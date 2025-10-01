50 inch LG NANO 4K UHD AI nu85 Smart TV 2026

1)*La technologie HDR10 Pro n’est pas un format. Il s’agit de la reproduction tonale dynamique de LG qui est appliquée image par image pour le contenu HDR10.

6)*La fonctionnalité Image IA Pro fonctionne avec les contenus protégés par des droits d’auteur sur les services par contournement.

*Les images sont mises à l’échelle pour atteindre une qualité semblable au format 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

7)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

11)*Internet connection required.

*It is possible to link the AI Chatbot to customer service.

*In countries where NLP is not supported, voice-based app access and usage may not be available.

12)*Mise à jour du réseau requise.

13)*webOS Re:New est un programme de mise à jour logicielle offert sur certains modèles uniquement. Le nombre de mises à niveau et la durée du soutien du programme Re:New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Le calendrier des mises à jour, certaines fonctionnalités et applications et certains services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Les caractéristiques, les contenus et les services disponibles peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier en fonction du produit, du modèle ou de la région.

15)*La prise en charge de certaines LG Channels varie selon la région.

18)*Available content may vary by region and is subject to change.

*An LG Gallery+ subscription is required to access full content and features.

21)*La fonctionnalité fonctionne lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

22)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

23)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

24)*La taille du cadre varie selon la série et la taille de l’écran.

25)*La taille d’écran maximale peut varier selon le modèle et la région.

26)*La carte « Dans cette scène » est disponible dans les pays qui prennent en charge le GEP.

*La portée du soutien peut varier selon le pays.

*Les renseignements fournis par la fonctionnalité AI Concierge le sont à titre d’information générale seulement et peuvent ne pas être exacts. LG n’assume aucune responsabilité quant aux actions ou aux décisions prises sur la base de ces renseignements.

28)*La fréquence de 60 Hz ne fonctionne qu’avec des jeux ou des entrées d’ordinateur qui la prennent en charge.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

29)*En mode ULL, une seule commande (manette) peut être connectée. L'utilisation d'autres appareils Bluetooth peut en affecter le fonctionnement.

* Pour des performances optimales, une connexion Ethernet ou Wi-Fi 5 GHz est recommandée.

30)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette par port.

*La manette par port est vendue séparément.

31)*FILMMAKER MODE est une marque déposée de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE est lancé automatiquement sur AppleTV+ et l’application vidéo d’Amazon Prime.

32)*La barre de son peut être achetée séparément.

*La commande des modes de son peut varier selon le modèle.

*Veuillez noter que le service peut ne pas être offert au moment de l’achat. Une connexion réseau est nécessaire pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande du téléviseur de LG est limitée à certaines fonctionnalités seulement.

33)*La fonction d’économie d’énergie s’applique seulement lorsque les modes Galerie et Toujours prêt sont activés. Si le mode Toujours prêt est désactivé, le mode Galerie consommera autant d’énergie que lorsque le téléviseur est en marche.