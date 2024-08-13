*Netflix üyeliği gereklidir.

*İçerik ve uygulama kullanılabilirliği ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Disney+ (c) 2022 Disney ve ilgili kuruluşları için ayrı abonelik gereklidir .

*Apple, Apple logosu ve Apple TV, Apple Inc'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

*Apple TV+ ve/veya belirli içerikler tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

*Apple TV+ abonelik gerektirir.

*HBO Max aboneliği gereklidir.

*®2022 WarnerMedia Direct, LLC. Tüm Hakları Saklıdır. HBO Max™ lisans altında kullanılmaktadır. HBO Max aboneliği gereklidir.

*Amazon, Prime Video ve diğer ilgili logolar, Amazon.com Inc.'in veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Amazon Prime üyeliği ve/veya Prime Video ücretleri geçerlidir. Ayrıntılar için primevideo.com/terms adresine bakın.

*Desteklenen hizmetler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.