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75 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

75 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026

75NU850BPUA
Vue avant de 75 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026 75NU850BPUA
LG 75 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026, 75NU850BPUA
LG 75 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026, 75NU850BPUA
LG 75 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026, 75NU850BPUA
LG 75 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026, 75NU850BPUA
LG 75 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026, 75NU850BPUA
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LG 75 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026, 75NU850BPUA
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Vue avant de 75 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026 75NU850BPUA
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LG 75 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026, 75NU850BPUA
LG 75 inch LG NANO 4K UHD AI NU85 Smart TV 2026, 75NU850BPUA

principales caractéristiques

  • Une expérience visuelle immersive sur un téléviseur très grand format
  • L’amélioration des détails nano perfectionne les textures et la profondeur pour obtenir une image 4K plus réaliste.
  • La conception fluide et linéaire se caractérise par une finition raffinée et solide qui s’harmonise à votre espace.
  • Le système primé webOS offre des expériences d’IA avancées, alimentées par les outils Gemini de Google et Copilot de Microsoft.
  • La plateforme d’IA permet de vivre une expérience intelligente et personnalisée, protégée par LG Shield.
Plus

Pourquoi choisir un téléviseur NANO 4K UHD de LG?

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Nano Detail Enhancer shows an image of a feather, powered by the alpha AI Processor that detects textures and color volume to enhance micro details and deliver clearer, more vibrant 4K image quality.

Amélioration des détails nano

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Linear Flow Design is presented in a multi-angle view, with a rear panel shown at the top, a wall-mounted living room scene at the bottom left, and a close-up of the ridged metal back at the bottom right.

Conception fluide et linéaire

LG Shield emblem is shown on a dark background wLG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.ith security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.

Protégé par LG Shield

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Award-winning Multi AI webOS is presented on a dark background featuring Microsoft Copilot and Google Gemini logos, indicating support for AI-related services accessible through the TV interface.

WebOS à IA multiple primé

Comment le téléviseur NANO 4K UHD de LG améliore-t-il la clarté et les détails sur un grand écran?

Le téléviseur NANO 4K UHD de LG est conçu pour révéler la richesse des détails dans chaque scène. L’amélioration des détails nano analyse chaque image pour en améliorer le contraste, les détails et la luminosité au niveau nanométrique. Des algorithmes d’optimisation perfectionnés permettent d’atteindre la résolution 4K. Regardez vos contenus préférés sur un très grand écran avec une qualité supérieure et plus nette.

Amélioration des détails nano

Perfectionne le contraste pour une profondeur plus réaliste

Alimenté par le processeur IA alpha, votre téléviseur analyse les images pour révéler les détails les plus infimes, en augmentant le contraste et la profondeur pour offrir des scènes plus tridimensionnelles.

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Nano Detail Enhancer shows a feather image, powered by the alpha AI Processor that detects fine textures to enhance contrast and depth and deliver a clearer, more three-dimensional 4K picture.

HDR10 Pro

Des détails éclatants et un contraste plus profond dans chaque scène

Notre format HDR10 Pro produit des détails plus lumineux et des ombres plus profondes. Plongez dans des scènes plus lumineuses offrant des détails plus riches. 1)

LG NANO 4K UHD AI NU85 highlights HDR10 Pro in a split scenic image comparing SDR and HDR10 Pro, revealing brighter highlights, deeper shadows, and enhanced contrast in a sunset lake scene for richer detail and clarity.

LG NANO 4K UHD AI NU85 highlights HDR10 Pro in a split scenic image comparing SDR and HDR10 Pro, revealing brighter highlights, deeper shadows, and enhanced contrast in a sunset lake scene for richer detail and clarity.

Processeur IA alpha 7 4K de neuvième génération

Mise à niveau pour un traitement plus intelligent et plus puissant

Grâce à la puissance accrue du processeur graphique et de l’unité centrale, le processeur IA alpha 7 optimise les images à l’échelle nanométrique pour offrir une clarté 4K avec un meilleur contraste et une profondeur tridimensionnelle. 2)

LG NANO 4K UHD AI NU85’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.

LG NANO 4K UHD AI NU85’s alpha 7 AI Processor 4K Gen9 glows at the center of a yellow circuit board, highlighting smarter, more powerful AI processing that enhances 4K image clarity with improved contrast and depth.

