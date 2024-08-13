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LG TONE Free FP9 Gerçek Kablosuz Bluetooth Kulaklık - Plug & Wireless ve UVnano Özellikli
LG TONE Free FP9 Gerçek Kablosuz Bluetooth Kulaklık - Plug & Wireless ve UVnano Özellikli
*CES İnovasyon Ödülleri, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.
Pencereden dışarı bakan bir kadın görüntüsü, gün batımında sahilde müzik dinleyen bir kadın ve kulaklık takan bir kadın. Resmin yanında Meridian logosu vardır.
Prestijli İngiliz Markası, MERIDIAN
Birinci sınıf bir alana yerleştirilmiş iki Meridian Audio görüntüsü.
MERIDIAN Ne Diyor?
- John Buchanan, Meridian Audio CEO'su -
MERIDIAN Ne Diyor?
MERIDIAN'ın Lider Teknolojileri
Meridian sesi ile ilgili dört resimden oluşan bir kolaj.
"Net ve Uzamsal Ses" yazısı
Kompakt Bir Cihazda Üstün Kaliteli Ses
Önde gelen bir Meridian teknolojisi olan HSP, net ve uzamsal sese sahip gerçek hoparlörlerle dinleme deneyimini simüle eder. Bluetooth 5.2, orijinal sesi doğru bir şekilde yeniden üretmek için ses kaybını en aza indirir. TONE Free uygulaması, Büyüleyici, Doğal, Bass Boost, Treble Boost ve 3D Sound Stage EQ ön ayarlarını seçmenize veya kendi EQ'nuzu özelleştirmenize olanak tanır.
*Sürücü diyaframının etkin alanı önceki modele göre yaklaşık %75.5 oranında iyileştirilmiştir.
Kablosuz Özgürlüğe Takılın
TONE Free'nin kablosuz bağlantı işlevini standart kulaklıkla karşılaştırarak işlevin uygunluğunu gösteren sahne. Bu sahne, standart kulaklık veya TONE Free ile uçuş eğlencesinin keyfini çıkarmanın, kabloları takılı bir kulaklık takmanın ve TONE Free'nin, kutunun AUX kablolarını uçuş eğlence ekranına bağlayarak kulak içi kulaklıkları eşleştirmenin karşılaştırmalı bir görüntüsünü gösterir.
*Şarj işlevi yalnızca AUX kablolu cihazlarla uyumludur.
*Tak-Çalıştır ve Kablosuz özelliği bazı oyun konsollarıyla kullanılamaz ve uyumluluk cihaza göre değişiklik gösterir.
Eskisinden Daha Az Gürültü. Her Zamankinden Daha Büyüleyici
TONE Free'nin sol tarafında gürültünün grafik görüntüsü ve sağ tarafında azaltılmış gürültüye sahip bir grafik.
Artık Ortam Sesini Kişiselleştirebilirsiniz
Ortam modu, kulaklık takılıyken yaya geçidinden geçmeye benzer. Sohbet modu, kulaklık takan bir adamla konuşan kadının piktogramıdır.
*UVnano, UV ve değer birimi olan nanometreden türetilmiş bileşik bir kelimedir.
*UV LED ışığı görünmezdir ve yalnızca şarj kutusu, kulaklıklar içindeyken kapatıldığında etkinleştirilir. Mavi mod ışığı yalnızca estetik amaçlıdır ve şarj kutusu kapağı açıldığında görünür.
Her Gün Yeni Gibi
Avuç içinde TONE Free'nin bir görüntüsü.
Hipoalerjenik ve Rahat
Beyaz kulaklıkların ve 3 boyutlu kulaklık setinin resmi: Büyük, Orta ve Küçük.
*Bu cihaz veya herhangi bir parçası, herhangi bir sağlık sorununu önlemek veya tedavi etmek için tasarlanmamıştır veya imal edilmemiştir; tıbbi bir cihaz değildir, tıbbi bir cihaz olarak veya tıbbi bir cihaz yerine kullanılamaz.
*Silikon jel başlığın ana malzemesi, ISO 10993 ve USP Sınıf VI şartlarını karşılar.
