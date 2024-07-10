Sürdürülebilirlik

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LGOLED Logo

OLED'inizi seçin
İçinden arabaların geçtiği, ağaçlarla çevrili bir şehir yolunun pastel bir illüstrasyonu İçinden arabaların geçtiği, ağaçlarla çevrili bir şehir yolunun pastel bir illüstrasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilir
bir gelecek
vizyonuna sahip
ekran

Misyonumuz

Herkese
hem bugün

hem de yarın daha

iyi bir yaşam

sunmak için
inovasyon

Çevre dostu

Yarınlar

daha yeşil

Daha yeşil bir
yarına doğru

LG OLED'in çevre dostu ürün yaşam döngüsünün resmedildiği grafikte, LED'e kıyasla daha az ekran paneli, çevre dostu ambalaj, düşük karbon emisyonu ve yeşil bir geri dönüşüm süreci gösterilir. LG OLED'in çevre dostu ürün yaşam döngüsünün resmedildiği grafikte, LED'e kıyasla daha az ekran paneli, çevre dostu ambalaj, düşük karbon emisyonu ve yeşil bir geri dönüşüm süreci gösterilir.

ÜRETİM

Çevre Dostu Ürün
Tasarımı

AMBALAJ

Eko Ambalaj

KULLANIM

Daha Az Karbon
Emisyonu**

İMHA

Atık Geri Kazanımı
ve Geri Dönüşüm

open
Çevre Dostu Sertifikası
  • SGS Eco Product logosu. SGS Eco Product logosu.

    Kaynak verimliliğine
    sahip olması ​​ve tehlikeli madde
    içermemesi nedeniyle verilmiştir

    - Üretim: Cd ve InP içermez
    - Kullanım: Kullanım sırasında enerji verimli
    - İmha: Yüksek geri dönüşüm verimliliği

  • CO2'yi Azaltmak için Carbon Trust logosu. CO2'yi Azaltmak için Carbon Trust logosu.

    Önceki yılın OLED'ine
    kıyasla karbon emisyonlarını
    üretimden imhaya kadar azalttığı
    için verilmiştir

    *"CO2 Azaltma" ayak izi etiketi yalnızca 65G2 ve 65C2 için geçerlidir.
    Diğer tüm G2 ve C2 modellerinde "CO2 Ölçülmüştür" etiketi bulunur.

  • UL ECV logosu. UL ECV logosu.

    Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanım
    oranı nedeniyle verilmiştir

    - Üretim: TV parçalarında geri dönüştürülmüş plastik kullanımı parts *LG OLED G2 ve C2 serisi, TV çerçevesi ve arka kapağı üzerinden Çevresel Talep Doğrulama sertifikası almıştır.
    Geri dönüştürülmüş içeriğin yüzdesi modele ve boyuta göre değişiklik gösterir.

close

Çevreye Saygılı Kullanım Ömrü

LG OLED ile
daha az atık
LG OLED, üretimden imha sürecine kadar her
adımda çevreye daha duyarlı şekilde tasarlanmıştır.
Arkadan aydınlatmasız ve ağırlıklı olarak metal kasaya sahip ekranlar,
diğer televizyonlara göre daha
az kaynak kullanır
ve size ulaşana kadar daha az karbon emisyonu üretir.
Televizyonunuzdan
ayrılma zamanı geldiğinde LG,
atık geri kazanımı sağlar.

*"CO2 Azaltma" ayak izi etiketi yalnızca 65G2 ve 65C2 için geçerlidir.
Diğer tüm G2 ve C2 modellerinde "CO2 Ölçülmüştür"
etiketi bulunur.

Ekolojik Ambalaj

Çevre
dostu ambalaj
LG OLED, içinde biyolojik tabanlı
bir uzaktan kumanda çantası bulunan geri
dönüştürülebilir bir karton kutu içinde sunulur.
Tüm malzemeler çevresel özelliklerine göre özenle seçilmiştir.
Ürünlerdeki Eko Etiket uyarısına
mutlaka bakın.
LG OLED'in çevre dostu ambalajı kullanılarak oluşturulan doğayla iç içe bir şehir görseli LG OLED'in çevre dostu ambalajı kullanılarak oluşturulan doğayla iç içe bir şehir görseli
2021 ve 2022 LG OLED'in 2022 modelinin %39 daha hafif olduğunu gösteren ölçeklerde bir çizimi 2021 ve 2022 LG OLED'in 2022 modelinin %39 daha hafif olduğunu gösteren ölçeklerde bir çizimi

Kompozit Elyaf

Gereksiz
ağırlıklardan kurtulun
Hafif, kompozit elyafın kullanıldığı LG OLED evo'nun
ağırlığı eskisinden %39 daha az*.
Bu da nakliye sırasında daha az karbon
emisyonu ve uzun yıllar kullandıktan sonra daha
kolay geri dönüşüm gibi avantajlar sağlar.

*65 C2 Döner Stant modeli, C1 serisinden %39 daha hafiftir.

Göz Konforu

Gözlerinize

iyi bakın

Daha konforlu bir görüntüyle
gözlerinizi koruyun

Yan yana duran LED ve OLED televizyonlar. Ekranda gösterilen renkli harfler, 'MAVİ IŞIK' kelimelerini oluşturacak şekilde bir araya gelir. LED'de mavi ışık parlarken OLED'de ses kapanır. Yan yana duran LED ve OLED televizyonlar. Ekranda gösterilen renkli harfler, 'MAVİ IŞIK' kelimelerini oluşturacak şekilde bir araya gelir. LED'de mavi ışık parlarken OLED'de ses kapanır.
Yan yana duran LED ve OLED televizyonlar. Ekranda gösterilen renkli harfler, 'MAVİ IŞIK' kelimelerini oluşturacak şekilde bir araya gelir. LED'de mavi ışık parlarken OLED'de ses kapanır. Yan yana duran LED ve OLED televizyonlar. Ekranda gösterilen renkli harfler, 'MAVİ IŞIK' kelimelerini oluşturacak şekilde bir araya gelir. LED'de mavi ışık parlarken OLED'de ses kapanır.

Düşük Mavi Işık

Ekranda geçirdiğiniz süre gözlerinizi yormasın
Eğlenceli içerikleri, ideal görüntü kalitesi
ve gözlerinizi yormayan bir deneyimle 1 izleyin.
LG OLED, yalnızca zararlı olmayan,
az miktarda mavi ışık yayar*.
Böylece televizyon .
karşısında geçirilen keyifli bir Pazar gününden
sonra bile gözleriniz enerjisini kaybetmez.

*LG OLED TV setleri, TUV-Eyesafe® tarafından düşük
mavi ışıklı ekranlar olarak onaylanmıştır.®.

Ayçiçeklerinin bir görüntüsü, her iki tarafta gösterilen LED ve LG OLED ile ortadan ikiye bölünmüştür. Ekran titremeleri yalnızca ekranın LED tarafında görünür. Ayçiçeklerinin bir görüntüsü, her iki tarafta gösterilen LED ve LG OLED ile ortadan ikiye bölünmüştür. Ekran titremeleri yalnızca ekranın LED tarafında görünür.

Titreşimsiz

Eğlenirken rahatlıktan
ödün vermeyin
Ekranda oluşan titremeler oldukça can sıkıcıdır.
Neredeyse görünmez olsa da uzun süre devam
ettiğinde gözlerimizi yorar.
LG OLED ise UL'den aldığı Flicker Free* sertifikası 2,3,4
sayesinde gözlerinizi korur.

*LG OLED TV panelleri, UL tarafından titreşimsiz olarak onaylanmıştır.

Duvara asılı LED ve LG OLED duvarın iki yanında sergilenir. Sahne gündüzden geceye geçerken, LED tarafı sürekli olarak LG OLED'den daha fazla yansıma yapar. Duvara asılı LED ve LG OLED duvarın iki yanında sergilenir. Sahne gündüzden geceye geçerken, LED tarafı sürekli olarak LG OLED'den daha fazla yansıma yapar.
Duvara asılı LED ve LG OLED duvarın iki yanında sergilenir. Sahne gündüzden geceye geçerken, LED tarafı sürekli olarak LG OLED'den daha fazla yansıma yapar. Duvara asılı LED ve LG OLED duvarın iki yanında sergilenir. Sahne gündüzden geceye geçerken, LED tarafı sürekli olarak LG OLED'den daha fazla yansıma yapar.

Rahatsızlık Vermeyen Parlama

Her ışıkta
daha az yansıma
LG OLED televizyonlar, sektörde
Rahatsızlık Vermeyen Parlama
Sertifikası*5,6.
alan ilk televizyonlardır.
Ortamınız ne kadar karanlık veya aydınlık olursa olsun,
ekran panelleri daha
rahat bir görüntü için orta düzeyde parlaklık üretir7.

* LG OLED TV panelleri, UL tarafından
Discomfort Glare Free olarak onaylanmıştır.

ESG

LG yenilikleri
ile dünya

artık parlak

yarınlara
hazır

SERTİFİKALI
SEE MORE
Her modelin
karşılaştırmasını inceleyin
prev
next
Ekran
  • OLED 8K
    120HZ

    Yenileme Hızı

    88" 77"
  • OLED evo 4K

    Brightness
    Booster Max ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    97" 83" 77" 65" 55"
  • OLED evo 4K

    Brightness
    Booster ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    120HZ

    Yenileme Hızı

    65" 55"
  • OLED 4K
    60HZ

    Yenileme Hızı

    65" 55" 48"
  • 4K OLED evo

    Brightness
    Booster Max ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    65"

*Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5. yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.

**5 yıllık panel garantisi 88Z2, 77Z2, 97G2, 83G2, 77G2, 65G2 ve 55G2'yi kapsar.

İşlemci
  • a9 5. Nesil 8K AI İşlemci logosu a9 5. Nesil 8K AI İşlemci logosu
  • a9 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a9 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
  • a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
  • a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
Tasarım

  • 88"

    Yer Standı

    77"

    Duvara Monte
    Galeri Tasarım
  • Duvara Monte Galeri Tasarım
    Kesintisiz Çerçeve
    Daha Hafif

    Kompozit Elyaf Malzeme

  • Kesintisiz çerçeve
    Daha hafif

    Kompozit Elyaf Malzeme

  • Dar çerçeve
  • Dar çerçeve
  • Şövale Tasarım
Görüntü
Kalitesi

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO

  • Dinamik Ton Eşleme

    Dinamik Ton Eşleme logosu Dinamik Ton Eşleme logosu

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO

    Hassas Detaylar ile

*HDR 10 Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

*%100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

*AI Picture Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

Ses
Kalitesi
  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    4.2 Ch. / 60W

    77"

    7.1.2

    Sanal Surround

  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.0 Ch. / 40W
    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Sanal Surround

  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    Sanal Surround

*AI Sound Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

AI / Smart
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • AirPlay2

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2
  • AirPlay2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır

* Amazon Alexa ve Airplay 2, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir, ancak hizmetin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Game
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • VRR
  • VRR

* HGiG, ALLM, eARC, tüm OLED ürünlerinde desteklenmektedir.

Connectivity
  • WiFi 6 logosu WiFi 6 logosu

    WIFI 6

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 6 logosu WiFi 6 logosu

    WIFI 6

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea
  • Wifi 5 logosu Wifi 5 logosu

    WIFI 5

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea
  • Wifi 5 logosu Wifi 5 logosu

    WIFI 5

    3 adet 3 adet
    HDMI 2.0 - 3ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • Genel Bakış

  • Ekran

  • Sinema

  • Oyun

  • Tasarım

  • Sürdürülebilirlik

  1. Düşük mavi ışık karşılaştırması, LG LED TV'ler ve LG OLED TV'ler arasında yapılmıştır.
  2. Titreşimsizlik sertifikasının sonuçları OLED panel testleriyle ilgilidir. Karşılaştırma, LG LED TV'lerle LG OLED TV'ler arasında yapılmıştır.
  3. Çekim koşulları: Hem OLED hem de LED için 120Hz ekran, varsayılan resim ayarı / deklanşör hızı: 50 FPS 120°.
  4. Sonuçlar, çekim ve oynatma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
  5. Sonuçlar, Unified Flare Rating (UGR) değerlendirme yöntemine dayanır.
  6. 70 lüks ile 300 lüks arasında TV izlerken UGR 22'den az olduğunda doğrulama yapılır.
  7. LG LED TV'lerle karşılaştırılmıştır.