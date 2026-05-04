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Close-up de uma chuteira correndo na grama molhada

LG QNED TV:
Futebol em
grandes jogos,
Em casa

Caixa da TV LG QNED Abaixo
Caixa da TV LG QNED Acima
Caixa da TV LG QNED Meio
TV LG QNED AI exibindo um jogador de futebol e o texto promocional 'É melhor do que uma TV, é uma LG' com ícones de recursos para Modo Esportes, Controle AI Magic, Xbox, +650 Canais Grátis e AI
O tech reviewer Rafinha

※ Este conteúdo foi criado em parceria com a LG Electronics.
O revisor recebeu o produto para fins de análise.
Todas as observações refletem experiência prática pessoal e opinião honesta.

Geek Antenado testa a TV LG QNED e o Soundbar durante uma partida de futebol ao vivo.

Esta é a sensação de uma experiência real de visualização em casa.

Não houve salas de demonstração, nem montagens encenadas. Eu sou o Rafinha do Geek Antenado. Levei a TV LG QNED e o Soundbar para minha própria sala de estar e os testei da maneira mais importante - durante uma partida de futebol real, em meu próprio sofá, com meus próprios olhos.
Como sempre, minha pergunta era simples: ele realmente parece diferente quando você o usa? Eis o que descobri.
Rafinha segurando um controle remoto e fazendo um review em frente a uma câmera

Oi, eu sou o Rafinha
do Geek Antenado.

Oi, eu sou o Rafinha do Geek Antenado. Sou um revisor de tecnologia e minhas análises sempre começam com uma pergunta:
a sensação é realmente diferente quando você o usa?

De TVs a smartphones e laptops, essa pergunta nunca muda. Desta vez, coloquei a TV LG QNED e o Soundbar à prova com um objetivo em mente: assistir ao futebol em casa é diferente? Fiz o teste completo, desde a configuração até o apito final.

Pré-jogo - Pronto para
o pontapé inicial

Antes mesmo de a partida começar, a experiência de configuração define o tom. A tela de 75 polegadas foi a primeira coisa que notei. Ela é grande, sem dúvida, mas graças às bordas finas, ele não parecia muito grande. Ele se integrou perfeitamente ao cômodo, oferecendo uma presença imponente sem dominar o espaço.

A configuração da barra de som foi igualmente simples. Um único cabo HDMI conectou a TV e a barra de som, enquanto o subwoofer sem fio foi emparelhado automaticamente. O processo foi intuitivo e eficiente, com o mínimo de esforço necessário para colocar tudo em funcionamento. Em poucos minutos, eu estava pronto para entrar na partida.

Quando o jogo começou, o sistema estava totalmente operacional e eu estava pronto para avaliar seu desempenho.

Close-up do Rafinha conectando um cabo HDMI a uma soundbar em frente a uma tela de TV

Configuração perfeita, design elegante, e pronto para ser usado em minutos.

Rafinha sorrindo e apontando para uma soundbar que ele está segurando, com uma TV mostrando um jogo de futebol ao fundo
Rafinha em pé e apontando para uma TV grande mostrando um estádio de futebol lotado, enquanto segura um controle remoto
Rafinha apontando um controle remoto para uma tela de TV que exibe um menu de preferência de imagem

First Whistle -
A grama me contou tudo

Quando a partida começou, a primeira coisa que me chamou a atenção não foram os jogadores - foi a grama. Pode parecer trivial, mas nos esportes, esses detalhes são importantes. Se a cor estiver saturada demais, pode parecer artificial e cansativa. Se for muito fraca, a vibração do jogo se perderá.

Um jogador de futebol que parece sair da tela vibrante de uma TV LG QNED para chutar a bola
Rafinha vibrando ao assistir a um jogo de futebol em uma tela vívida e nítida

Cores naturais, detalhes nítidos - perfeito para cada jogo na tela grande.

