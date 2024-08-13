55 inç LG QNED AI QNED82 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS25 2025

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Temel Özellikler
- Yepyeni Dinamik QNED Renk’ten olağanüstü zengin renk paleti
- 8.Nesil Alfa 7 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, yükseltilmiş görüntü ve çevreleyen ses deneyimi
- AI Sihirli Kumanda üzerinde yeni AI düğmesi, sesli kontroller, sürükle ve bırak fonksiyonları
- Hassas karartma en keskin görüntüleri sağlar ve en ince detayları ortaya çıkarır
- Devasa Ultra Büyük TV ekranında yüksek çözünürlük
Siber Güvenlik
CES Innovation Awards - 2025 Honoree
webOS Yenileme Programı
*CES Innovation Awards, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.
*QNED ve QNED evo, LG’nin Quantum Dot teknolojisinin yerini alan en yeni ve eşsiz geniş renk gamı teknolojisini kullanan farklı renk çözümleriyle donatılmıştır.
Yepyeni Dinamik QNED Renk Pro
LG’nin Quantum Dot teknolojisinin yerine geçen en yeni ve eşsiz geniş renk gamı teknolojisi geliştirilmiş renk üretim oranı sunar.
*Ekran Color Gamut Volume (CGV), Intertek tarafından bağımsız olarak doğrulanan DCI-P3 renk boşluğunun CGV değerine eşit veya bu değerin üzerindedir.
Güçlü ve akıllı 8.Nesil Alfa 7 AI İşlemci ile tanışın
Performansta kayda değer iyileştirmelerle 8.Nesil Alfa 7 AI İşlemci’in hızlanan işlem gücü artık 4K görüntü kalitesini önceye göre çok daha keskin ve derinlikli hale getiriyor.
*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre aynı yılın giriş seviyesi Smart TV 6.Nesil Alfa 5 AI İşlemci ile karşılaştırıldığında.
4K Süper Yükseltme her kareyi canlandırıyor
LG’nin güçlü işlemcisi çözünürlüğü orijinal kalitesine yükseltiyor. 4K Süper Yükseltme ile gelişmiş çözünürlük, parlaklık ve netliğin tadını çıkarın.
*Yükseltilen içeriklerin görüntü kalitesi kaynağın çözünürlüğüne göre değişiklik gösterir.
Gelişmiş Lokal Karartma
Gelişmiş Lokal Karartma özelliğinin hassas ışık kontrolü, her ayrıntıyı net bir şekilde görmenizi sağlar.
*Gelişmiş Lokal Karartma, 86/75/65 inç QNED82 modelleri için geçerlidir.
*Karşılaştırma görselleri sadece temsilidir.
Yeni nesil LG AI TV
AI Sihirli Kumanda, AI Deneyimi tamamlar
AI Sihirli Kumanda ile başka bir cihaza gerek duymadan televizyonunuzu kolayca yönetin! Hareket sensörü ve kaydırma tekerleği ile bir temassız fare gibi kullanmak için yöneltin ve tıklayın veya kolayca sesli komut verin.
*AI Sihirli Kumanda özelliğinin tasarımı, kullanılabilirliği ve işlevleri; aynı model olsa dahi bölgeye ve desteklenen dile göre değişiklik gösterebilir.
*Bazı özellikler için internet bağlantısı gerekebilir.
*AI Ses Tanıma, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde sağlanır.
*Gösterilen içerikler bölgeye ve ağ bağlantısına göre azaltılmış veya sınırlandırılmış olabilir.
*Ses Kimliği desteği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.
*Yalnızca Ses Kimliği hesabını destekleyen uygulamalarla çalışır.
*AI Arama özelliği 2024 ve sonrasında piyasaya sürülen OLED, QNED, NanoCell ve UHD TV’lerde mevcuttur.
*ABD ve Kore’de LLM Modeli kullanılmaktadır.
*İnternet bağlantısı gereklidir.
*İnternet bağlantısı gereklidir.
*AI Chatbot, yalnızca NLP teknolojisini anadilinde destekleyen ülkelerde mevcuttur.
*AI Chatbot, müşteri hizmetlerine bağlanabilir.
*Desteklenen menü ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Gösterilen menüler piyasaya sürüldükten sonra değişiklik gösterebilir.
*Anahtar sözcük önerileri uygulamaya ve günün saatine göre değişiklik gösterebilir.
