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75 inç LG QNED evo AI QNED93 4K 120Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025
75QNED93A6A_TK E.pdf
Enerji Sınıfı : EU

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75 inç LG QNED evo AI QNED93 4K 120Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025

75QNED93A6A_TK E.pdf
Enerji Sınıfı : EU

75 inç LG QNED evo AI QNED93 4K 120Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025

75QNED93A6A
  • LG QNED evo QNED93 TV’nin önden görünümü, üst köşede LG QNED evo AI logosu. LG QNED evo TV ekranında renkli boya benzeri dokuların bir araya gelişi gösteriliyor.
  • LG QNED evo QNED92 TV’nin önden görünümü, üst köşede LG QNED evo AI logosu. LG QNED evo TV ekranında renkli boya benzeri dokuların bir araya gelişi gösteriliyor.
  • LG QNED evo QNED92 TV’nin arkadan görünümü.
  • LG QNED evo QNED92 TV’nin sola dönük görünümü.
  • LG QNED evo AI QNED92 4K Smart TV’nin önden ve yandan görünümü uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik boyutlarını gösteriyor.
LG QNED evo QNED93 TV’nin önden görünümü, üst köşede LG QNED evo AI logosu. LG QNED evo TV ekranında renkli boya benzeri dokuların bir araya gelişi gösteriliyor.
LG QNED evo QNED92 TV’nin önden görünümü, üst köşede LG QNED evo AI logosu. LG QNED evo TV ekranında renkli boya benzeri dokuların bir araya gelişi gösteriliyor.
LG QNED evo QNED92 TV’nin arkadan görünümü.
LG QNED evo QNED92 TV’nin sola dönük görünümü.
LG QNED evo AI QNED92 4K Smart TV’nin önden ve yandan görünümü uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik boyutlarını gösteriyor.

Temel Özellikler

  • Yepyeni Dinamik QNED Renk Pro’nun olağanüstü zengin renk paleti
  • 2.Nesil Alfa 8 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, yükseltilmiş görüntü ve çevreleyen ses
  • AI Sihirli Kumanda üzerinde yeni AI düğmesi, sesli kontroller, sürükle ve bırak fonksiyonları
  • MiniLED ile gelişmiş netlik ve olağanüstü kontrast
  • Devasa Ultra Büyük TV ekranında yüksek çözünürlük
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Siber Güvenlik

CES Innovation Awards - 2025 Honoree

webOS Yenileme Programı

*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

Renkli karanlık bir arkaplanın önünde LG QNED TV yer alıyor. Ekranda, QNED’in renk teknolojisi ve geniş renk tonu yelpazesini harika bir kontrastla görüntüleme becerisini sergileyen parlak ve renkli bir sanat eseri yer alıyor. Yepyeni LG QNED evo AI logosu bulunuyor. QNED'in MiniLED ve yeni alfa AI işlemciyi tanıtan altyazılarla birlikte. Başlıkta Baştan Yaratılan Renklerle Yepyeni Bir Deneyim yazıyor.

Baştan Yaratılan Renklerle Yepyeni Bir Deneyim

*QNED ve QNED evo, LG’nin Quantum Dot teknolojisinin yerini alan en yeni ve eşsiz geniş renk gamı teknolojisini kullanan farklı renk çözümleriyle donatılmıştır.

Görüntü Kalitesi AI için webOS Tasarım Ses Kalitesi Eğlence

Yepyeni Dinamik QNED Renk Pro

LG’nin yeni ve eşsiz geniş renk gamı teknolojisi ile ekranınızda gerçekçi ve canlı renklerin tadını çıkarın.

Çeşitli renklerde boya sıçramaları yerden yukarı doğru fırlayarak patlıyor.

DCI-P3 için %100 Renk Hacmi Intertek sertifikası.

%100 Renk Hacmi Sertifikalı LG QNED evo

*Ekran Color Gamut Volume (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.

'Hassas Karartma Teknolojisine Sahip MiniLED

Yeni alfa AI İşlemci destekli MiniLED, LG QNED evo TV’de aşırı keskin kontrast ve gerçekçi detaylar yaratır.

Siyah bir arka planda, farklı tonlarda 3D holografik çiçek. Çiçeğin netliği ve detayları, QNED MiniLED’in istisnai renk, parlaklık ve kontrasta sahip görseller yaratma özelliğini gösteriyor.

*Özellikler inç, model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

İnovasyonla geçen on yılın sonunda daha akıllı ve hızlı YENİ alfa AI İşlemci

İşlemcimizin AI motoru, içerikleri türüne göre ayırt edebiliyor. Bu bilgiler doğrultusunda en iyi görüntü kalitesi ayarlarını optimize ederek daha derin ve detaylı bir izleme deneyimi sunar.

