Colombia, julio de 2025 — Entre las actividades favoritas para disfrutar en casa, destaca la posibilidad de compartir un momento en familia viendo una película tal como fue concebida por sus creadores en la pantalla del televisor. Sin embargo, en algunos dispositivos, procesos automáticos como el suavizado de movimiento o el aumento de nitidez pueden alterar la percepción visual del contenido, haciendo que se vea artificial o poco natural. Ante este escenario, funciones como el Modo Filmmaker buscan ofrecer una forma de visualización más fiel a la intención original del director.

Esta función, disponible cada vez en más televisores como los LG OLED, QNED y NanoCell, permite experimentar las películas tal como fueron concebidas, al eliminar retoques que alteran su estética original. Para quienes valoran una experiencia cinematográfica auténtica, esta herramienta representa una alternativa ideal.

El Modo Filmmaker es una configuración especial que desactiva procesamientos como el suavizado de movimiento, el aumento de nitidez y las alteraciones de color. Fue desarrollado por la UHD Alliance —una organización conformada por estudios de cine, fabricantes de televisores, distribuidores de contenido y expertos en tecnología de imagen— con el respaldo de reconocidos directores de la industria. Su objetivo es preservar el ritmo, la estética y la intención visual original de las películas, ofreciendo una experiencia de visualización más fiel.

¿Cuáles son sus ventajas?

Activar el Modo Filmmaker permite vivir una experiencia de visualización más fiel y envolvente. En primer lugar, los colores se presentan de forma equilibrada y cercana a la intención original del director, evitando sobresaturaciones aplicadas automáticamente por algunos televisores. Además, el movimiento en pantalla se percibe de manera natural, eliminando el conocido “efecto telenovela”, que puede alterar la fluidez visual de las escenas dinámicas o con desplazamiento de cámara.

También se respeta el formato original de la película, evitando cambios en la relación de aspecto que puede recortar la imagen o afectar su composición. De acuerdo con Laura Piñeros, especialista de marca de soluciones de entretenimiento multimedia de LG Electronics, ‘este conjunto de características contribuyen a que los usuarios puedan vivir una experiencia más inmersiva en la cual, no solo se eleva la calidad visual, sino que le permiten disfrutar de la visión creativa del director y la esencia original del contenido’.

¿Cómo acceder a esta función?

Los usuarios de televisores LG con sistema webOS 5.0 o 6.0 pueden activar el Modo Filmmaker fácilmente desde el menú de configuración. También pueden optar por el 'Auto Filmmaker Mode', que detecta automáticamente el tipo de contenido y ajusta los parámetros de visualización para mantener la estética concebida por el director.

Adicionalmente, la función puede activarse mediante comandos de voz a través del asistente de inteligencia artificial integrado en los televisores LG 2025.

El Modo Filmmaker permite redescubrir el cine desde casa, sin intervenciones técnicas que modifiquen su esencia. Es una herramienta que respeta la visión creativa original y permite disfrutar de las películas tal como fueron pensadas.





