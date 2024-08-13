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LG 55QNED80A Satın Alımlarında XG5Q Hoparlör Hediye
Temel Özellikler
- Yepyeni Dinamik QNED Renk’ten olağanüstü zengin renk paleti
- 8.Nesil Alfa 7 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, yükseltilmiş görüntü ve çevreleyen ses deneyimi
- AI Sihirli Kumanda üzerinde yeni AI düğmesi, sesli kontroller, sürükle ve bırak fonksiyonları
- Track Tipi Woofer
- Sınıfının En İyisi 20W Ses Çıkışı
- Sound Boost
-
55 inç LG QNED AI QNED80 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS25 2025
-
LG XBOOM Go XG5QBK Taşınabilir Bluetooth Hoparlör | IP67 Su ve Toz Koruması, 18 Saat Pil Ömrü
Ana Özellikler
-
Ekran Türü
-
4K QNED
-
Yenileme Hızı
-
60Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
-
Dinamik QNED Renk
-
Görüntü İşlemcisi
-
8.Nesil a7 4K AK İşlemci
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
HDR10 / HLG
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
1236 x 716 x 29,7
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
14,9
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
-
4K QNED
-
Ekran Çözünürlüğü
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Arkaplan Işık Türü
-
Edge
-
Yenileme Hızı
-
60Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
-
Dinamik QNED Renk
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
-
8.Nesil a7 4K AK İşlemci
-
AI Çözünürlük Yükseltme
-
4K Süper Yükseltme
-
Dinamik Ton Eşleme
-
Evet
-
AI Parlaklık Kontrolü
-
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Evet
-
Yerel Karartma Teknolojisi
-
Yerel Karartma
-
Görüntü Modu
-
10 Mod
-
Otomatik Kalibrasyon
-
Evet
OYUN
-
HGIG Mode
-
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
-
Evet (Oyun Sayfası)
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
-
Evet
-
VRR (Değişken Yenileme Hızı)
-
Evet (60 Hz'e kadar)
SMART TV
-
İşletim Sistemi
-
webOS 25
-
USB Kamera Uyumlu
-
Evet
-
Web Tarayıcısı
-
Evet
-
Kontrol Sayfası
-
Evet
-
Akıllı Ses Tanıma
-
Evet
-
Sihirli Kumanda
-
Yerleşik
-
Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması
-
Evet (LG ThinQ)
-
Apple Home Uyumluluğu
-
Evet
SES
-
AI Ses
-
α7 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Up-mix)
-
Gelişmiş Net Ses
-
Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)
-
LG Ses Senkronizasyonu
-
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
-
Evet
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
-
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
-
Evet (2 Yönlü Oynatma)
-
Ses Çıkışı
-
20W
-
AI Akustik Ayarlama
-
Evet
-
Ses Codec
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Kılavuza bakın)
-
Hoparlör Yönü
-
Aşağı Yönde Ses Verme
-
Hoparlör Sistemi
-
2.0 kanal
-
WOW Orkestra
-
Evet
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Yüksek Kontrast
-
Evet
-
Gri Ölçek
-
Evet
-
Renkleri Ters Çevir
-
Evet
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
1236 x 716 x 29,7
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
-
1236 x 783 x 257
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
-
1360 x 810 x 152
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
-
1074 x 257
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
14,9
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
-
15,3
-
Kutu Ağırlığı
-
19,6
-
VESA Uyumluluğu
-
300 x 300
BAĞLANTI
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
-
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Desteği
-
Evet (v 5.1)
-
Ethernet Girişi
-
1 adet
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Evet
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
-
1 adet
-
CI Slot
-
1 adet
-
HDMI Giriş
-
3 adet (adetRC, ALLM desteği sağlar)
-
RF Girişi (Anten/Kablo)
-
2 adet
-
USB Girişi
-
2 adet (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Evet (Wi-Fi 5)
GÜÇ
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Bekleme Güç Tüketimi
-
0,5 W'ın altında
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Kumanda
-
MR25 Sihirli Kumanda
-
Güç Kablosu
-
Evet (Ayrılabilir)
YAYINCILIK
-
Analog TV Alıcısı
-
Evet
-
Dijital TV Alıcısı
-
DVB-T2/T (Karasal), DVB-C (Kablo), DVB-S2/S (Uydu)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Tüm Özellikler
SATIŞ BÖLGESI
-
Satış Bölgesi
-
Global
MODEL BİLGİLERİ
-
Üretim Modeli Adı
-
XG5QBK
-
Alıcı Model Adı
-
XG5QBK
-
Bluetooth Arama adı
-
XG5Q
-
Marka Bilgileri
-
XBOOM Go
BOYUT(G X Y X D, MM)
-
Boyut (G x Y x D) mm
-
222 x 83 x 80
AĞIRLIK(KG)
-
Net Ağırlık (kg)
-
0,7 kg
-
Brüt Ağırlık (kg)
-
1.4
KARTON KUTU
-
Karton Boyutu (G x Y x D) mm
-
278 x 124 x 128
-
Tip
-
Normal tip
KANALLAR
-
Kanal Sayısı
-
1 kanal (1 Yol)
ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Çıkış Gücü
-
20 W (woofer)
BAĞLANTI - GENEL
-
Aux girişi (3.5)
-
Var
-
USB C-type (Dişi)
-
Var
GÖRÜNTÜLEME BILGILERI
-
Ekran Tipi
-
LED Göstergesi
(BT, Güç açık, Pil, EQ)
EQ
-
Sound Boost
-
Var (Küresel varsayılan)
-
Standart
-
Var
-
Özel EQ (Uygulama)
-
Var
PIL
-
Pil Türü
-
Lityum-İyon
-
Pil Kapasitesi
-
14,8 W (3,8 V, 3900 mAh)
-
Pil Şarj süresi
-
4
-
Pil Ömrü
-
18 saat↑
GÜÇ TÜKETIMI
-
Güç açık modu (Şarj durumu)
-
10 W
-
Bekleme modu
-
0,5 W
BLUETOOTH SES FORMATI
-
SBC
-
Var
-
AAC
-
Var
KOLAYLIK
-
Çok Noktalı
-
Var (2 adet)
-
Kablosuz parti bağlantısı (Çift mod)
-
Var
-
Kablosuz parti bağlantısı (Çoklu mod)
-
Var (10 adet)
-
Yükseltme Yöneticisi (FOTA)
-
Var
-
Bluetooth Uygulaması (Android/iOS)
-
Var/Var
-
Sesli komut (Google Asistan, Siri)
-
Var
-
Aydınlatma
-
Var
-
Su / Sıçrama Koruması
-
Var (IP67)
-
Bluetooth
-
Var (5.1)
-
Pil Göstergesi
-
Var
-
Telefon hoparlörü
-
Var
-
Güvenlik Kilidi
-
Var
HOPARLÖR
-
Woofer Ünitesi
-
Track Tipi Woofer (42x80 mm) x1
-
Pasif Radyatör
-
Var
-
Empedans
-
woofer(2,5Ω)
AKSESUAR(MANUEL)
-
Basit kılavuz
-
Var
-
Garanti Kartı
-
Var
AKSESUAR(DIĞERLERI)
-
USB C Type kablo
-
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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