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

WebOS à IA multiples primé

Le système webOS primé est maintenant protégé par LG Shield.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

Huit ans au sommet de la liste des meilleurs systèmes de téléviseur intelligent 

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

Une protection à laquelle vous pouvez faire confiance

Les sept technologies de base de LG Shield garantissent la sécurité de vos données grâce aux fonctionnalités suivantes : stockage et gestion sécurisés des données, algorithmes cryptographiques sécurisés, intégrité logicielle garantie, authentification de l’utilisateur et contrôle d’accès, transmission sécurisée des données, détection des événements de sécurité et réponse à ceux-ci ainsi que gestion sécurisée des mises à jour.

Une protection à laquelle vous pouvez faire confiance En savoir plus sur LG Shield

Programme webOS Re:New

Améliorez votre téléviseur pendant 5 ans gratuitement13)

webOS Re:New Program

Upgrade your TV up to 5 years for free13)

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

Protection quadruple de LG

Votre téléviseur LG est conçu pour durer grâce à la quadruple protection de LG

Du matériel aux logiciels, votre téléviseur LG est protégé. Les condensateurs intégrés protègent le téléviseur contre les hautes tensions, y compris les coups de foudre, tandis que les semi-conducteurs sont dotés d’une protection contre les surtensions. Le gel de silicone et les revêtements protecteurs protègent les jeux de puces de l’humidité. Même vos données restent en sécurité grâce à LG Shield.

LG NANO 4K UHD AI NU85 home screen navigates into the LG Channels interface, with free live TV channels, movies, and exclusive content. It highlights direct access to hundreds of entertainment options with no payment, no subscription, and no set-top box required.

LG Channels

Divertissement illimité et gratuit

LG Channels rassemble des contenus variés provenant de plateformes en direct et sur demande en un seul endroit, ce qui facilite plus que jamais la recherche de contenus que vous aimez.15)

Découvrez une quantité illimité de chefs-d’œuvre grâce à LG Gallery+

LG Gallery+

Ajoutez du style à votre espace et choisissez parmi une grande variété de contenus

LG Gallery+ vous permet d’accéder à plus de 100 œuvres d’art, vidéos d’ambiance et autres contenus visuels pour rehausser votre espace. Grâce aux mises à jour régulières de la bibliothèque, vous pouvez personnaliser votre maison avec des contenus sélectionnés qui reflètent votre style.18)

LG NANO 4K UHD AI NU85's LG Gallery+ with BGM and Music Lounge shows the “Forest Evening” forest lake scene on screen, with a visible music lounge UI panel for mood music, Bluetooth playback, and controls.

Musique de fond avec Background Music

Créez l’ambiance que vous recherchez avec de la musique.

Créez l’atmosphère adéquate avec une musique qui correspond à vos images. Utilisez la musique recommandée selon vos préférences ou connectez-vous par Bluetooth pour jouer vos propres chansons.

LG NANO 4K UHD AI NU85 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG NANO 4K UHD AI NU85 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Mes photos

Accédez facilement à Google Photos et présentez vos souvenirs

Liez facilement votre compte Google Photos à votre téléviseur en utilisant simplement votre téléphone. Personnalisez aisément votre espace en utilisant le contenu de votre propre bibliothèque de photos.21)

LG NANO 4K UHD AI NU85 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

Tableau d’information

Restez informé grâce à un tableau de bord tout-en-un personnalisé

Voyez les renseignements importants en un coup d’œil. Obtenez des mises à jour sur la météo et des alertes sportives, consultez votre agenda Google et configurez des notifications pour votre plateforme pour maison intelligente, vos réservations en matière de visionnements et bien plus encore.

Mode Galerie

Passez de la télévision à l’art en toute facilité

Lorsque le mode Galerie est activé, votre téléviseur peut continuer à économiser de l’énergie tout en affichant les œuvres d’art que vous avez sélectionnées, ajoutant une touche de style et d’élégance à votre espace.33)

Contrôle automatique de la luminosité

Une luminosité optimale quel que soit l’éclairage

Le contrôle de la luminosité ajuste automatiquement la puissance de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, pour un visionnement clair et confortable dans n’importe quel environnement.22)

Capteur de mouvement

Répond à votre présence

La détection de mouvements permet à votre téléviseur de réagir intelligemment, en changeant de mode selon que vous soyez à proximité ou non.23)

Design, made to elevate your space

Conception fluide linéaire

Une finition raffinée et solide qui s’harmonise à votre espace

Votre téléviseur est doté d’une finition métallique moderne et d’une conception linéaire impressionnante et de bon goût, conçue pour rehausser votre espace.24)

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Linear Flow Design is presented in a multi-angle view, with a rear panel shown at the top, a wall-mounted living room scene at the bottom left, and a close-up of the ridged metal back at the bottom right.

