65 inç LG QNED evo AI QNED93 4K 120Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025

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*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

*AI Sihirli Kumanda'yı TV’nizin ebadına, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın almanız gerekebilir.