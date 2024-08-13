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LG OLED evo TV , 97 inç OLEDG2 Serisi , Galeri Tasarım, webOS 22 Smart AI ThinQ , Sihirli Kumanda Uyumlu, 4K HDR10 HLG , 2022
Ana Özellikler
-
Ekran Türü
4K OLED
-
Yenileme Hızı
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
OLED Color
-
Görüntü İşlemcisi
5. Nesil α9 AI 4K işlemci
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
G-Sync Uyumluluğu
Evet
-
FreeSync Uyumluluğu
Evet
-
Dolby Atmos
Evet
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
2155 x 1225 x 28,2
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
57,0
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
4K OLED
-
Ekran Çözünürlüğü
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Yenileme Hızı
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
OLED Color
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
5. Nesil α9 AI 4K işlemci
-
AI Görüntü
Gelişmiş AI Görüntü
-
AI Çözünürlük Yükseltme
AI 4K Çözünürlük Yükseltme
-
Dinamik Ton Eşleme
Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)
-
AI Tür Seçimi
Evet (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
AI Parlaklık Kontrolü
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Evet
-
HFR (Yüksek Kare Hızı)
4K 120 fps (HDMI, USB)
-
Yerel Karartma Teknolojisi
Piksel Karartma
-
Motion
OLED Motion
-
Görüntü Modu
9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF)Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))
OYUN
-
G-Sync Uyumluluğu
Evet
-
FreeSync Uyumluluğu
Evet
-
HGIG Mode
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
Evet (Oyun Sayfası)
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
Evet
-
VRR (Değişken Yenileme Hızı)
Evet
SMART TV
-
Apple Homekit Uyumluluğu
Evet
-
Apple Airplay2 Uyumluluğu
Evet
-
Sanat Galerisi
Evet
-
İşletim Sistemi
webOS 22
-
Spor Bildirimleri
Evet
-
Aile Ayarları
Evet
-
ThinQ
Evet
-
Anasayfa
Evet
-
USB Kamera Uyumlu
Evet
SES
-
Dolby Atmos
Evet
-
AI Ses
Gelişmiş AI Ses (Sanal 7.1.2 Up-mix)
-
Gelişmiş Net Ses
Evet
-
WiSA Hazır
Evet (2.1 Kanala Kadar)
-
LG Ses Senkronizasyonu
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
Evet
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
Evet (2 Yönlü Oynatma)
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Yüksek Kontrast
Evet
-
Gri Ölçek
Evet
-
Renkleri Ters Çevir
Evet
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
2155 x 1225 x 28,2
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
2155 x 1628 x 580
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
2365 x 1530 x 335
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
1658 x 580
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
57,0
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
64,0
-
Kutu Ağırlığı
95,0
-
VESA Uyumluluğu
600 x 400
BAĞLANTI
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Desteği
Evet (v 5.0)
-
Ethernet Girişi
1 adet
-
Simplink (HDMI CEC)
Evet
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
1 adet
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
-
-
uzatma
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