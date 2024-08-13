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65 inç LG QNED evo AI QNED93 4K 120Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025
Temel Özellikler
- Yepyeni Dinamik QNED Renk Pro’nun olağanüstü zengin renk paleti
- 2.Nesil Alfa 8 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, yükseltilmiş görüntü ve çevreleyen ses
- AI Sihirli Kumanda üzerinde yeni AI düğmesi, sesli kontroller, sürükle ve bırak fonksiyonları
- MiniLED ile gelişmiş netlik ve olağanüstü kontrast
- Devasa Ultra Büyük TV ekranında yüksek çözünürlük
Siber Güvenlik
CES Innovation Awards - 2025 Honoree
webOS Yenileme Programı
*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.
*QNED ve QNED evo, LG’nin Quantum Dot teknolojisinin yerini alan en yeni ve eşsiz geniş renk gamı teknolojisini kullanan farklı renk çözümleriyle donatılmıştır.
Yepyeni Dinamik QNED Renk Pro
LG’nin yeni ve eşsiz geniş renk gamı teknolojisi ile ekranınızda gerçekçi ve canlı renklerin tadını çıkarın.
*Ekran Color Gamut Volume (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.
'Hassas Karartma Teknolojisine Sahip MiniLED
Yeni alfa AI İşlemci destekli MiniLED, LG QNED evo TV’de aşırı keskin kontrast ve gerçekçi detaylar yaratır.
*Özellikler inç, model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
İnovasyonla geçen on yılın sonunda daha akıllı ve hızlı YENİ alfa AI İşlemci
İşlemcimizin AI motoru, içerikleri türüne göre ayırt edebiliyor. Bu bilgiler doğrultusunda en iyi görüntü kalitesi ayarlarını optimize ederek daha derin ve detaylı bir izleme deneyimi sunar.
*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre, aynı yılın giriş seviyesi Smart TV 8.Nesil Alfa 7 AI İşlemci ile karşılaştırıldığında.
AI Resim Pro her kareyi canlandırır
AI Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşleştirme Pro özelliği her karedeki unsurları analiz ederek çözünürlüğü, parlaklığı, derinliği ve netliği iyileştirir.
*AI Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşitleme Pro özellikleri QNED92, QNED9M ve QNED85 için geçerlidir.
*AI Resim Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.
*Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.
Yeni nesil LG AI TV
AI Sihirli Kumanda, AI Deneyimi tamamlar
AI Sihirli Kumanda ile başka bir cihaza gerek duymadan televizyonunuzu kolayca yönetin! Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği ile bir temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın veya kolayca sesli komut verin.
*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.
*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.
*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.
*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.
*Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.
*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.
*AI Arama özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.
*ABD ve Kore’de LLM Modeli kullanılmaktadır.
*İnternet bağlantısı gereklidir.
*İnternet bağlantısı gereklidir.
*AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.
*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.
*Desteklenen menü ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.
*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.
*webOS Yenileme Programı, 2025 model OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’ler için geçerlidir.
*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.
*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.
*Mevcut güncellemeler, 2022 OLED’ler ve 2023 UHD ve üzeri modelleri içerir.
*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.
*Uzaktan kumandasız eller serbest ses işlevi yalnızca alfa 9 AI İşlemci ve alfa 11 AI İşlemci ile kullanılabilir. Ürün ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Ultra Büyük TV
Tüm favori film, spor ve oyunlarınızı LG Ultra Büyük TV’de görüntüleyin. Dev ekranda yüksek çözünürlüğün tadını çıkarın.
*QNED92 maksimum 85 inç boyutundadır ve inç değerleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
İnce Tasarım
Yaşam alanınızla zarif bir şekilde bütünleşen şık tasarımla modern bir dokunuş katın.
AI Ses Pro ile etkili sonuçlar için seste ince ayar yapın
*AI Net Ses, Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir.
*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
Ses deneyiminizi LG TV ve LG Soundbar ile mükemmelleştirin
*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.
*Soundbar Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.
*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.
*TV ile uyumlu soundbar modelleri, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.
Find the best LG Soundbar and LG TV pair
*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen ilgili ürünün sayfasına bakın.
*Her iki ekrandaki görüntü ve ses ayarları aynıdır.
*Apple, Apple logosu ve Apple TV, AirPlay ve HomeKit; Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
*AirPlay 2, HomeKit, Google Cast desteği bölgeye ve dile göre değişiklik gösterebilir.
Oyun Portalı, TV’nizi harika bir oyun merkezine dönüştürüyor
GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid ve şimdi de Xbox uygulamasına erişim sayesinde binlerce oyunu doğrudan LG TV’nizde oynayın! Oyun kumandasıyla oynanan AAA başlıklı oyunlardan uzaktan kumandayla oynanan normal oyunlara kadar çok çeşitli oyun deneyiminin keyfini çıkarın.
*Oyun Portalı desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Bulut oyun hizmetleri ve Oyun Portalındaki oyunlara yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.
Gelişmiş Oyun Deneyimi
144Hz VRR ve AMD FreeSync Premium ile oyun keyfinizi zirveye taşıyın. Performansınızı etkileyen gecikme veya hareket bulanıklılığı olmadan oyunların tadını çıkarın.
*QNED92 yalnızca 144 Hz’yi destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.
*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.
*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Filmler için En İyi QNED TV
Büyüleyici ses ve çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan FILMMAKER MODE ile evinizde en yüksek yönetmen standartlarına uygun görüntü kalitesiyle sinematik bir deneyim yaşayın.
Dolby Vision ve FILMMAKER MODE
Dolby Vision ve ortama uyum sağlayan FILMMAKER MODE ile, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.
*FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc'in ticari markasıdır.
*Dolby Vision teknolojili FILMMAKER MODE desteklenir.
*FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.
*QNED92, Ambiyans FILMMAKER MODE özelliğini desteklemez.
*Bu ürün bilgi sayfasında bulunan yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.
*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.
*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.
*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.
*AI Sihirli Kumanda'yı TV’nizin ebadına, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın almanız gerekebilir.
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