*webOS Yenileme Programı, 2025 model OLED/QNED/NanoCell/UHD TV’ler için geçerlidir.
*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.
*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.
*Mevcut güncellemeler, 2022 OLED’ler ve 2023 UHD ve üzeri modelleri içerir.
*LG “Matter” Wi-Fi cihazlarını destekler. “Matter” destekli hizmetler ve özellikler bağlı cihazlara göre değişiklik gösterebilir. ThinQ ve Matter için ilk bağlantı, ThinQ mobil uygulaması üzerinden yapılmalıdır.
*Uzaktan kumandasız eller serbest ses işlevi yalnızca alpha 9 AI İşlemci ve alpha 11 AI İşlemci ile kullanılabilir. Ürün ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Ultra Büyük TV
Tüm favori film, spor ve oyunlarınızı LG Ultra Büyük TV’de görüntüleyin. Dev ekranda yüksek çözünürlüğün tadını çıkarın.
*QNED82 maksimum 86 inç boyutundadır ve inç değerleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Ultra İnce Tasarım
TV’nizin şık çerçevesi modern görünümü yeniden tanımlar ve izleme deneyimini daha büyüleyici hale getirir.
AI Ses Pro ile etkili sonuçlar için ince ses ayarı yapın
*AI Net Ses, Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir.
*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
LG TV ve LG Soundbar ile akustiğinizi mükemmelleştirin
*Soundbar ayrı olarak satın alınabilir.
*Soundbar Modu Kontrolü modele göre farklılık gösterebilir.
*Satın alma anında servisin müsait olamayabileceğini lütfen unutmayın. Güncellemeler için ağ bağlantısı gereklidir.
*TV ile uyumlu soundbar modelleri, bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*LG TV uzaktan kumanda kullanımı belirli özelliklerle sınırlıdır.
En iyi LG Soundbar ve LG TV çiftini bulun
*Özellikler modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılı teknik bilgiler için lütfen ilgili ürünün sayfasına bakın.
*Her iki ekrandaki görüntü ve ses ayarları aynıdır.
*Apple, Apple logosu ve Apple TV, AirPlay ve HomeKit; Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
*AirPlay 2, HomeKit, Google Cast desteği bölgeye ve dile göre değişiklik gösterebilir.
Oyun Portalı, TV’nizi harika bir oyun merkezine dönüştürüyor
GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid uygulamalarına erişim sayesinde binlerce oyunu doğrudan LG TV’nizde oynayın! Oyun kumandasıyla oynanan AAA başlıklı oyunlardan uzaktan kumandayla oynanan normal oyunlara kadar çok çeşitli oyun deneyiminin keyfini çıkarın.
*Oyun Portalı desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Bulut oyun hizmetleri ve Oyun Portalındaki oyunlara yönelik destek ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Bazı oyun hizmetleri için abonelik ve oyun kumandası gerekli olabilir.
Güçlü Oyun Deneyimi
VRR ile oyun deneyimini zirveye taşıyın. Performansınızı etkileyen gecikmeler olmadan oyunların tadını çıkarın.
*Yalnızca 60 Hz’i destekleyen oyunlar veya PC girişleri ile çalışır.
Ambiyans FILMMAKER MODE
Çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan ve görselleri orijinaline en yakın şekilde tutan Ortam Işığı Dengeleme özellikli FILMMAKER MODE ile sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin.
*Ambiyans FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.
*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.
Filmler için En İyi QNED TV
Büyüleyici ses ve çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan FILMMAKER MODE ile evinizde en yüksek yönetmen standartlarına uygun görüntü kalitesiyle sinematik bir deneyim yaşayın.
Ambiyans FILMMAKER MODE
Çevresel aydınlatmaya uyum sağlayan ve görselleri orijinaline en yakın şekilde tutan Ortam Işığı Dengeleme özellikli FILMMAKER MODE ile sinemayı yönetmenin istediği gibi deneyimleyin.
*Ambiyans FILMMAKER MODE, UHD Alliance, Inc’in ticari markasıdır.
*Ambiyans FILMMAKER MODE özelliği AppleTV+ ve Amazon Prime video uygulamasında otomatik olarak başlar.
*Bu ürün detay sayfasındaki yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.
*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.
*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.
*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.
*AI Sihirli Kumanda'yı TV’nizin ebadına, modeline ve bölgeye bağlı olarak ayrı satın almanız gerekebilir.
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