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LG QNED 4K TV, 65 inç QNED756R Serisi , webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10, HLG , 2023
*Türkçe yapay zeka desteği, sihirli kumanda ile çalışmaktadır - Sihirli kumanda ülkelere veya bölgelere göre ayrı satılmaktadır.
Gerçek Renkler Daha Zengin
Renkli tozun patladığı sahne TV ekranında üst üste gösterilmektedir.
*QNED85, QNED Renk Pro özelliğine sahiptir.
*QNED80/75, QNED Renk özelliğine sahiptir.
Biri solda diğeri sağda olmak üzere iki TV ekranı yer almaktadır. Her TV'de renkli bir kristalin aynı görüntüleri vardır. Soldaki görüntü biraz soluk, sağdaki görüntü ise çok canlıdır. Sağdaki görüntüde TV'nin sol alt köşesinde işlemci çipi görüntüsü yer almaktadır.
*QNED80/75, Karartma pro özelliğine sahiptir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
AI Brightness Control
Bölünmüş ekranda bir ayçiçeği görüntüsü gösterilmektedir. AI Görüntü Pro'nun etkinleştirildiği doğru görüntü daha parlak ve net görünmektedir.
AI Ses Pro
AI Ses Pro etkinleştirilir ve zengin sesin oluşturduğu ses efektlerinin ortamı doldurduğu gösterilmektedir.
*AI Görüntü Pro, OTT hizmetlerinde telif hakkı korumalı herhangi bir içerikle çalışmaz.
*Standart ifadesi, LG'nin NanoCell Teknolojisine sahip olmayan UHD televizyon anlamına gelir.
*Ölçeği yükseltilmiş içeriğin görüntü kalitesi, kaynak çözünürlüğüne bağlı olarak değişiklik gösterir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
*QNED85/80/75, sanal surround 5.1.2 kanal çoğaltma özelliğine sahiptir.
Her Zamankinden Daha Büyük
QNED'in ultra büyük ekranı, düşük açılarda muhteşem bir şekilde görüntülenir.
Üstün Ses ile Dört Dörtlük Eğlence
Eğlence için Mükemmel Uyum
TV ve soundbarın mükemmel uyumu yakın plan çekimiyle gösterilmektedir.
*TV AI İşlemci sürümü, TV modeline göre değişiklik gösterir.
*Soundbar Modu Kontrolü, Soundbar modeline göre değişiklik gösterebilir.
*LG TV Uzaktan Kumanda kullanımı yalnızca belirli özelliklerle sınırlıdır.
Birbirinden Farklı Ayarlar
TV ekranında ayarların değiştirildiği arayüz gösterilmektedir.
*Bu özellik yalnızca 2023 TV modellerinde desteklenir. Destek modele göre değişiklik gösterir.
*Özellik desteği, LG Soundbar modeline göre değişiklik gösterir.
Size Özel Akıllı Fonksiyonlar
*Hizmet kullanılabilirliği bölgeye veya ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*OTT hizmetleri için ayrı abonelikler gereklidir.
Profilim
Hızlı Kart
*Bölgeye ve ağ bağlantısına bağlı olarak azaltılmış veya sınırlı içerik gösterilebilir.
*Sınırsız sayıda profil oluşturulabilir, ancak ana ekranda en fazla 10 profil görüntülenir.
Kişisel İçerik Düzenleyiciniz
TV ekranında bir adamın yüzü ve yanında önerilen anahtar sözcükler gösterilmektedir.
*Hizmet Durumu bölgeye ve seriye göre değişiklik gösterebilir.
*"Size özel anahtar kelime" yalnızca ana dillerinde NLP'yi destekleyen ülkelerde sağlanabilir.
Amazon Alexa & AirPlay & HomeKit
Hey Google logosu Yerleşik Alexa logosu Apple AirPlay ile çalışır logosu Apple Home ile çalışır logosu
*Google, Google LLC'nin ticari markasıdır.
*Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılmaz.
