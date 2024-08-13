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65 inç LG QNED MiniLED AI QNED91 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS24 2024

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

65 inç LG QNED MiniLED AI QNED91 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS24 2024

65QNED91T6A

65 inç LG QNED MiniLED AI QNED91 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS24 2024

(3)
LG QNED TV, QNED90’un önden görünümü. Ekranda LG QNED MiniLED, 2024 yazısı ve webOS Re:New Program logosu yer alıyor.
Yazdır

Ana Özellikler

  • Ekran Türü

    4K QNED MiniLED

  • Yenileme Hızı

    120Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    QNED Colo Pro

  • Görüntü İşlemcisi

    α8 AI 4K İşlemci

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FreeSync Uyumluluğu

    Evet

  • Dolby Atmos

    Evet

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1444x834x29,5

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    26,9

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Ekran Türü

    4K QNED MiniLED

  • Ekran Çözünürlüğü

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Arkaplan Işık Türü

    Mini LED

  • Yenileme Hızı

    120Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    QNED Colo Pro

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Görüntü İşlemcisi

    α8 AI 4K İşlemci

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    α8 AI 4K Süper Çözünürlük Yükseltici

  • Dinamik Ton Eşleme

    Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)

  • AI Tür Seçimi

    Evet (SDR/HDR)

  • AI Parlaklık Kontrolü

    Evet

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Evet

  • HFR (Yüksek Kare Hızı)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Yerel Karartma Teknolojisi

    Hassas Karartma

  • Motion

    Motion Pro

  • Görüntü Modu

    10 mod (Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı, Canlı, Standart, APS (Otomatik Güç Tasarrufu), Sinema, Spor, Oyun, FILMMAKER, (ISF)Uzman(Aydınlık Oda), (ISF)Uzman(Karanlık Oda))

OYUN

  • FreeSync Uyumluluğu

    Evet

  • HGIG Mode

    Evet

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet (Oyun Sayfası)

  • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

    Evet

  • VRR (Değişken Yenileme Hızı)

    Evet

SMART TV

  • İşletim Sistemi

    webOS 24

  • Aile Ayarları

    Evet

  • ThinQ

    Evet

  • USB Kamera Uyumlu

    Evet

  • Always Ready

    Evet

  • Web Tarayıcısı

    Evet

  • Akıllı Ses Tanıma

    Evet

  • Sihirli Kumanda

    Yerleşik

  • Çoklu Görünüm

    Evet

  • Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

    Evet (LG ThinQ)

SES

  • Dolby Atmos

    Evet

  • AI Ses

    α8 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Yükseltme)

  • Gelişmiş Net Ses

    Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)

  • WiSA Hazır

    Evet (2.1 Kanala Kadar)

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Evet

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • Eşzamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Bluetooth Surround Uyumlu

    Evet (2 Yönlü Oynatma)

  • Ses Çıkışı

    40W

  • AI Akustik Ayarlama

    Evet

  • Ses Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital),  EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

  • Hoparlör Yönü

    Aşağı Yönde Ses Verme

  • Hoparlör Sistemi

    2.2 kanal

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Yüksek Kontrast

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1444x834x29,5

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1444x902x336

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    1600x970x253

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    831x336

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    26,9

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    28,6

  • 　Kutu Ağırlığı

    37,1

  • VESA Uyumluluğu

    400x400

BAĞLANTI

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı

    eARC (HDMI 3)

  • Bluetooth Desteği

    Evet (v 5.1)

  • Ethernet Girişi

    1 adet

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    1 adet

  • CI Slot

    1 adet

  • HDMI Giriş

    4 adet (4K 120Hz, adetRC, VRR, ALLM, QMS desteği sağlar (4 port))

  • RF Girişi (Anten/Kablo)

    2 adet

  • USB Girişi

    2 adet (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Evet (Wi-Fi 5)

GÜÇ

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,5 W'ın altında

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

  • Kumanda

    Sihirli Uzaktan Kumanda MR24

  • Güç Kablosu

    Evet (Ekli)

