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Perguntas frequentes
QNED no es OLED: ¿supone realmente una diferencia para el fútbol?
Más de lo que esperaba, la verdad. Los colores eran vivos sin parecer falsos, y el movimiento rápido se mantenía nítido, sin manchas cuando los jugadores esprintaban. OLED tiene negros más profundos y mejores ángulos de visión, sin duda. Pero para el fútbol en directo, donde se necesitan colores brillantes y precisos y un movimiento limpio, la QNED se mantiene a la altura y ofrece un rendimiento sólido para los deportes en directo.
La barra de sonido, ¿viene con un lío de cables?
El subwoofer es completamente inalámbrico, así que no hay cables. Entre el televisor y la barra de sonido sólo hay un cable HDMI. En la práctica: un cable de alimentación para el televisor, otro para la barra de sonido y esa única conexión HDMI. El subwoofer va donde quieras.
75 pulgadas en la sala de estar de un apartamento normal, ¿cabe?
Mejor de lo que cabría esperar. La distancia de visualización 4K recomendada coincide con la distancia a la que la mayoría de la gente se sienta desde el sofá. Los finos biseles hacen que parezca más pequeño en la habitación de lo que sugiere la hoja de especificaciones.
¿Hay algún truco específico para el fútbol que vaya más allá del modo de fotografía deportiva?
Sinceramente, mi truco favorito es el que no se toca. Pones un partido y el televisor ajusta tranquilamente el color, el contraste y la nitidez a lo que haya en pantalla. Lo configuras una vez, te olvidas y a ver el fútbol, ya está.
¿Están disponibles los principales servicios de streaming?
Los grandes -Netflix, Prime Video, Disney+ y Max- son compatibles en Brasil, México, Chile y Perú.Globoplay google Cast está disponible en Brasil. Google Cast está integrado, por lo que emitir desde tu teléfono es sencillo. La disponibilidad de la aplicación puede variar según el país y el modelo, por lo que vale la pena comprobarlo localmente.