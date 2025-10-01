75 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

1)*La technologie HDR10 Pro n’est pas un format. Il s’agit de la reproduction tonale dynamique de LG qui est appliquée image par image pour le contenu HDR10.

6)*La fonctionnalité Image IA Pro fonctionne avec les contenus protégés par des droits d’auteur sur les services par contournement.

*Les images sont mises à l’échelle pour atteindre une qualité semblable au format 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

7)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

8)*Connexion Internet requise.

*Il est possible de lier le robot conversationnel d’IA au service à la clientèle.

*Dans les pays où le TLN n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications basées sur la voix peuvent ne pas être disponibles.

9)*Some of these features may not be supported in certain regions or models.

*Menus displayed may be different upon release.

*Keyword recommendations vary according to the app and time of day.

*‘In This Scene’ card is available in countries that support EPG(Electronic Program Guide).

*‘On Now’ card is not available on Netflix and Other CP(Content Provider) apps, so the card will not be displayed.

*‘Generative AI’ card is available in certain regions or models.

10)*Reduced or limited content may be shown depending on region and network connectivity.

*Voice ID support may vary by region and country and is available on OLED, QNED, NANO 4K UHD TVs released from 2024 onwards, as well as on MRGB and FHD TVs released from 2026.

*It works only with apps that support the Voice ID account.

*The lock can be unlocked by someone with a similar voice, and if the voice changes due to health reasons or other factors, recognition may not work effectively.

*The widgets provided may vary by country and are subject to change or discontinuance without prior notice.

*My Page applies to 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD TVs.

11)*Internet connection required.

*It is possible to link the AI Chatbot to customer service.

*In countries where NLP is not supported, voice-based app access and usage may not be available.

12)*Mise à jour du réseau requise.

13)*webOS Re:New est un programme de mise à jour logicielle offert sur certains modèles uniquement. Le nombre de mises à niveau et la durée du soutien du programme Re:New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Le calendrier des mises à jour, certaines fonctionnalités et applications et certains services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Les caractéristiques, les contenus et les services disponibles peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier en fonction du produit, du modèle ou de la région.

14)*Provides quick access to the TV's AI features but has no built-in AI processing.

*AI Magic Remote's design, availability and functions may vary by region and supported language, even for the same model.

*Some features may require an internet connection.

*AI Voice Recognition is only provided in countries that support NLP in their native language.

15)*La prise en charge de certaines LG Channels varie selon la région.

16)*LG supports 'Matter' Wi-Fi devices. 'Matter' supported services and features may vary depending on the connected devices. Initial connection for ThinQ and Matter should be via ThinQ mobile app.

17)* Le contenu disponible peut varier selon la région et peut être modifié.

* Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’ensemble du contenu et à toutes les fonctionnalités.

18)*Available content may vary by region and is subject to change.

*An LG Gallery+ subscription is required to access full content and features.

19)*16 different profiles are provided, with content recommendations generated by matching data to each type of profile.

20)*Generative AI feature is only available in certain regions or models.

*A subscription includes 20 credits per month. One credit lets you generate one image.

*Depending on device performance, file size, and network speed, LG Link's file transfer speed may vary.

*Some file extensions may not be supported by LG Link depending on your device specifications.

*LG Link can use an external storage device when used according to the device memory specifications.

21)*La fonctionnalité fonctionne lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

22)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

23)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

24)*La taille du cadre varie selon la série et la taille de l’écran.

25)*La taille d’écran maximale peut varier selon le modèle et la région.

26)*La carte « Dans cette scène » est disponible dans les pays qui prennent en charge le GEP.

*La portée du soutien peut varier selon le pays.

*Les renseignements fournis par la fonctionnalité AI Concierge le sont à titre d’information générale seulement et peuvent ne pas être exacts. LG n’assume aucune responsabilité quant aux actions ou aux décisions prises sur la base de ces renseignements.

28)*La fréquence de 60 Hz ne fonctionne qu’avec des jeux ou des entrées d’ordinateur qui la prennent en charge.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

29)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette par port.

*La manette par port est vendue séparément.

30)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette par port.

*La manette par port est vendue séparément.

31)*FILMMAKER MODE est une marque déposée de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE est lancé automatiquement sur AppleTV+ et l’application vidéo d’Amazon Prime.

32)*La barre de son peut être achetée séparément.

*La commande des modes de son peut varier selon le modèle.

*Veuillez noter que le service peut ne pas être offert au moment de l’achat. Une connexion réseau est nécessaire pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande du téléviseur de LG est limitée à certaines fonctionnalités seulement.

33)*La fonction d’économie d’énergie s’applique seulement lorsque les modes Galerie et Toujours prêt sont activés. Si le mode Toujours prêt est désactivé, le mode Galerie consommera autant d’énergie que lorsque le téléviseur est en marche.