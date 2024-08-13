*webOS Yenileme Programı beş yıl boyunca toplamda 4 webOS güncellemesini destekler.

**webOS Yenileme Programı için beş yıllık güncelleme eşiği yeni bir ürünün global lansmanıdır.

***İlk webOS güncellemesi satın alma zamanından iki yıl sonra gerçekleşecektir.

****Müşteriler satın alma anında mevcut sürüm de dahil 5 webOS sürümü alır.

*****Güncellemeler, tüm OLED ve 8K QNED’ler dahil olmak üzere 2022 yılında çıkan modellerde mevcuttur ve 2023 sonrasında çıkan modellere UHD, NanoCell, QNED ve OLED dahildir.

******Özellikler değiştirilebilir ve bazı özellik, uygulama ve servis güncellemeleri modele göre değişiklik gösterebilir.