerçekçi renkler. %100 Renk Hacmi ile daha zengin renk tonları
- Esnek form faktörü - dikey ve yatay açıyla döndürün, eğin
- Mobilite - kablosuz, dahili pil, 5 tekerlek
- Bağlantı - NFC, içerik yansıtma, Apple AirPlay 2, Apple HomeKit
-
LG StanbyME - 27 inç FHD, Dokunmatik, Döndürülebilir, Tekerlekli, Taşınabilir Ekran, 3 Saat Pil Ömrü
-
83 inç LG OLED evo AI G5 4K 165Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
-
2K FHD
-
Ekran Çözünürlüğü
-
1920x1080
-
Yenileme Hızı
-
60Hz
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
-
4. Nesil α7 İşlemci
-
AI Çözünürlük Yükseltme
-
Evet
-
Dinamik Ton Eşleme
-
Evet
-
AI Parlaklık Kontrolü
-
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
HDR10 / HLG
-
Görüntü Modu
-
(Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF) Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))
OYUN
-
HGIG Mode
-
Hayır
SMART TV
-
Apple Homekit Uyumluluğu
-
Evet
-
Apple Airplay2 Uyumluluğu
-
Evet
-
İşletim Sistemi
-
webOS Smart TV
-
Spor Bildirimleri
-
Evet
-
ThinQ
-
Evet
-
Web Tarayıcısı
-
Evet
-
Eller Serbest Ses Kontrolü
-
Hayır
-
Akıllı Ses Tanıma
-
Hayır
-
Sihirli Kumanda
-
Hayır
SES
-
Dolby Atmos
-
Hayır
-
AI Ses
-
Evet
-
Gelişmiş Net Ses
-
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
-
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
-
Evet
-
Ses Çıkışı
-
10W
-
AI Akustik Ayarlama
-
Hayır
-
Ses Codec
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bknz.)
-
Hoparlör Yönü
-
Yandan Ateşlemeli
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
-
621 x 1065 x 397 (Ekran Yatay, Düşük Pozisyonda)
621 x 1265 x 397 (Ekran Yatay, Yüksek Pozisyonda)
621 x 1195 x 397 (Ekran Dikey Düşük Pozisyonda)
621 x 1395 x 397 (Ekran Yatay, Yüksek Pozisyonda)
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
-
1264 x 205 x 579
BAĞLANTI
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
-
Hayır
-
Bluetooth Desteği
-
Evet (V5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Evet
-
HDMI Giriş
-
1 adet (Versiyon:HDMI1.4)
-
USB Girişi
-
1 adet
-
Wi-Fi
-
Evet (802.11ac)
GÜÇ
-
Bekleme Güç Tüketimi
-
0.5W↓
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Kumanda
-
Simple IR Remote B/in
-
Güç Kablosu
-
Evet
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Tüm Özellikler
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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