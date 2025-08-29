

Con una plataforma renovada con más títulos, nuevas funciones de descubrimiento y experiencias en 4K a 120Hz LG fortalece su compromiso con los amantes de los videojuegos.

Seúl, agosto 20 de 2025 — LG Electronics (LG) está consolidando su Gaming Portal como una plataforma de referencia en videojuegos, ofreciendo una amplia gama de títulos y una versatilidad sin precedentes en televisores y dispositivos con el sistema operativo webOS. Actualmente disponible en más de 30 países, este centro de entretenimiento está transformando la manera en que los usuarios disfrutan tanto de juegos nativos de webOS como de títulos AAA, ya sea con el control remoto del dispositivo o con un control para videojuegos.

Una experiencia de usuario más intuitiva

La nueva actualización de experiencia de usuario (UX, por sus siglas en inglés), que comenzó a implementarse en distintas regiones este mes, facilita a los jugadores descubrir y disfrutar títulos AAA. El menú “Juega con un control” ahora permite seleccionar el servicio de cloud gaming preferido por el usuario —como Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid y Xbox Game Pass Ultimate—, ofreciendo acceso inmediato a un amplio catálogo. Ya sea corriendo en una pista icónica o enfrentando en equipo a un jefe final, siempre hay una aventura lista para cada jugador.

Para ampliar esta experiencia, LG anunció recientemente una colaboración con NVIDIA que representa un avance significativo: sus televisores[1] son los primeros en el mundo en soportar una resolución de hasta 4K a 120Hz en cloud gaming a través de la aplicación nativa de GeForce NOW. Esto establece un nuevo estándar para experiencias inmersivas y de alto rendimiento en juegos vía streaming.





Accesorios y beneficios integrados





La actualización del UX de la plataforma también simplifica el acceso a accesorios esenciales de gaming como gamepads y controles. Las nuevas pestañas “Recomendado para ti” conectan a los usuarios con promociones y opciones de compra. Por ejemplo, la pestaña “Recomendado para ti. Controles” permite acceder a un descuento del 20% en el Xbox Wireless Controller, disponible en 17 mercados europeos[2]. En Estados Unidos, los usuarios pueden adquirir el LG Magic Remote mediante la app ShopTime en la pestaña “Recomendado para ti. Magic Remote”, que les permite disfrutar de juegos diseñados para jugar solo con el control remoto de su televisor.

Para quienes disfrutan competir y superar récords, el renovado Gaming Portal introduce el “Reto de puntaje máximo”[3], una nueva función diseñada para incentivar la competencia. Accesible desde la pestaña “Todos los juegos”, esta dinámica mantiene a los usuarios conectados mientras escalan posiciones en títulos como Color Mash y otros juegos populares.

Más alianzas y un catálogo en expansión

El Gaming Portal de LG continúa ampliando su biblioteca con aventuras individuales y experiencias multijugador. A través de una colaboración con Blacknut[4], servicio líder de streaming de videojuegos, los jugadores pueden acceder a títulos bajo suscripción individual. Entre ellos destacan adaptaciones de clásicos como Agatha Christie – Murder on the Orient Express y Who Wants to Be a Millionaire?, además de Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway.

También incluye juegos inmersivos como Everdream Valley —donde los usuarios personalizan ropa e interactúan con animales en su propia granja— y Overcooked! 2, que pone a prueba el trabajo en equipo en una caótica cocina. El catálogo de Blacknut también ofrece opciones que no requieren un control de videojuegos, como The Jackbox Party Starter y el próximo lanzamiento Inua – A Story in Ice and Time.

Además, gracias a la alianza con Play.Works, líder mundial en juegos para Connected TV (CTV), los usuarios también pueden acceder a una amplia variedad de títulos gratuitos en televisores y dispositivos con webOS. Entre ellos se encuentran Wheel of Fortune, Tetris® y PAC-MAN. A esta oferta se suman novedades como Creature Mix, donde se mezcla el ADN animal con IA para crear criaturas únicas, y el juego de aventura épica Temple Maze.

“Con más de 4.000 títulos en la nube y 600 juegos gratuitos, tanto individuales como multijugador, el Gaming Portal de LG se está consolidando rápidamente como un centro integral para todo tipo de jugadores”, afirmó Chris Jo, director del Centro de Negocios de la Plataforma webOS en la División de Soluciones de Entretenimiento Multimedia de LG. “A través de nuevas actualizaciones de UX y un ecosistema de socios en expansión, estamos acercando cada tipo de juego a los usuarios en todo el mundo mediante un descubrimiento más ágil.”

Como pieza clave en la oferta de experiencias de cloud gaming en webOS, el Gaming Portal de LG brinda a los usuarios acceso fluido a una biblioteca en constante crecimiento y funciones versátiles. Actualmente está disponible en LG Smart TVs, Smart Monitors y televisores de terceros que utilizan webOS[5], reafirmando el compromiso de LG con la optimización de la experiencia de juego en streaming mediante un portafolio en expansión de títulos y funcionalidades centradas en el usuario.

###

Acerca de la División de Soluciones Multimedia de LG Electronics

La División de Soluciones de entretenimiento Multimedia de LG (MS por sus siglás en inglés) es reconocida por su innovación en televisores, audio, pantallas y plataformas de televisión inteligente. MS mejora la experiencia de entretenimiento multimedia con sus televisores OLED, famosos por su negro perfecto y sus colores perfectos, y sus televisores LCD QNED de alta gama, todos ellos equipados con la plataforma de televisión inteligente webOS personalizada. La empresa MS también ofrece soluciones de tecnología de la información (monitores para juegos, monitores empresariales, ordenadores portátiles, proyectores, dispositivos en la nube y pantallas médicas), así como soluciones de señalización (señalización Micro LED, señalización digital, pantallas para hostelería y soluciones de software de señalización) diseñadas para maximizar la eficiencia en el trabajo de los clientes y ofrecer un gran valor añadido. Para más noticias sobre LG, visite www.LGnewsroom.com.

Acerca de la Plataform webOS

La plataforma webOS ha impulsado los televisores LG durante más de una década, ganándose el reconocimiento por su interfaz fácil de usar que permite una navegación y personalización sencillas. Con un ecosistema creciente de socios globales, webOS está preparado para impulsar el crecimiento futuro de LG en múltiples dispositivos y experiencias fuera del hogar. LG Channels, el servicio de streaming gratuito exclusivo de LG, ofrece una amplia selección de programación premium en directo y bajo demanda, incluyendo películas, programas de televisión, noticias, deportes, comedia, anime y mucho más. Con un número de canales en constante crecimiento, los propietarios de televisores, monitores inteligentes o proyectores LG pueden descubrir fácilmente sus programas favoritos iniciando la aplicación LG Channels. LG Channels también está disponible para televisores de automóviles y hoteles. Para obtener más información sobre webOS para Smart TV, visite www.lg.com.

[1]Los televisores compatibles incluyen los televisores LG OLED 2025 y se ampliará a más plataformas y modelos a finales de este año.

[2]La promoción del mando inalámbrico Xbox está disponible en los mercados donde está disponible la tienda online de Microsoft.

[3]Algunos socios seleccionados, como Couchplay y Playworks, ofrecen actualmente títulos disponibles para el High Score Challenge.

[4]El servicio varía según la región.

[5] Las versiones de webOS pueden variar según el país, el tipo de dispositivo u otros factores.