*LG'nin benzersiz, deniz kabuğu şeklindeki tasarımı şu anda AB, İngiltere, Rusya, Avustralya, Çin ve Kore'de tescillidir.
LG'nin Kulak Araştırması Hikayesini Okuyun
Mükemmel Uyuma Kavuşun
3 boyutlu kulak modelleme görüntüsünün toplam 4 aşamada geliştirildiği bir görüntü.
Konfor ve Stil için Optimize Edildi
*Bu cihaz veya herhangi bir parçası, herhangi bir sağlık sorununu önlemek veya tedavi etmek için tasarlanmamıştır veya imal edilmemiştir; tıbbi bir cihaz değildir, tıbbi bir cihaz olarak veya tıbbi bir cihaz yerine kullanılamaz.
*Silikon jel başlığın ana malzemesi, ISO 10993 ve USP Sınıf VI şartlarını karşılar.
Kaliteli Sohbetler İçin Üretildi
Kulaklıkların perspektif görüntüsü, kulaklık görüntüsündeki 3 mikrofon kelimesiyle birlikte Dış Mikrofon, İç Mikrofon ve Sesli Mikrofonunun konumunu gösterir.
Gizliliğinizi Koruyan Kulaklıklar
Elinde kulaklık tutan ve mikrofon gibi arama yapan bir kadın görüntüsü.
*Müzik dinlerken standart oynatma süresi.
**Kulaklık pilleri ve kutu pili, Aktif Gürültü Engelleme işlevi kapatıldığında sırasıyla 10 ve 24 saat dayanır.
*Kulaklıklar içindeyken kutuyu 5 dakika şarj ettikten sonra 1 saatlik müzik çalabilirsiniz.
*IPX4, her yönden su sıçramalarına karşı dayanıklıdır.
TONE Free Deneyiminizi Uygulamayı ile Tamamlayın
TONE Free Uygulaması, çeşitli seçeneklerle yaşam tarzınızı kişiselleştirmenize olanak tanır.
Ayrıca, periyodik yazılım güncellemeleriyle yeni özelliklerin kilidini açın veya mevcut özellikleri yenileyin.
Cep telefonunun TONE Free LAB ekranının ve yanındaki TONE Free ürününün bir görüntüsü. Resmin altında, toplam beş TONE Free APP işlevi (EQ Özelleştirme, Ortam Sesi Kontrolü, Dokunmatik Ayarı, TONE Free LAB ve Kulaklıklarımı Bul) listelenir.
Formunuzu stil ile yenileyin
*Kulak içi kulaklıktaki mikrofon, iç kulak seslerini daha az Ortam gürültüsü ile yakalar.
*Ürün renkleri farklı zamanlarda piyasaya sunulabilir. Mevcut renkler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
LG TONE Free Serisi
|Özellikler
|FP9
|FN7
|FN6
|
LG TONE Free FP9
|
LG TONE Free FN7
|
LG TONE Free FN6
|Aktif Gürültü Engelleme (ANC)
|O
|O
|X
|Uvnano
|O
|O
|O
|Medikal Uyumlu Jel Başlıklar
|O
|O
|O
|3D Ses
|O
|X
|X
|Plug & Wireless
|O
|X
|X
|Mikrofon Sistemi
|3MIC
|3MIC
|2MIC
|Ambiyans Modu (LAS)
|O
|O
|O
|Fısıltı Modu
|O
|X
|X
|Çoklu Eşleme
|O
|X
|X
|Hızlı Eşleme
|O
|X
|X
|Pil Ömrü (ANC modu kapalıyken)
|24 Saate Kadar (Kulaklık 10 Saat/ Şarj Kutusu ile 24 Saat)
|21 saate kadar (Kulaklık 7 saat / Kutu 14 saat)
|18 saate kadar (Kulaklık 6 saat / Kutu 12 saat)
|Suya Dayanıklılık
|IPX4
|IPX4
|IPX4
|Uyumluluk
