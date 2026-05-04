Pré-jogo - Pronto para o pontapé inicial

Antes mesmo de a partida começar, a experiência de configuração define o tom. A tela de 75 polegadas foi a primeira coisa que notei. Ela é grande, sem dúvida, mas graças às bordas finas, ele não parecia muito grande. Ele se integrou perfeitamente ao cômodo, oferecendo uma presença imponente sem dominar o espaço.

A configuração da barra de som foi igualmente simples. Um único cabo HDMI conectou a TV e a barra de som, enquanto o subwoofer sem fio foi emparelhado automaticamente. O processo foi intuitivo e eficiente, com o mínimo de esforço necessário para colocar tudo em funcionamento. Em poucos minutos, eu estava pronto para entrar na partida.

Quando o jogo começou, o sistema estava totalmente operacional e eu estava pronto para avaliar seu desempenho.