Très grand téléviseur

Plus l’écran est grand, plus l’expérience est immersive

Regardez des sports rapides et des films et jouez à des jeux sur un très grand téléviseur NANO 4K UHD de LG. Avec ses couleurs vives et sa qualité d’image raffinée, l’action se déroule avec une ampleur et une clarté époustouflantes.25)

LG NANO 4K UHD AI NU85 Ultra Big TV is wall-mounted in a living space, displaying a large-scale sports victory scene with confetti and a raised trophy, emphasizing vivid color, clarity, and immersive scale.

LG NANO 4K UHD AI NU85 Ultra Big TV is wall-mounted in a living space, displaying a large-scale sports victory scene with confetti and a raised trophy, emphasizing vivid color, clarity, and immersive scale.

Plongez dans chaque partie de sport

Recevez des pronostics de match grâce à l’IA

TruMotion adjusts judder levels to apply the right amount of smoothing for a natural viewing experience from movies, sports, and more.26)

Un lissage du mouvement qui s’adapte à chaque genre

La sélection des genres par l’IA identifie le genre du contenu, tandis que TruMotion ajuste les niveaux de saccades afin d’appliquer la bonne quantité de lissage pour une expérience de visionnement naturelle des films, des sports et d’autres contenus.

Créez des alertes pour ne manquer aucun moment

Saisissez chaque instant de l’action. Configurez vos alertes et recevez des notifications sur les horaires des parties de votre équipe, les scores, et plus encore.

Entrez dans un monde conçu pour gagner

L’expérience de jeu par excellence

Jouez pour gagner avec des performances fluides

Profitez d’une expérience de jeu exceptionnelle grâce à un TRV allant jusqu’à 60 Hz. Grâce à la toute première manette dotée de la technologie Bluetooth Ultra-Low Latency (BT ULL) associée à un taux de rafraîchissement rapide, chaque moment de jeu devient plus agréable.28)

LG NANO 4K UHD AI NU85 for Ultimate Gameplay shows a fast-paced action game scene with a comparison inset highlighting smoother motion, while supporting up to 60Hz, VRR, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.

LG NANO 4K UHD AI NU85 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
LG NANO 4K UHD AI NU85 features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to GeForce NOW and webOS game apps.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
LG NANO 4K UHD AI NU85 features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to GeForce NOW and webOS game apps.
LG NANO 4K UHD AI NU85 with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.
Latence ultrafaible Bluetooth

Premier téléviseur au monde à prendre en charge les contrôleurs Bluetooth à latence ultrafaible

Profitez d’une latence ultrafaible et d’un jeu en nuage haute performance grâce à la prise en charge des contrôleurs Bluetooth à latence ultrafaible, qui réduisent le délai d’entrée à moins de 2,5 ms. Profitez d’un contrôle transparent et réactif qui ressemble à une connexion filaire, même lorsque vous jouez dans le nuage.29)

Portail de jeux de LG

Votre guichet unique pour les jeux

Découvrez des milliers de jeux Xbox, NVIDIA GeForce Now, des applications natives webOS, et plus encore. Trouvez facilement des jeux pour la télécommande ou la manette par port et affrontez d’autres joueurs grâce au mode de défi.30)

Tableau de bord et optimiseur de jeu

Ajustez facilement les paramètres de jeu pour les adapter à votre style de jeu

Personnalisez facilement votre expérience de jeu en utilisant le tableau de bord des jeux pour un contrôle rapide en temps réel ainsi que l’optimiseur de jeux pour peaufiner vos paramètres préférés. Réglez le taux de rafraîchissement, la latence et les modes visuels pour optimiser chaque séance de jeu en toute simplicité.

Le vrai cinéma, préservé dans ses moindres détails

LG NANO 4K UHD AI NU85 is shown in a studio as a director edits a movie at a control panel, with the FILMMAKER MODE logo displayed at the bottom left.