A TV LG QNED alcançou um equilíbrio que parecia natural. O verde do gramado não era excessivamente vívido ou opaco - era realista e agradável aos olhos. Esse nível de precisão de cores é particularmente importante para sessões de visualização prolongadas, em que a fadiga visual pode se tornar um problema. Em uma tela de 75 polegadas, manter essa consistência em toda a tela não é pouca coisa. A torcida, as camisas, a grama e o movimento permaneceram coesos e nítidos durante toda a partida.

Rafinha vibrando com as mãos levantadas ao assistir a um jogo de futebol em uma tela vívida e nítida

*O QNED e o QNED evo apresentam soluções de cores diferentes, cada uma utilizando a mais recente e exclusiva tecnologia de gama de cores ampla da LG, que substitui os pontos quânticos tradicionais.
*Certificação de 100% do volume de cor
① órgão certificador: Intertek
② data de referência da certificação: dezembro de 2024
③ Escopo da certificação: todos os modelos de aparelhos de TV QNED 2025
④ Detalhes da certificação (número do certificado): A medição do volume de cor atende ou excede 100% do tamanho do volume de cor padrão DCI-P3 (24KRQ1050-01)

Rafinha assistindo a uma tela com o Modo Esportes desligado Desativado
Rafinha assistindo a uma tela com o Modo Esportes ligado Ativado

Um olhar mais atento - O que acontece quando eu desligo as coisas

Sempre que uma TV me impressiona, gosto de ir mais a fundo para entender o que está motivando o desempenho, Desativei metodicamente as principais configurações para ver seu impacto.

Primeiro, desativei o controle de movimento com ajuste esportivo. A diferença foi imediatamente perceptível-Sequências de passagem rápida introduziram desfoque de movimento que interrompeu a clareza da ação. A reativação do recurso e o ajuste fino da nitidez do movimento restauraram a nitidez, deixando claro o quanto essa configuração contribui para a experiência de visualização.

Em seguida, testei os recursos de upscaling. Assistir a uma transmissão em FHD em uma tela 4K muitas vezes pode revelar limitações, mas a tecnologia de upscaling da LG QNED TV apresentou resultados impressionantes. Quando desliguei o upscaling, fiquei surpreso ao ver que o upscaling não era tão bom quanto eu esperava, a queda na qualidade foi evidente: os números das camisas perderam a nitidez, as texturas dos gramados pareciam planas e as expressões faciais dos jogadores durante os principais momentos ficaram mais difíceis de discernir. A reativação do upscaling trouxe de volta os detalhes, demonstrando a eficácia com que a TV aprimora o conteúdo de baixa resolução.

Esse tipo de teste destaca a importância dos recursos que funcionam discretamente em segundo plano. Não se trata dos nomes dos recursos, mas da diferença tangível que eles fazem.

*Em comparação com a Smart TV de nível básico do mesmo ano com o processador Alpha 5 AI de 6ª geração, com base na comparação de especificações internas.
*Super Upscaling 4K: A qualidade da imagem do conteúdo com upscaling pode variar de acordo com a resolução da fonte.

Os detalhes do uniforme e a textura da grama tornados mais nítidos pelo 4K super upscaling

Recursos de bastidores que elevam discretamente a clareza e os detalhes onde mais importa.

Além da tela -
A barra de som mudou a sala

Rafinha configurando uma soundbar usando um controle remoto ao assistir a um jogo de futebol
Rafinha assistindo a um jogo de futebol com um amigo e apontando para a tela da TV
Uma soundbar da LG e um controle remoto posicionados em frente a uma TV LG QNED
Rafinha configurando uma soundbar usando um controle remoto ao assistir a um jogo de futebol
Rafinha assistindo a um jogo de futebol com um amigo e apontando para a tela da TV
Uma soundbar da LG e um controle remoto posicionados em frente a uma TV LG QNED

O som me atraiu - cada torcida, cada estrondo, cada quase acidente parecia vivo.