2.Nesil Alfa 8 AI turuncu ve pembe renkte yanıyor ve dışarıya renkli ışık hüzmeleri yayıyor. Başlık, işlemcinin 4K çözünürlük, göz alıcı renkler ve üstün parlaklık sunduğunu ifade ediyor. Görsel üzerinde yer alan metinde NPU’nun yaklaşık 1,7 kat daha güçlü yapay sinirsel işleme sunduğu ve CPU’nun 1,4 kat daha hızlı çalıştığı belirtiliyor.

*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre, aynı yılın giriş seviyesi Smart TV 8.Nesil Alfa 7 AI İşlemci ile karşılaştırıldığında.

AI Resim Pro her kareyi canlandırır

AI Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşleştirme Pro özelliği her karedeki unsurları analiz ederek çözünürlüğü, parlaklığı, derinliği ve netliği iyileştirir.

Ormandaki bir papağanın donuk ve neredeyse gri görüntüsünün üzerinden çizgiler animasyonlu bir şekilde geçerek bir süper bilgisayar karedeki unsurları analiz ediyormuş gibi bir etki yaratıyor. Bir lazerle papağanın silueti çizilir ve ardından görüntü daha parlak, keskin ve canlı hale gelir. Arka plan da soldan sağa doğru dönüşerek kontrast, derinlik ve renklerdeki iyileşmeyi gösterir.

*AI Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşitleme Pro özellikleri QNED92, QNED9M ve QNED85 için geçerlidir.

*AI Resim Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.

*Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.

Yeni nesil LG AI TV

Daha Fazla Bilgi

AI Sihirli Kumanda, AI Deneyimi tamamlar

AI Sihirli Kumanda ile başka bir cihaza gerek duymadan televizyonunuzu kolayca yönetin! Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği ile bir temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın veya kolayca sesli komut verin.

*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.

*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.

'AI Ses Kimliği

LG AI Ses Kimliği her kullanıcının benzersiz sesli imzasını tanır ve konuşmaya başladığınız anda kişiselleştirilmiş öneriler sunar.

*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.

*Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.

*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.

AI Arama’ün nasıl çalıştığını gösteren bir LG QNED TV ekranının yakından çekimi. Kullanıcının hangi spor oyunlarının olduğunu sorduğu küçük bir sohbet penceresi gösteriliyor. AI Arama, sohbet üzerinden cevap vererek mevcut içeriklerin küçük resimlerini gösteriyor. Microsoft Copilot’a sormak için de bir yönlendirme yer alıyor.

AI Arama

TV’nize dilediğinizi sorun. Dahili AI sesinizi tanır ve isteklerinize hızlıca kişiselleştirilmiş tavsiyelerle yanıt verir. Microsoft Copilot ile ek sonuçlar ve çözümler de alabilirsiniz.

*AI Arama özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.

*ABD ve Kore’de LLM Modeli kullanılmaktadır.

*İnternet bağlantısı gereklidir.

LG QNED TV ekranında bilim kurgu içeriği oynatılıyor. Ekranda AI Chatbot arayüzü yer alıyor. Kullanıcı, Chatbot’a ekranın çok karanlık olduğuna dair bir mesaj atmış. Chatbot bu soruna çeşitli çözümler önermiş. Sahnenin tamamı ikiye bölünmüş şekilde gösteriliyor. Bir tarafın karanlık, diğer tarafın ise aydınlık olması AI Chatbot’un kullanıcı sorunlarını nasıl otomatik olarak çözdüğünü gösteriyor.

AI Chatbot

AI Sihirli Kumanda aracılığıyla AI Chatbot ile etkileşime geçin, ayar yapılandırmadan sorun gidermeye kadar tüm endişelerinizi giderin. AI kullanıcıların niyetini anlayarak derhal çözüm sunabilir.

*İnternet bağlantısı gereklidir.

*AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.

*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

LG TV ekranın önünde LG AI Sihirli Kumanda yer alıyor. Ekranda, kullanıcının arama ve izleme geçmişine dayalı özel anahtar kelimeler içeren, LG AI tarafından kişiselleştirilmiş bir karşılama mesajı yer alıyor. Uzaktan kumandanın yanında, AI düğmesine hızlıca basarak AI Konsiyerj işlevine kolaylıkla erişilebileceğini gösteren bir simge ve etiket yer alıyor.

AI Konsiyerj

Uzaktan kumandanızdaki AI düğmesine hızlıca basarak arama ve izleme geçmişinize dayalı kişiselleştirilmiş anahtar sözcük ve tavsiyeler sağlayan AI Konsiyerj’i açabilirsiniz.

*Desteklenen menü ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.

*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.

