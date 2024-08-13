LG TONE Free FP9 Gerçek Kablosuz Bluetooth Kulaklık - Plug & Wireless ve UVnano Özellikli

*Bu cihaz veya herhangi bir parçası, herhangi bir sağlık sorununu önlemek veya tedavi etmek için tasarlanmamıştır veya imal edilmemiştir; tıbbi bir cihaz değildir, tıbbi bir cihaz olarak veya tıbbi bir cihaz yerine kullanılamaz.

*Silikon jel başlığın ana malzemesi, ISO 10993 ve USP Sınıf VI şartlarını karşılar.