LG NANO 4K UHD AI NU85 is shown in a studio as a director edits a movie at a control panel, with the FILMMAKER MODE logo displayed at the bottom left.

FILMMAKER MODE (mode Cinéaste)

Regardez des films tels qu’ils ont été conçus par le réalisateur

Le mode FILMMAKER MODE (mode Cinéaste) désactive les traitements supplémentaires et préserve les couleurs, les mouvements et le format d’image choisis par le réalisateur. Les films sont diffusés avec le même aspect et la même sensation qu’en studio.31)

Le système Sound Suite de LG rehausse chaque scène avec un son ambiophonique plus complet.

WOW Orchestra

Système de son ambiophonique complet avec un téléviseur et une barre de son de LG synchronisés

En synchronisant le téléviseur et la barre de son, le système augmente la profondeur et la directionnalité afin d’offrir une expérience ambiophonique plus complète.32)

LG NANO 4K UHD AI NU85 with WOW Orchestra shows an orchestra conductor leading a performance on screen, as layered sound waves from the TV and soundbar below fill the room to create a synchronized surround sound experience.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

Accessibilité

Les fonctions d’assistance rendent le visionnement plus inclusif

Les téléviseurs de LG sont conçus dans un souci d’accessibilité, offrant des fonctions comme le filtre d’ajustement des couleurs, un guide en langue des signes et une connectivité directe pour les appareils d’assistance audio.

Avis de non-responsabilité

 

*Toutes les images de cette page sont présentées à des fins d’illustration uniquement.

*Les caractéristiques et les fonctionnalités varient selon la région, le modèle et la taille.

*La disponibilité du service varie selon la région ou le pays.

*Les services personnalisés peuvent varier selon les politiques de l’application tierce.

*Un compte LG et l’acceptation des conditions générales correspondantes sont nécessaires pour accéder aux fonctionnalités et aux services intelligents qui se trouvent sur le réseau, y compris les applications de diffusion en continu. Sans compte LG, seules les connexions d’appareils externes (p. ex. par HDMI) et la télévision terrestre/en direct (uniquement pour les téléviseurs dotés d’un syntoniseur) sont disponibles. La création d’un compte LG est gratuite.

1)*La technologie HDR10 Pro n’est pas un format. Il s’agit de la reproduction tonale dynamique de LG qui est appliquée image par image pour le contenu HDR10.

 

6)*La fonctionnalité Image IA Pro fonctionne avec les contenus protégés par des droits d’auteur sur les services par contournement.

*Les images sont mises à l’échelle pour atteindre une qualité semblable au format 4K. Les résultats peuvent varier en fonction de la résolution de la source.

 

7)*Le son peut varier en fonction de l’environnement d’écoute.

 

8)*Connexion Internet requise.

*Il est possible de lier le robot conversationnel d’IA au service à la clientèle.

*Dans les pays où le TLN n’est pas pris en charge, l’accès et l’utilisation des applications basées sur la voix peuvent ne pas être disponibles.

 

9)*Some of these features may not be supported in certain regions or models.

*Menus displayed may be different upon release.

*Keyword recommendations vary according to the app and time of day.

*‘In This Scene’ card is available in countries that support EPG(Electronic Program Guide).

*‘On Now’ card is not available on Netflix and Other CP(Content Provider) apps, so the card will not be displayed.

*‘Generative AI’ card is available in certain regions or models.

 

10)*Reduced or limited content may be shown depending on region and network connectivity.

*Voice ID support may vary by region and country and is available on OLED, QNED, NANO 4K UHD TVs released from 2024 onwards, as well as on MRGB and FHD TVs released from 2026.

*It works only with apps that support the Voice ID account.

*The lock can be unlocked by someone with a similar voice, and if the voice changes due to health reasons or other factors, recognition may not work effectively.

*The widgets provided may vary by country and are subject to change or discontinuance without prior notice.

*My Page applies to 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD TVs.

 

11)*Internet connection required.

*It is possible to link the AI Chatbot to customer service.

*In countries where NLP is not supported, voice-based app access and usage may not be available.

 

12)*Mise à jour du réseau requise.

 

13)*webOS Re:New est un programme de mise à jour logicielle offert sur certains modèles uniquement. Le nombre de mises à niveau et la durée du soutien du programme Re:New peuvent varier selon le produit, le modèle ou la région.

*Le calendrier des mises à jour, certaines fonctionnalités et applications et certains services peuvent varier selon le modèle et la région.