AI Resim Sihirbazı

Gelişmiş algoritmalar 1,6 milyar görüntü olasılığını analiz ederek tercihlerinizi öğrenir. Yaptığınız seçimlere göre TV’niz tamamen size özel kişiselleştirilmiş bir görüntü oluşturur.

AI Ses Sihirbazı

Bir dizi ses klibi arasından beğendiğiniz sesleri seçin. AI, 40 milyar parametre arasından tercihlerinize göre ayarlanmış size özel bir ses profili oluşturur.

Tüm güncellemeleri alarak en yeni özelliklerin ve yazılımın avantajlarından yararlanın. Siber güvenlik kategorisinde CES Innovation Awards adayı webOS, özel hayatınızı ve verilerinizi güvende tutar.

'5 yıldır ödüllü webOS Yenileme Programı için güncellemeler

Tüm güncellemeleri alarak en yeni özelliklerin ve yazılımın avantajlarından yararlanın. Siber güvenlik kategorisinde CES Innovation Awards adayı webOS, özel hayatınızı ve verilerinizi güvende tutar.

*webOS Yenileme Programı, 2025 model OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’ler için geçerlidir.

*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.

*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.

*Mevcut güncellemeler, 2022 OLED’ler ve 2023 UHD ve üzeri modelleri içerir.

Home Hub özellikli LG TV ekranının önünde TV uzaktan kumandası. Diğer akıllı cihazların tüm işlevleri ve kontrolleri gösterilmektedir.

Home Hub, akıllı eviniz için hepsi bir arada platform

Çeşitli LG ev aletlerini, Google Home cihazlarınız ve daha fazlasıyla beraber sorunsuz bir şekilde yönetin. Tüm evinizi tek bir kullanımı kolay kontrol panelinden idare etmenin sonsuz rahatlığını deneyimleyin.

*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

*Uzaktan kumandasız eller serbest ses işlevi yalnızca alfa 9 AI İşlemci ve alfa 11 AI İşlemci ile kullanılabilir. Ürün ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Ultra Büyük TV

Tüm favori film, spor ve oyunlarınızı LG Ultra Büyük TV’de görüntüleyin. Dev ekranda yüksek çözünürlüğün tadını çıkarın.

Duvara monte LG QNED TV’nin önünde bir kız ve köpek oturuyor. Ekranda LG Soundbar’ın üzerinde dışarı doğru yürüyen üç fil görüntüleniyor.

*QNED92 maksimum 85 inç boyutundadır ve inç değerleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

İnce Tasarım

Yaşam alanınızla zarif bir şekilde bütünleşen şık tasarımla modern bir dokunuş katın.

LG QNED TV, modern bir yaşam alanında TV sehpası üzerinde duruyor. LG QNED TV ekranında yeşil, kırmızı ve turuncu renklerde soyut bir arka plan görüntüleniyor.

LG QNED TV, rahat bir yaşam alanında TV sehpası üzerinde duruyor. LG QNED TV ekranında turuncu, sarı, mor ve pembe renklerde soyut bir arka plan görüntüleniyor.

AI Ses Pro ile etkili sonuçlar için seste ince ayar yapın

Gitar çalan bir adam, mikrofona şarkı söyleyen bir kadın ve piyano çalan başka bir adam görüntüleniyor. Etraflarından yayılan ses dalgaları, ses emisyonunu ve AI Net Ses’un ses kalitesini nasıl geliştirdiğini vurguluyor.

AI Net Ses

Hassas ton düzeltme, ses netliğini artırarak olağanüstü bir dinleme deneyimi sunar.

LG QNED TV ekranında motosikletli bir adam gösteriliyor. Motosikletin tekerleğinden yayılan mor renkli soyut daireler ses emisyonunu görselleştiriyor.

AI İşlemci tarafından desteklenen Dinamik Ses Güçlendirici

AI işleme TV’nin sesini iyileştirerek daha güçlü bir ses deneyimi sunar.

Duvara monte LG TV’nin bulunduğu bir oturma odası. Sanal 9.1.2 kanallarının kullanıcı için nasıl çevreleyen ses deneyimi yarattığını göstermek amacıyla, alanı dolduran ses dalgaları grafik olarak gösteriliyor.

Sanal 9.1.2 kanalla etrafınızı tamamen saran çevreleyen ses

çevreleyen ses deneyimini yalnızca LG TV’inizle yaşayın. AI, derin öğrenme algoritmaları sayesinde sesin etrafınızda 9.1.2 kanaldan geliyormuş gibi tınlamasını sağlar.

*AI Net Ses, Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir.

*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

Ses deneyiminizi LG TV ve LG Soundbar ile mükemmelleştirin

Görüntüde, LG QNED TV ve LG Soundbar’ın bulunduğu bir oturma odasında her iki cihazın alanı çoklu çevreleyen sesle nasıl doldurduğunu görselleştiren grafikler yer alıyor.