|Android / iOS
|Android / iOS
|Android / iOS
|Renk
|İnci Beyazı, Altın Rengi, Kömür Siyahı
|Siyah, Beyaz
|Beyaz
Tüm Özellikler
BOYUT(G X Y X D MM)
-
Ürün Boyutu (G x Y x D) mm
21,2 x 28,3 x 23,2
-
Şarj Kutusu Boyutu (G x Y x D) mm
54,5 x 54,5 x 30,0
AĞIRLIK(KG)
-
Ürün Net Ağırlık (kg)
0.0052
-
Şarj Kutusu Net Ağırlık (kg)
0.0367
ÜRÜN KUTUSU
-
Boyut (G x Y x D) mm
475 x 125 x 282
-
Ağırlık (kg)
0.482
ŞARJ PORTU BILGILERI
-
USB Type-C
Var
GÖSTERGE BILGILERI
-
Gösterge Tipi
LED Gösterge 1
(BT, Güç açık, Pil)
LED Gösterge 2
(UVnano)
BAĞLANTI
-
Bluetooth Sürümü
5.2
-
BLE desteği
Var
-
Google Hızlı Eşleştirme Hizmeti
Var
HOPARLÖR
-
Açık / Yarı Açık / Kanal
Kanal
-
Birim türü (BA, Dinamik, vb.) ve Boyutu
Dyn 8Φ
SES ÇÖZÜMÜ
-
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)
Var
-
Ortam Modu
Var
-
Talk Thru
Var
MIKROFON
-
Mikrofon tipi (C Mic / D Mic / kemik iletimli mikrofon vb.)
Dijital MEMS
-
Mikrofon Sayısı
3 çift
-
İşlev başına mikrofon sayısı
2 çift (Arama için), 1 çift (ANC için)
MIKROFON ÇÖZÜMÜ
-
NR/EC
Var
-
Diğerleri (kemik iletim, kulak içi vb.)
Kulak içi (3 mikrofon)
EQ
-
Meridian Ses Efekleri
Var
-
Meridian EQ (Doğal, Büyüleyici)
Var
-
LG EQ (Bass Boost, Treble Boost)
Var
-
Özelleştirilmiş EQ
Var
-
Stereofonik Ses
Var
ÜRÜN BATARYASI
-
Batarya Türü
Lityum + iyon
-
Batarya Kapasitesi
68 mAh * 2
-
Batarya Şarj Süresi
1 saat içinde
-
Batarya Ömrü (Kulaklıklarda Müzik Çalma)
6 saat (ANC ile)
10 saat (ANC olmadan)
-
Batarya Hızlı Şarj Süresi / Pil Kullanım Ömrü
5 dakika / 1 saat
ŞARJ KUTUSU BATARYASI
-
Batarya Türü
Lityum + iyon
-
Batarya Kapasitesi
390 mAh
-
Batarya Şarj süresi
2 saat içinde
TOPLAM BATARYA
-
Batarya Ömrü (Şarj Kutusu ile Müzik Çalma)
15 saat (ANC ile)
24 saat (ANC olmadan)
BLUETOOTH AUDIO CODEC
-
SBC
Var
-
AAC
Var
KOLAYLIK
-
Çoklu Eşleştirme
Var (5 birim desteklenir)
-
Hizlı Eşleştirme
Var
-
Hızlı Şarj
Var
-
Yükseltme Yöneticisi (FOTA)
Var (kutu desteklenmez)
-
Tamamlayıcı Uygulama (Android/iOS)
Var
-
Sesli komut (Google Asistan, Siri)
Var
-
Su / Sıçrama Koruması
IPX4
-
Hijyen Yönetimi (UV çözümü)
UVC
-
Mod Aydınlatması
Var
-
Aşınma Sensörü
Var
-
Sesli Komut (Desteklenen Diller)
İngilizce
-
TONE Free Uygulaması
Var
-
Tak-Çalıştır ve Kablosuz
Var
-
Uygulama şarj durumu göstergesi (kulaklık)
Var
-
Uygulama şarj durumu ekranı (kutu)
Var
KONTROL
-
Dokunmatik
Var
AKSESUAR
-
Basit Kılavuz
İngilizce, Türkçe
-
Garanti Kartı Dili
Türkçe
-
Şarj kablosu
Var
-
WEEE Kartı
Var
-
Ekstra Jel Başlıklar
L,S
-
Medikal Uyumlu Silikon Jel
Var
-
AUX (3,5Φ) - USB Kablosu
Var
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