*Les caractéristiques, les contenus et les services disponibles peuvent être modifiés sans préavis et peuvent varier en fonction du produit, du modèle ou de la région.

 

14)*Provides quick access to the TV's AI features but has no built-in AI processing.

*AI Magic Remote's design, availability and functions may vary by region and supported language, even for the same model.

*Some features may require an internet connection.

*AI Voice Recognition is only provided in countries that support NLP in their native language.

 

15)*La prise en charge de certaines LG Channels varie selon la région.

 

16)*LG supports 'Matter' Wi-Fi devices. 'Matter' supported services and features may vary depending on the connected devices. Initial connection for ThinQ and Matter should be via ThinQ mobile app.

 

17)* Le contenu disponible peut varier selon la région et peut être modifié.

* Un abonnement à LG Gallery+ est nécessaire pour accéder à l’ensemble du contenu et à toutes les fonctionnalités.

 

18)*Available content may vary by region and is subject to change.

*An LG Gallery+ subscription is required to access full content and features.

 

19)*16 different profiles are provided, with content recommendations generated by matching data to each type of profile.

 

20)*Generative AI feature is only available in certain regions or models.

*A subscription includes 20 credits per month. One credit lets you generate one image.

*Depending on device performance, file size, and network speed, LG Link's file transfer speed may vary.

*Some file extensions may not be supported by LG Link depending on your device specifications.

*LG Link can use an external storage device when used according to the device memory specifications.

 

21)*La fonctionnalité fonctionne lorsque vous êtes connecté à votre compte Google Photos et que vous avez au moins 10 photos dans l’application.

 

22)*Les capteurs de luminosité peuvent varier selon le modèle.

 

23)*Les capteurs de mouvement ne sont disponibles que sur les modèles W6 et G6.

 

24)*La taille du cadre varie selon la série et la taille de l’écran.

 

25)*La taille d’écran maximale peut varier selon le modèle et la région.

 

26)*La carte « Dans cette scène » est disponible dans les pays qui prennent en charge le GEP.

*La portée du soutien peut varier selon le pays.

*Les renseignements fournis par la fonctionnalité AI Concierge le sont à titre d’information générale seulement et peuvent ne pas être exacts. LG n’assume aucune responsabilité quant aux actions ou aux décisions prises sur la base de ces renseignements.

 

28)*La fréquence de 60 Hz ne fonctionne qu’avec des jeux ou des entrées d’ordinateur qui la prennent en charge.

*La prise en charge de HGiG peut varier selon le pays.

 

29)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette par port.

*La manette par port est vendue séparément.

 

30)*Le soutien pour les services de jeux en nuage peut varier.

*Certains services de jeu peuvent nécessiter un abonnement et une manette par port.

*La manette par port est vendue séparément.

 

31)*FILMMAKER MODE est une marque déposée de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE est lancé automatiquement sur AppleTV+ et l’application vidéo d’Amazon Prime.

 

32)*La barre de son peut être achetée séparément.

*La commande des modes de son peut varier selon le modèle.

*Veuillez noter que le service peut ne pas être offert au moment de l’achat. Une connexion réseau est nécessaire pour les mises à jour.

*L’utilisation de la télécommande du téléviseur de LG est limitée à certaines fonctionnalités seulement.

 

33)*La fonction d’économie d’énergie s’applique seulement lorsque les modes Galerie et Toujours prêt sont activés. Si le mode Toujours prêt est désactivé, le mode Galerie consommera autant d’énergie que lorsque le téléviseur est en marche.

Imprimer

Caractéristique clé

  • IMAGE (AFFICHAGE) - Type d’affichage

    4K UHD

  • IMAGE (AFFICHAGE) - Taux de rafraîchissement

    60Hz (natif)

  • IMAGE (TRAITEMENT) - Processeur d’image

    ProcesseurIA α74K de neuvième génération

  • IMAGE (TRAITEMENT) - HDR (imagerie à grande gamme dynamique)

    HDR10/HLG

  • AUDIO - Sortie audio

    20W

  • AUDIO - Système de haut-parleurs

    2.0canaux

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions du téléviseur sans socle (LxHxP)

    1 669 x 963 x 72,1

  • DIMENSIONS ET POIDS - Poids du téléviseur sans socle

    22,1

Toutes les spécifications

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du téléviseur sans socle (LxHxP)