Rafinha sorrindo ao usar um controle remoto para alterar as configurações
Soundbar LG representa o áudio envolvente do futebol com ondas sonoras dinâmicas e graves profundos

Se a qualidade da imagem for muito alta, o sistema de som elevou ainda mais a experiência.
A barra de som adicionou imediatamente profundidade e dimensão ao áudio. O comentário parecia mais presente, como se o locutor estivesse posicionado diretamente na minha frente. O ruído da multidão se expandiu pela sala, criando uma sensação de imersão que os alto-falantes de TV padrão simplesmente não conseguem reproduzir.

O subwoofer acrescentou outra camada de realismo. Durante um gol, o estrondo de baixa frequência ressoou pela sala, criando uma sensação tátil que aumentaram o drama do momento. Até mesmo sons sutis, como o gemido coletivo da multidão após um quase acidente, foram reproduzidos com clareza e impacto.

Essa combinação de desempenho visual e de áudio criou uma experiência mais envolvente e realista. Para os entusiastas de esportes, essa configuração oferece uma atualização significativa em relação aos sistemas convencionais de visualização em casa.

*Soundbar S40T: As especificações técnicas e a disponibilidade de recursos podem variar de acordo com o modelo e a região.

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HISTORIASMAI

Como eu o preparei no dia do jogo

Iraramente confio nas configurações padrão de qualquer dispositivo, e a LG QNED TV não foi exceção.
Esta é a configuração que considero mais eficaz:

Rafinha usando o controle remoto para selecionar o modo Esportes no menu de configurações de imagem
Rafinha usando o controle remoto para selecionar o modo Som IA Pro no menu de configurações de som

Configurações de imagem

Selecionei o modo esportivo para otimizar o manuseio de movimentos e ajustei a temperatura da cor para um tom ligeiramente mais quente. Isso garantiu que o gramado tivesse uma aparência natural sem parecer excessivamente vibrante. O upscaling de IA permaneceu ativo durante todo o tempo, pois melhorou visivelmente a clareza das transmissões em FHD.

Configurações de áudio

Usei o modo AI da barra de som, que ajustou dinamicamente o equilíbrio do áudio com base na cena. Os comentários foram enfatizados durante o jogo, enquanto o ruído da multidão e os efeitos de graves foram aprimorados durante os principais momentos. A desativação desse modo revelou o quanto ele contribuiu para a experiência geral. Esses ajustes foram implementados rapidamente e fizeram uma diferença notável na qualidade geral da partida.

Rafinha assistindo a um jogo de futebol vibrante em uma LG QNED TV

As pequenas coisas que
me mantiveram no sofá

Vários recursos menores acrescentaram conveniência e aprimoraram a experiência. O Multi View me permitiu exibir as estatísticas do jogador junto com a transmissão ao vivo, eliminando a necessidade de uma segunda tela. Os comandos de voz por meio do Magic Remote facilitaram a troca de canais ou o ajuste de configurações sem interromper o fluxo da partida.

Além disso, com os aplicativos de streaming integrados, pude alternar entre esportes ao vivo e conteúdo sob demanda sem precisar mudar de entrada. Esses recursos podem não chamar a atenção, mas contribuem para uma experiência de visualização mais suave e agradável.

Extras convenientes que tornam toda a experiência mais suave e agradável.

*Espelhe a tela do seu dispositivo por meio do Google Cast e AirPlay e divida a tela em dois monitores independentes para entretenimento em várias telas sem interrupções. As configurações de imagem e áudio são idênticas em ambas as telas.
*Apple, o logotipo da Apple, Apple TV, AirPlay apple Inc. e HomeKit são marcas registradas da Apple Inc.
*Suporte para AirPlay 2, HomeKit e Google Cast podem variar de acordo com a região e o idioma.
*Controle remoto AI Magic:
- O design, disponibilidade e recursos de o IA Mágica Remoto pode variar por região e suportado idioma, mesmo para o mesmo modelo.
- Alguns recursos pode exigir e internet conexão.
- IA com base voz reconhecimento é somente disponível em países onde natural idioma processamento (PNL) é suportado em o relevante idioma.
*Streaming / webOS 25: o conteúdo e os aplicativos disponíveis podem variar de acordo com o país, o produto e a região.

