Sürdürülebilirlik

- Üretim: TV parçalarında geri dönüştürülmüş plastik kullanımı parts *LG OLED G2 ve C2 serisi, TV çerçevesi ve arka kapağı üzerinden Çevresel Talep Doğrulama sertifikası almıştır. Geri dönüştürülmüş içeriğin yüzdesi modele ve boyuta göre değişiklik gösterir.

*"CO2 Azaltma" ayak izi etiketi yalnızca 65G2 ve 65C2 için geçerlidir. Diğer tüm G2 ve C2 modellerinde "CO2 Ölçülmüştür" etiketi bulunur.

Çevreye Saygılı Kullanım Ömrü

LG OLED ile

daha az atık

LG OLED, üretimden imha sürecine kadar her

adımda çevreye daha duyarlı şekilde tasarlanmıştır.

Arkadan aydınlatmasız ve ağırlıklı olarak metal kasaya sahip ekranlar,

diğer televizyonlara göre daha

az kaynak kullanır

ve size ulaşana kadar daha az karbon emisyonu üretir.

Televizyonunuzdan

ayrılma zamanı geldiğinde LG,

atık geri kazanımı sağlar.



*"CO2 Azaltma" ayak izi etiketi yalnızca 65G2 ve 65C2 için geçerlidir.

Diğer tüm G2 ve C2 modellerinde "CO2 Ölçülmüştür"

etiketi bulunur.