    1 669 x 963 x 72,1

  • Dimension de l’emballage (LxHxP)

    1 820 x 1 085 x 162

  • Poids de l’emballage (à l’étranger)

    30,1

  • Dimensions du téléviseur avec socle (LxHxP)

    1 669 x 1 026 x 361

  • Socle du téléviseur (LxP)

    1 299 x 361

  • Poids du téléviseur sans socle

    22,1

  • Poids du téléviseur avec socle

    22,5

  • Support VESA (L x H)

    300 x 300

ACCESSIBILITÉ

  • Contraste élevé

    Oui

  • Échelle de gris

    Oui

  • Inversion des couleurs

    Oui

ACCESSOIRES INCLUS

  • Câble d’alimentation

    Oui (détachable)

  • Télécommande

    Télécommande standard

AUDIO

  • Réglage acoustique adaptatif

    Prise en charge (nécessite la télécommande MagicIA)

  • SonIA

    SonIA Pro (passage en 9.1.2virtuel)

  • Codec audio

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (voir le manuel)

  • Sortie audio

    20W

  • Voix claires pro

    Oui (niveau sonore automatique)

  • Synchronisation sonore de LG

    Oui

  • Sortie audio simultanée

    Oui

  • Partage du mode sonore

    Oui

  • Orientation des haut-parleurs

    Rayonnement vers le bas

  • Système de haut-parleurs

    2.0canaux

  • WOWOrchestra

    Oui

INFORMATION DE BASE

  • Année de sortie

    Definable Spec Only in LG.COM

RADIODIFFUSION

  • Réception de signaux analogiques

    Oui

  • Réception de signaux numériques

    ATSC1.0 (terrestre), QAM (câble)

CONNECTIVITÉ

  • Prise en charge Bluetooth

    Oui (v 5.3)

  • Entrée Ethernet

    1ch.

  • Canal de retour audio HDMI

    eARC (HDMI2)

  • EntréeHDMI

    3ch. (prise en charge de eARC, MAFL)

  • Entrée RF (antenne/câble)

    1ch.

  • Simplink (HDMI CEC)

    Oui

  • EntréeUSB

    1ch. (v2.0)

  • Wi-Fi

    Oui (Wi-Fi5)

JEUX

  • MAFL (mode automatique à faible latence)

    Oui

  • Optimiseur de jeu

    Oui (tableau de bord de jeu)

  • Mode HGIG

    Oui

  • 120 Hz (natif) (TRV 120 Hz)

    Oui (jusqu’à 60 Hz)

IMAGE (AFFICHAGE)

  • Type de rétroéclairage

    Direct

  • Résolution de l’affichage

    ultra-HD 4K (3 840 x 2 160)

  • Type d’affichage

    4K UHD

  • Taux de rafraîchissement

    60Hz (natif)

IMAGE (TRAITEMENT)

  • Processeur d’image

    ProcesseurIA α74K de neuvième génération

  • Rematriçage HDR par l’IA

    Oui

  • Mise à l’échelle supérieure IA

    Amélioration 4K avancée

  • Calibration automatique

    Oui

  • Reproduction tonale dynamique

    Oui

  • MODE CINÉASTEMC

    Oui

  • HDR (imagerie à grande gamme dynamique)

    HDR10/HLG

  • Mode Image

    9 modes

ALIMENTATION

  • Alimentation (tension, fréquence)

    120Vc.a., 50/60Hz

  • Consommation d’énergie en veille

    Moins de 0,5W

TÉLÉVISEUR INTELLIGENT

  • Agent conversationnel IA

    Oui

  • Télécommande MagicIA

    Prise en charge (nécessite la télécommande MagicIA)

  • Identifiant de voixIA

    Prise en charge (nécessite la télécommande MagicIA)

  • Navigateur Web complet

    Oui

  • Google Cast

    Oui

  • Oui (LG ThinQ)

    Oui (LGThinQ)

  • Reconnaissance vocale intelligente

    Oui (avec l’application LGThinQ)

  • LGChannels

    Oui

  • LGShield

    Oui

  • Ma page

    Oui

  • Système d’exploitation

    webOS26

  • Application de téléphone intelligent à distance

    Oui (LGThinQ)

  • Compatible avec Apple AirPlay

    Oui

  • Compatible avec AppleHome

    Oui

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