86 inç LG QNED evo AI QNED86 4K 120Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025

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Temel Özellikler
- Yepyeni Dinamik QNED Renk’ten olağanüstü zengin renk paleti
- 2.Nesil Alfa 8 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, yükseltilmiş görseller ve çevreleyen ses
- AI Sihirli Kumanda üzerinde yeni AI düğmesi, sesli kontroller, sürükle ve bırak fonksiyonları
- Hassas karartma en keskin görüntüleri sağlar ve en ince detayları ortaya çıkarır.
- 100 inç’e kadar devasa Ultra Büyük TV ekranında yüksek çözünürlük
*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.
*QNED ve QNED evo, LG’nin Quantum Dot teknolojisinin yerini alan en yeni ve eşsiz geniş renk gamı teknolojisini kullanan farklı renk çözümleriyle donatılmıştır.
Yepyeni Dinamik QNED Renk
LG’nin Quantum Dot teknolojisinin yerine geçen en yeni ve eşsiz geniş renk gamı teknolojisi geliştirilmiş renk üretim oranı sunar.
*Ekran Renk Gamut Seviyesi (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.
Kesin Karartma Teknolojisine Sahip MiniLED
Yeni alfa AI İşlemci destekli MiniLED, LG QNED evo TV’de aşırı keskin kontrast ve gerçekçi detaylar yaratır.
*Özellikler inç, model ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Hassas Karartma Teknolojisi 100 inç QNED86 modellerinde, Gelişmiş Lokal Karartma özelliği ise 86/75/65/55/50 inç QNED86 modellerinde mevcuttur.
İnovasyonla geçen on yılın sonunda daha akıllı ve hızlı YENİ alfa AI İşlemci
İşlemcimizin AI motoru, içerikleri türüne göre ayırt edebiliyor. Bu bilgiler doğrultusunda en iyi görüntü kalitesi ayarlarını optimize ederek daha derin ve detaylı bir izleme deneyimi sunar.
*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre, aynı yılın giriş seviyesi Smart TV 8.Nesil Alfa 7 AI İşlemcisi ile karşılaştırıldığında.
AI Görüntü Pro her kareyi canlandırır
AI Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşleştirme Pro özelliği her karedeki unsurları analiz ederek çözünürlüğü, parlaklığı, derinliği ve netliği iyileştirir.
*AI Süper Yükseltme ve Dinamik Ton Eşitleme Pro özellikleri QNED92, QNED9M ve QNED86 için geçerlidir.
*AI Görüntü Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.
*Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.
Yeni nesil LG AI TV
AI Sihirli Kumanda, AI Deneyimi tamamlar
AI Sihirli Kumanda ile başka bir cihaza gerek duymadan televizyonunuzu kolayca yönetin! Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği ile bir temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın veya kolayca sesli komut verin.
*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.
*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.
*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.
*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.
*Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.
*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.
*AI Arama özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.
*ABD ve Kore’de LLM Modeli kullanılmaktadır.
*İnternet bağlantısı gereklidir.
*İnternet bağlantısı gereklidir.
*AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.
*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.
*Desteklenen menü ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.
*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.
*webOS Yenileme Programı, 2025 model OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’ler için geçerlidir.
*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.
*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.
*Mevcut güncellemeler, 2022 OLED’ler ve 2023 UHD ve üzeri modelleri içerir.
*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.
*Uzaktan kumandasız eller serbest ses işlevi yalnızca alfa 9 AI İşlemci ve alfa 11 AI İşlemci ile kullanılabilir. Ürün ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
100 inç’e kadar Ultra Büyük TV
Tüm favori film, spor ve oyunlarınızı LG Ultra Büyük TV’de görüntüleyin. Dev ekranda yüksek çözünürlüğün tadını çıkarın.
*QNED86 maksimum 100 inç boyutundadır ve inç değerleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
9.1.2 sanal kanal destekli AI Ses Pro
*AI Net Ses, Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir.
*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
LG TV ve LG Soundbar ile akustiğinizi mükemmelleştirin
*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.
*Soundbar Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.
*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.
*TV ile uyumlu soundbar modelleri, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.
Find the best LG Soundbar and LG TV pair
Sinerji Braketi
Sinerji Braketi, LG Soundbar’ınızı mükemmel şekilde konumlandırarak şıklıktan ödün vermeden optimal ses sağlar.
*Sinerji Braketi, 86/75/65/55/50 inç QNED86 modelleri ile eşleştirilebilir.
*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.
*Sinerji Braketi, bir kutuplu stant veya iki kutuplu stant ile birlikte gelir (ülkeye/ürüne göre değişiklik gösterebilir).
En iyi LG Soundbar ve LG TV çiftini bulun
*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen ilgili ürünün sayfasına bakın.
Gelişmiş Oyun Deneyimi
144Hz VRR ve AMD FreeSync Premium ile oyun keyfinizi zirveye taşıyın. Performansınızı etkileyen gecikme veya hareket bulanıklılığı olmadan oyunların tadını çıkarın.
*100/86/75/65 inç QNED86 modelleri 144Hz, 55/50 inç QNED86 modelleri 120Hz’yi destekler.
*Yalnızca 144Hz’yi destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.
*HGiG, HDR’de tüketici oyun deneyimlerini iyileştirmek amacıyla kamuya açık yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak için bir araya gelen, oyun ve TV ekranı endüstrilerinden oluşan gönüllü bir şirketler grubudur.
*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
Dolby Vision ve Ambiyans FILMMAKER Mode
Dolby Vision ve FILMMAKER MODE ile, çevreye uyum sağlayan Ambiyans Light Compensation sayesinde, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.
*Ambiyans FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.
*Dolby Vision teknolojili Ambiyans FILMMAKER MODE desteklenir.
*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.
Filmler için En İyi QNED TV
Büyüleyici ses ve çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan FILMMAKER MODE ile evinizde en yüksek yönetmen standartlarına uygun görüntü kalitesiyle sinematik bir deneyim yaşayın.
Dolby Vision ve Ortam FILMMAKER Modu
Dolby Vision ve FILMMAKER MODE ile, çevreye uyum sağlayan Ambiyans Light Compensation sayesinde, sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin ve görselleri orijinaline en yakın şekilde koruyun.
*Ortam FILMMAKER Modu, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.
*Dolby Vision teknolojili Ambiyans FILMMAKER MODE desteklenir.
*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.
*Dolby Atmos sadece 100 inç QNED86 modeli için geçerlidir.
*Bu ürün bilgi sayfasında bulunan yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.
*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.
*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.
*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.
*AI Sihirli Kumandayı TV’nizin ebadına, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın almanız gerekebilir.
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