*Apple, Apple logosu, Apple TV, AirPlay ve HomeKit, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
*Desteklenen menüler ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Sesli Komutun kullanılabilirliği ürünlere ve ülkelere göre değişiklik gösterebilir.
*Görüntülenen menüler, piyasaya sürüldükten sonra farklı olabilir.
*AirPlay 2 ve HomeKit desteği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Amazon Alexa desteği dile ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
LG Smart Cam
Bir kadın kanepenin koluna otırmaktadır, elinde bir dizüstü bilgisayar tutarak televizyon izler. Büyük ekranda TV'nin içinde dört karakter ve bir video konferans görünmektedir.
*LG Smart Cam ayrı olarak satılır.
Ustalıkla Geliştirilmiş Görüntü Kalitesi
Kızgın bir ifadeyle dışarı bakan bir adam görünmektedir. Görüntü iki bölüme ayrılmıştır. Resmin sol yarısında renkler donuk ve daha az canlı görünürken, sağ yarısında daha renkli ve daha canlı görünmektedir. Sol üst köşede "standart", sağ üst köşede "HDR 10 PRO" yazar.
*Standart ifadesi, LG'nin NanoCell Teknolojisine sahip olmayan UHD televizyon anlamına gelir.
FILMMAKER Mode
Büyük bir TV ekranına bakarak kurgu yapan film yönetmeni görünmektedir. TV ekranında mor gökyüzünde yükselen bir vinç gösterilmektedir. Sağ alt köşede FILMMAKER Mode logosu yer almaktadır.
*Support for FILMMAKER Mode may vary by country.
*Netflix üyeliği gereklidir.
*İçerik ve uygulama kullanılabilirliği ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Disney+ (c) 2022 Disney ve ilgili kuruluşları için ayrı abonelik gereklidir .
*Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
*Apple TV+ ve/veya belirli içerikler tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
*Apple TV+ abonelik gerektirir.
*HBO Max aboneliği gereklidir.
*®2022 WarnerMedia Direct, LLC. Tüm Hakları Saklıdır. HBO Max™ lisans altında kullanılmaktadır. HBO Max aboneliği gereklidir.
*Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.
*Desteklenen hizmetler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
Oyun Optimizasyonu / Kontrol Paneli
Oyun ekranında görüntülenen kontrol paneli görüntüsü: Oyun durumu, koyu mod, App on App, Oyun Optimizasyonu, tüm ayarlar ve kullanım kılavuzu simgeleri gösterilmektedir.
4K 120Hz ve ALLM ve eARC
Kırmızı bir savaş uçağı görüntüsü ikiye bölünmüştür: Görüntünün sol yarısı daha az renkli ve biraz daha koyu, sağ yarısı ise daha parlak ve daha renkli görünmektedir. Resmin sol üst köşesinde Standart yazısı, sağ üst köşede ise LG QNED Logosu yer almaktadır.
*Yazılım güncellemelerinin kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
*Oyun Optimizasyonu menüsündeki öğeler seriye göre değişebilir.
*"Oyun Kontrol Paneli" sadece "Oyun Optimizasyonu" ve "Oyun Kontrol Paneli" "AÇIK" olduğunda etkinleştirilir
*Standart ifadesi, LG'nin NanoCell Teknolojisine sahip olmayan UHD televizyon anlamına gelir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
*QNED85/80, AMD FreeSync™ Premium özelliğine sahiptir. *QNED85/80, VRR özelliğine sahiptir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
HGiG
Tamamen kapalı bir yüz maskesi takarak silah tutan bir kadının görüntüsü yer almaktadır. Resmin sol yarısı az renkli ve solgun, sağ yarısı ise nispeten daha renklidir.
**HGiG, tüketicilerin HDR'deki oyun deneyiminin geliştirilmesi için genel yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak amacıyla toplanan, oyun ve TV ekran sektörlerinden gelen gönüllü bir şirketler grubudur.
*HGiG desteği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir.
*Desteklenen ortaklıklar ülkeye göre farklılık gösterebilir.
*Kutu içeriği modele veya ülkeye göre farklılık gösterebilir.
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