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Tempo integral -
O Veredicto Honesto

Multidões nítidas de futebol dentro da tela de uma LG QNED TV

Desempenho equilibrado, som envolvente e configuração sem esforço - essa combinação faz tudo certo.

Rafinha finalizando uma análise

Depois de várias partidas com essa configuração, minha conclusão é direta: a LG QNED TV e o Soundbar proporcionam uma experiência coesa e completa.

A qualidade da imagem é consistente e agradável aos olhos, mesmo durante sessões de visualização prolongadas. O sistema de som acrescenta profundidade e imersão, tornando a partida mais envolvente. O processo de configuração foi eficiente e os recursos adicionais aumentaram a conveniência sem complicar demais a experiência.

Embora nenhum sistema seja perfeito, essa combinação atinge um equilíbrio que o torna um forte concorrente para quem deseja atualizar sua configuração de visualização doméstica.

Eu sou o Rafinha do Geek Antenado. Valeu por assistir.

Rafinha animado ao abrir a caixa de uma nova Soundbar LG com a caixa de uma LG QNED TV ao fundo
Rafinha usando uma câmera em um tripé para fotografar um jogo de futebol exibido na tela da TV
Close-up de uma soundbar LG mostrando os logotipos dts, Dolby Audio, Bluetooth e HDMI
Rafinha editando um vídeo em um laptop

Prepare sua casa para viver cada lance da partida

Perguntas frequentes

Q.

QNED no es OLED: ¿supone realmente una diferencia para el fútbol?

R.

Más de lo que esperaba, la verdad. Los colores eran vivos sin parecer falsos, y el movimiento rápido se mantenía nítido, sin manchas cuando los jugadores esprintaban. OLED tiene negros más profundos y mejores ángulos de visión, sin duda. Pero para el fútbol en directo, donde se necesitan colores brillantes y precisos y un movimiento limpio, la QNED se mantiene a la altura y ofrece un rendimiento sólido para los deportes en directo.

Q.

La barra de sonido, ¿viene con un lío de cables?

R.

El subwoofer es completamente inalámbrico, así que no hay cables. Entre el televisor y la barra de sonido sólo hay un cable HDMI. En la práctica: un cable de alimentación para el televisor, otro para la barra de sonido y esa única conexión HDMI. El subwoofer va donde quieras.

Q.

75 pulgadas en la sala de estar de un apartamento normal, ¿cabe?

R.

Mejor de lo que cabría esperar. La distancia de visualización 4K recomendada coincide con la distancia a la que la mayoría de la gente se sienta desde el sofá. Los finos biseles hacen que parezca más pequeño en la habitación de lo que sugiere la hoja de especificaciones.

Q.

¿Hay algún truco específico para el fútbol que vaya más allá del modo de fotografía deportiva?

R.

Sinceramente, mi truco favorito es el que no se toca. Pones un partido y el televisor ajusta tranquilamente el color, el contraste y la nitidez a lo que haya en pantalla. Lo configuras una vez, te olvidas y a ver el fútbol, ya está.

Q.

¿Están disponibles los principales servicios de streaming?

R.

Los grandes -Netflix, Prime Video, Disney+ y Max- son compatibles en Brasil, México, Chile y Perú.Globoplay google Cast está disponible en Brasil. Google Cast está integrado, por lo que emitir desde tu teléfono es sencillo. La disponibilidad de la aplicación puede variar según el país y el modelo, por lo que vale la pena comprobarlo localmente.

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