  • Uzaktan Kumanda Pilleri

    Evet (AA x 2 adet)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları

65 inç LG QNED MiniLED AI QNED91 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS24 2024

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

65 inç LG QNED MiniLED AI QNED91 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS24 2024

65QNED91T6A

65 inç LG QNED MiniLED AI QNED91 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS24 2024

(3)
LG QNED TV, QNED90’un önden görünümü. Ekranda LG QNED MiniLED, 2024 yazısı ve webOS Re:New Program logosu yer alıyor.
Yazdır

Ana Özellikler

  • Ekran Türü

    4K QNED MiniLED

  • Yenileme Hızı

    120Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    QNED Colo Pro

  • Görüntü İşlemcisi

    α8 AI 4K İşlemci

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FreeSync Uyumluluğu

    Evet

  • Dolby Atmos

    Evet

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1444x834x29,5

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    26,9

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Ekran Türü

    4K QNED MiniLED

  • Ekran Çözünürlüğü

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Arkaplan Işık Türü

    Mini LED

  • Yenileme Hızı

    120Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    QNED Colo Pro

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Görüntü İşlemcisi

    α8 AI 4K İşlemci

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    α8 AI 4K Süper Çözünürlük Yükseltici

  • Dinamik Ton Eşleme

    Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)

  • AI Tür Seçimi

    Evet (SDR/HDR)

  • AI Parlaklık Kontrolü

    Evet

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Evet

  • HFR (Yüksek Kare Hızı)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Yerel Karartma Teknolojisi

    Hassas Karartma

  • Motion

    Motion Pro

  • Görüntü Modu

    10 mod (Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı, Canlı, Standart, APS (Otomatik Güç Tasarrufu), Sinema, Spor, Oyun, FILMMAKER, (ISF)Uzman(Aydınlık Oda), (ISF)Uzman(Karanlık Oda))

OYUN

  • FreeSync Uyumluluğu

    Evet

  • HGIG Mode

    Evet

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet (Oyun Sayfası)

  • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

    Evet

  • VRR (Değişken Yenileme Hızı)

    Evet

SMART TV

  • İşletim Sistemi

    webOS 24

  • Aile Ayarları

    Evet

  • ThinQ

    Evet

  • USB Kamera Uyumlu

    Evet

  • Always Ready

    Evet

  • Web Tarayıcısı

    Evet

  • Akıllı Ses Tanıma

    Evet

  • Sihirli Kumanda

    Yerleşik

  • Çoklu Görünüm

    Evet

  • Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

    Evet (LG ThinQ)

SES

  • Dolby Atmos

    Evet

  • AI Ses

    α8 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Yükseltme)

  • Gelişmiş Net Ses

    Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)

  • WiSA Hazır

    Evet (2.1 Kanala Kadar)

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Evet

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • Eşzamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Bluetooth Surround Uyumlu

    Evet (2 Yönlü Oynatma)

  • Ses Çıkışı

    40W

  • AI Akustik Ayarlama

    Evet

  • Ses Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital),  EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

  • Hoparlör Yönü

    Aşağı Yönde Ses Verme

  • Hoparlör Sistemi

    2.2 kanal

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Yüksek Kontrast

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1444x834x29,5

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1444x902x336

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    1600x970x253

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    831x336

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    26,9

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    28,6

  • 　Kutu Ağırlığı

    37,1

  • VESA Uyumluluğu

    400x400

BAĞLANTI

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı

    eARC (HDMI 3)

  • Bluetooth Desteği

    Evet (v 5.1)

  • Ethernet Girişi

    1 adet

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    1 adet

  • CI Slot

    1 adet

  • HDMI Giriş

    4 adet (4K 120Hz, adetRC, VRR, ALLM, QMS desteği sağlar (4 port))

  • RF Girişi (Anten/Kablo)

    2 adet

  • USB Girişi

    2 adet (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Evet (Wi-Fi 5)

GÜÇ

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,5 W'ın altında

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

  • Kumanda

    Sihirli Uzaktan Kumanda MR24

  • Güç Kablosu

    Evet (Ekli)

  • Uzaktan Kumanda Pilleri

    Evet (AA x 2 adet)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları