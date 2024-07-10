Sürdürülebilirlik

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LGOLED LogoOLED'inizi seçin
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sürdürülebilir
bir gelecek
vizyonuna sahip
ekran
Misyonumuz
Herkese
hem bugün
hem de yarın daha
iyi bir yaşam
sunmak için
inovasyon
Çevre dostu
Yarınlardaha yeşil
Daha yeşil bir
yarına doğru
ÜRETİM
Çevre Dostu Ürün
Tasarımı
AMBALAJ
Eko Ambalaj
KULLANIM
Daha Az Karbon
Emisyonu**
İMHA
Atık Geri Kazanımı
ve Geri Dönüşüm
-
Kaynak verimliliğine
sahip olması ve tehlikeli madde
içermemesi nedeniyle verilmiştir
- Üretim: Cd ve InP içermez
- Kullanım: Kullanım sırasında enerji verimli
- İmha: Yüksek geri dönüşüm verimliliği
-
Önceki yılın OLED'ine
kıyasla karbon emisyonlarını
üretimden imhaya kadar azalttığı
için verilmiştir
*"CO2 Azaltma" ayak izi etiketi yalnızca 65G2 ve 65C2 için geçerlidir.
Diğer tüm G2 ve C2 modellerinde "CO2 Ölçülmüştür" etiketi bulunur.
-
Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanım
oranı nedeniyle verilmiştir
- Üretim: TV parçalarında geri dönüştürülmüş plastik kullanımı parts *LG OLED G2 ve C2 serisi, TV çerçevesi ve arka kapağı üzerinden Çevresel Talep Doğrulama sertifikası almıştır.
Geri dönüştürülmüş içeriğin yüzdesi modele ve boyuta göre değişiklik gösterir.
Çevreye Saygılı Kullanım Ömrü
daha az atık
adımda çevreye daha duyarlı şekilde tasarlanmıştır.
Arkadan aydınlatmasız ve ağırlıklı olarak metal kasaya sahip ekranlar,
diğer televizyonlara göre daha
az kaynak kullanır
ve size ulaşana kadar daha az karbon emisyonu üretir.
Televizyonunuzdan
ayrılma zamanı geldiğinde LG,
atık geri kazanımı sağlar.
*"CO2 Azaltma" ayak izi etiketi yalnızca 65G2 ve 65C2 için geçerlidir.
Diğer tüm G2 ve C2 modellerinde "CO2 Ölçülmüştür"
etiketi bulunur.
Ekolojik Ambalaj
dostu ambalaj
bir uzaktan kumanda çantası bulunan geri
dönüştürülebilir bir karton kutu içinde sunulur.
Tüm malzemeler çevresel özelliklerine göre özenle seçilmiştir.
Ürünlerdeki Eko Etiket uyarısına
mutlaka bakın.
Kompozit Elyaf
ağırlıklardan kurtulun
ağırlığı eskisinden %39 daha az*.
Bu da nakliye sırasında daha az karbon
emisyonu ve uzun yıllar kullandıktan sonra daha
kolay geri dönüşüm gibi avantajlar sağlar.
*65 C2 Döner Stant modeli, C1 serisinden %39 daha hafiftir.
Göz Konforu
Gözlerinizeiyi bakın
Daha konforlu bir görüntüyle
gözlerinizi koruyun
Düşük Mavi Işık
ve gözlerinizi yormayan bir deneyimle 1 izleyin.
LG OLED, yalnızca zararlı olmayan,
az miktarda mavi ışık yayar*.
Böylece televizyon .
karşısında geçirilen keyifli bir Pazar gününden
sonra bile gözleriniz enerjisini kaybetmez.
*LG OLED TV setleri, TUV-Eyesafe® tarafından düşük
mavi ışıklı ekranlar olarak onaylanmıştır.®.
Titreşimsiz
ödün vermeyin
Neredeyse görünmez olsa da uzun süre devam
ettiğinde gözlerimizi yorar.
LG OLED ise UL'den aldığı Flicker Free* sertifikası 2,3,4
sayesinde gözlerinizi korur.
*LG OLED TV panelleri, UL tarafından titreşimsiz olarak onaylanmıştır.
Rahatsızlık Vermeyen Parlama
daha az yansıma
Rahatsızlık Vermeyen Parlama
Sertifikası*5,6.
alan ilk televizyonlardır.
Ortamınız ne kadar karanlık veya aydınlık olursa olsun,
ekran panelleri daha
rahat bir görüntü için orta düzeyde parlaklık üretir7.
* LG OLED TV panelleri, UL tarafından
Discomfort Glare Free olarak onaylanmıştır.
ESG
LG yenilikleri
ile dünya
artık parlak
yarınlara
hazır
karşılaştırmasını inceleyin
-
Z2SATIŞ NOKTALARI
-
G2SATIŞ NOKTALARI
-
C2SATIŞ NOKTALARI
-
CSSATIŞ NOKTALARI
-
A2SATIŞ NOKTALARI
-
EaselSATIŞ NOKTALARI
-
OLED 8K120HZ
Yenileme Hızı88" 77"
-
OLED evo 4K
Brightness
Booster Max ile120HZ
Yenileme Hızı97" 83" 77" 65" 55"
-
OLED evo 4K
Brightness
Booster ile120HZ
Yenileme Hızı83" 77" 65" 55" 48" 42"
-
OLED 4K120HZ
Yenileme Hızı65" 55"
-
OLED 4K60HZ
Yenileme Hızı65" 55" 48"
-
4K OLED evo
Brightness
Booster Max ile120HZ
Yenileme Hızı65"
*Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5. yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.
**5 yıllık panel garantisi 88Z2, 77Z2, 97G2, 83G2, 77G2, 65G2 ve 55G2'yi kapsar.
-
88"Yer Standı
77"Duvara Monte
Galeri Tasarım
-
Duvara Monte Galeri Tasarım
Kesintisiz Çerçeve
Daha Hafif
Kompozit Elyaf Malzeme
-
Kesintisiz çerçeveDaha hafif
Kompozit Elyaf Malzeme
-
Dar çerçeve
-
Dar çerçeve
-
Şövale Tasarım
Kalitesi
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
-
Dinamik Ton Eşleme
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
*HDR 10 Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
*%100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
*AI Picture Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
Kalitesi
-
4.2 Ch. / 80W
88"4.2 Ch. / 60W
77"7.1.2
Sanal Surround
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
Sanal Surround
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
Sanal Surround
-
2.0 Ch. / 40W7.1.2
Sanal Surround
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Sanal Surround
-
4.2 Ch. / 80W5.1.2
Sanal Surround
*AI Sound Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
AirPlay2
DaimaHazır
-
Airplay 2
-
AirPlay2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
* Amazon Alexa ve Airplay 2, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir, ancak hizmetin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
-
VRR
* HGiG, ALLM, eARC, tüm OLED ürünlerinde desteklenmektedir.
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
- Düşük mavi ışık karşılaştırması, LG LED TV'ler ve LG OLED TV'ler arasında yapılmıştır.
- Titreşimsizlik sertifikasının sonuçları OLED panel testleriyle ilgilidir. Karşılaştırma, LG LED TV'lerle LG OLED TV'ler arasında yapılmıştır.
- Çekim koşulları: Hem OLED hem de LED için 120Hz ekran, varsayılan resim ayarı / deklanşör hızı: 50 FPS 120°.
- Sonuçlar, çekim ve oynatma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Sonuçlar, Unified Flare Rating (UGR) değerlendirme yöntemine dayanır.
- 70 lüks ile 300 lüks arasında TV izlerken UGR 22'den az olduğunda doğrulama yapılır.
- LG LED TV'lerle karşılaştırılmıştır.