WOW Orkestra, mükemmel sinerjiye sahip etrafınızı saran ses

Birbirleriyle mükemmel eşleşen LG QNED TV’ler ve LG Soundbar’lar, çoklu çevreleyen ses ortamları oluşturmak üzere mükemmel uyum içinde çalışırlar.

LG Soundbar, LG QNED TV’nin altında yer alıyor. TV ekranında soundbar arayüzü ve TV ses kontrolleri gösteriliyor.

WOW Arayüzü, sesi TV’nizden kolayca kontrol etmenizi sağlar

*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.

*Soundbar Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.

*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.

*TV ile uyumlu soundbar modelleri, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.

TV’niz için en iyi LG Soundbar’ları bulun

*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen ilgili ürünün sayfasına bakın.

Oturma odasında telefon tutan kişi. Telefonda, telefon ekranının TV’ye yansıtıldığını gösteren bir aktarım simgesi bulunuyor. TV’de basketbol maçı var, yan tarafta ise oyuncu istatistiklerini gösteren yansıtılmış ekran bulunuyor.

Çoklu Ekran özelliğiyle çoklu ekran kullanın, eğlenceyi en üst düzeye çıkarın

Çoklu Ekran ile TV’nizden en yüksek faydayı alın. Google Cast ve AirPlay ile cihazlarınızı yansıtın. Ekranınızı iki ayrı görüntü olacak şekilde bölerek kusursuz çoklu ekran eğlencesi yaşayın.

*Her iki ekrandaki görüntü ve ses ayarları aynıdır.

*Apple, Apple logosu ve Apple TV, AirPlay ve HomeKit; Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

*AirPlay 2, HomeKit, Google Cast desteği bölgeye ve dile göre değişiklik gösterebilir.

Oyun Portalı, TV’nizi harika bir oyun merkezine dönüştürüyor

GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid ve şimdi de Xbox uygulamasına erişim sayesinde binlerce oyunu doğrudan LG TV’nizde oynayın! Oyun kumandasıyla oynanan AAA başlıklı oyunlardan uzaktan kumandayla oynanan normal oyunlara kadar çok çeşitli oyun deneyiminin keyfini çıkarın.

*Oyun Portalı desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bulut oyun hizmetleri ve Oyun Portalındaki oyunlara yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.

Oyun Portalı ana ekranı. İmleç hareket edip tıklayarak birçok popüler oyun ismi gösterir. Ayrıca gerek oyun kumandası gerekse de uzaktan kumanda olsun, sahip olduğunuz kumandanın türüne bağlı olarak oyun seçebilmeye yönelik ek özelliği belirtir.

Gelişmiş Oyun Deneyimi

144Hz VRR ve AMD FreeSync Premium ile oyun keyfinizi zirveye taşıyın. Performansınızı etkileyen gecikme veya hareket bulanıklılığı olmadan oyunların tadını çıkarın.

Bir video oyununda yan yana iki araba görseli. Birinde hareket bulanıklılığı oldukça fazla. Keskin ve odaklı diğer görsel ise LG QNED TV’nin yüksek kare hızını gösteriyor. Sağ üst köşede VRR logosu ve 144 Hz logosu yer alıyor.

*QNED92 yalnızca 144 Hz’yi destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.

*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.

*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Filmler için En İyi QNED TV

Büyüleyici ses ve çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan FILMMAKER MODE ile evinizde en yüksek yönetmen standartlarına uygun görüntü kalitesiyle sinematik bir deneyim yaşayın.

Dolby Vision ve FILMMAKER MODE

Dolby Vision ve ortama uyum sağlayan FILMMAKER MODE ile, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.

Dolby Atmos

Gerçekçi çevreleyen sesin etrafınızda dolaşmasına izin vererek tüm aksiyonun merkezindeymiş gibi hissedin.

*FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc'in ticari markasıdır.

*Dolby Vision teknolojili FILMMAKER MODE desteklenir.

*FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.

*QNED92, Ambiyans FILMMAKER MODE özelliğini desteklemez.

LG QNED92 ve LG QNED85 TV’ler yan yana duruyor. Ekranlarında, LG QNED’in parlak ve canlı renk üretme teknolojisini vurgulayan rengarenk bir sanat eseri gösteriliyor. YEPYENİ LG QNED evo AI logosu bulunuyor.

Yepyeni QNED evo serisiyle tanışın

Yepyeni QNED evo serisiyle tanışın Daha Fazla Bilgi

*Bu ürün bilgi sayfasında bulunan yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.

*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

*AI Sihirli Kumanda'yı TV’nizin ebadına, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın almanız gerekebilir.

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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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